كشفت قطر للسياحة عن أسماء الفائزين ببرنامج "جوائز قطر للسياحة" لعام 2023، وهو برنامج يستهدف تكريم أبرز المساهمات والجهود التي يبذلها الشركاء في القطاع السياحي لتقديم تجارب سياحية متميزة واستثنائية في قطر.

تم الإعلان عن أسماء الفائزين بالنسخة الأولى من برنامج "جوائز قطر للسياحة" خلال حفل تكريمي خاص أقيم في فندق رافلز الدوحة، وذلك بحضور سعادة السيد سعد بن علي الخرجي، رئيس قطر للسياحة، والسيدة بسمة الميمان، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة.

وقد تم إعداد برنامج "جوائز قطر للسياحة" بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، للاحتفاء بالجهود الحثيثة التي يبذلها الشركاء لتحقيق التميز الدائم في خدمة الزوار.

وخلال كلمته الافتتاحية، قال سعادة السيد سعد بن علي الخرجي، رئيس قطر للسياحة: "لقد شهد قطاع السياحة في قطر تحولاً استثنائياً، وقد نجح في جذب الأضواء ولفت الأنظار إلى دولتنا كوجهة سياحية عالمية المستوى. ويعود الفضل في هذا النجاح إلى جهود الأفراد والشركات المتفانية التي تُشكل الركيزة الأساسية لتطوير قطاع السياحة في قطر. ومن خلال إطلاق مبادراتٍ كهذه، نهدف في قطر للسياحة إلى تكريم الأشخاص الذين يبذلون قصارى جهدهم لتقديم تجارب سياحية متميزة واستثنائية في قطر، وكذلك لإلهام العاملين في القطاع لتقديم أفكار جديدة وحلول مبتكرة من شأنها أن تعزز قطاع السياحة في قطر وتقوده نحو القمة."

ويركز برنامج "جوائز قطر للسياحة" على ثلاث فئات رئيسية، وهي: التميّز في الخدمة، التجارب الثقافية، والحلول الذكية، والتي تسلط كلٍ منها الضوء على جوانب مختلفة من تجربة الزائر.

وكشفت قطر للسياحة عن جائزة المساهمة المجتمعية المميزة، وهي جائزة تتضمن الجانب المجتمعي والتي تسعى لتكريم أفراد المجتمع الذين بذلوا قصارى جهدهم في إظهار حسن الضيافة وتقديم خدمات مثالية للزوار. أما أفراد المجتمع الذين ساهموا بشكلٍ كبير في تقديم تجربة سياحية مميزة لزوار قطر وأبرزوا ضيافة الشعب المحلي هم فهم:

مزرعة سدرة الشمال

قرية عين محمد

محمية الكبيسي التعليمية

مزرعة ومتحف عيسى بن ناصر الكعبي للسيارات الكلاسيكية

السيد خالد بن عبدالله البنعلي

السيد خالد جمال العجمي

وقد فاز بجائزة فئة التميز في الخدمة العديد من الأفراد والمؤسسات، الذين جسّدوا كرم الضيافة وقدّموا خدمة استثنائية تلبي وتتخطى تطلعات الزوار، وهم:

مطاعم الكاجوال:

مقهى أم شريف- فندق ميلينيوم الدوحة.

مطعم وبار دالتشيني سينتارا ويست باي ريزيدينسيس & سويتس

المطاعم في المناطق السياحية:

مطعم سماط-أورا لخدمات الضيافة والأغذية.

مطعم بلهمبار أورا لخدمات الضيافة والأغذية

المقاهي:

مقهى 999#

مقهى متحف الفن الإسلامي

مطاعم العشاء الفاخر:

مطعم أم شريف- أورا لخدمات الضيافة والأغذية

منتجع وسبا المسيلة

مطعم إدام للشيف العالمي آلان دوكاس

مطاعم الفنادق:

رئيس فريق الطهاة في فندق موندريان الدوحة

قرية ومنتجع شرق، فندق ريتز كارلتون

مطعم ريفا وكيو لاونج في جزيرة البنانا

المنتجع الصحي:

منتجع جزيرة البنانا الدوحة.

منتجع وفلل هيلتون شاطئ سلوى

الترفيه والاستجمام:

دوحة كويست

كيوريوسيتي

متاجر البيع بالتجزئة والمتاجر المحلية:

علي بن علي القابضة- غاليري لافاييت

متجر إن-كيو-متاحف قطر.

مراكز التسوق:

دوحة فستيفال سيتي

ذا جيت مول

منظمي الرحلات السياحية:

ريجنسي هوليدايز

فال ترافل مارت، للسياحة والسفر

المرشدين السياحيين:

ألينا كشماريا

سيسيليا كاسترو

بيا ساندستيدت

أجيث ويجيناياكا هيوا كوكاولاج

الفائزون الأفراد في فئة التميّز في الخدمة:

موزة عبدالعزيز آل إسحاق

حسن عطية

وسيم دعيجا

بثينة العمادي

فنادق الثلاث نجوم:

فندق بريمير إن الدوحة المدينة التعليمية

فندق بريمير إن إيربورت الدوحة إيربورت

فنادق الأربع نجوم:

جوري، من فنادق مروب

فندق راديسون بلو الدوحة

فنادق الخمس نجوم:

فندق رافلز الدوحة.

منتجع جزيرة البنانا الدوحة.

منتجع وفلل هيلتون شاطئ سلوى

منتجع زلال الصحي من شيفا-سوم

منظمات دعم السياحة:

كتارا للضيافة

مركز قطر الوطني للمؤتمرات

سكك الحديد القطرية

اكتشف قطر

أما جائزة فئة التجربة الثقافية، فقد فازت بها المؤسسات التي تركز على تقديم تجارب ثقافية رائعة تترك أثراً كبيراً في نفوس الزوار ونجحت في تعريفهم بالعادات والتقاليد القطرية الأصيلة، وهم:

للجذب السياحي والثقافي:

الشركة المتحدة للتنمية، جزيرة اللؤلؤة

مطعم بسطة

معرض صورة معاصرة للفنان أندري أبهينافا تشيرنوفيل

الخبرة الثقافية:

مؤسسة احتضن الدوحة

مجموعة أوريكس للترفيه والضيافة

ريجنسي هوليدايز

موقع التراث الثقافي:

مشيرب العقارية

وقد فاز خمسة مرشحين بجائزة فئة الحلول الذكية التي تحتفي بالمؤسسات التي تعزز تجارب الزوار من خلال استخدام التقنيات والحلول الذكية. الفائزون هم:

الخبرة الرقمية والابتكارات:

سكك الحديد القطرية

فيافي

الحلول الجديدة في الاستدامة:

دوحة فيستيفال سيتي

شركة مواصلات كروه

تنقل الزوار وإمكانية الوصول:

مشيرب العقارية

#بياناتحكومية

- انتهى -