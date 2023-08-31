في إطار شراكتها الجديدة مع مجموعة "آي2آي"، قامت قطر للسياحة بدعم "قمة الزوار الصينيين 2023" بهدف الترويج للتجارب السياحية الفريدة والغنية التي توفرها قطر للمسافرين الصينيين

شاركت قطر للسياحة في "قمة الزاوار الصينيين 2023"، وذلك بصفتها الراعي البلاتيني للقمة التي عقد بالدوحة على مدار يومي من 28 إلى 29 أغسطس في فندق وسبا ذا ويستن الدوحة. وتولى تنظيم القمة مجموعة "آي2آي"، وهي إحدى المنصات العالمية الرائدة التي تستهدف تعزيز التعاون والروابط بين سوق السفر الصيني ووكالات السفر العالمية والشركات السياحية.

واستقطبت القمة السنوية مجموعة من أبرز المختصين والخبراء بسوق السياحة الصينية، بما في ذلك المشترين ووكلاء السفر والتجار من مختلف المدن الصينية. وخلال القمة، التقى خبراء السياحة الصينيون مع أكثر من 75 من أصحاب الفنادق المحليين ومنظمي الرحلات السياحية ومديري التجزئة لإقامة شراكات وإيجاد العديد من فرص العمل. كما أتاحت القمة للمشاركين بها فرصة فريدة لإبرام شراكات جديدة واكتساب معرفة حصرية بسوق السفر الصيني خلال أعمال القمة التي تضمنت العديد من الكلمات الرئيسية والندوات وجلسات التواصل.

وقد اضطلعت قطر للسياحة بدور حيوي في نسخة هذا العام من القمة السنوية، حيث قامت بالترويج لقطر كوجهة سياحية جاذبة للمسافرين الصينيين، فيما عكست مشاركتها في نسخة هذا العام مدى قوة ومتانة العلاقات بين البلدين.

وبهذه المناسبة، قال السيد بيرثهولد ترينكل، الرئيس التنفيذي للعمليات في قطر للسياحة: "يشرفنا أن نتعاون مع مجموعة آي2آي من أجل دعم قمة الزوار الصينيين التي أصبحت إحدى أبرز وأشهر الفعاليات المرتقبة في صناعة السفر والسياحة. ونحن نعتبر الصين إحدى الأسواق ذات الأولوية لدينا في قطر ونتطلع إلى تسليط الضوء على تراث قطر وثقافتها الغنية ومقوماتها السياحية الأخرى التي تشمل مناطق الجمال الطبيعي والتجارب السياحية الفريدة والملائمة للمسافرين الصينيين".

ومن جانبه، علَّق السيد ألكسندر جلوس، الرئيس التنفيذي لمجموعة "آي2آي" قائلاً: "يسعدنا مشاركة قطر للسياحة بصفتها راعياً بلاتينياً لقمة الزوار الصينيين لهذا العام. إن هذه الشراكة الجديدة تعكس رؤيتنا المشتركة التي نسعى من خلالها إلى تعزيز الروابط التي تحقق المنفعة المتبادلة للزوار الصينيين من ناحية والشركات السياحية ووكالات السفر العالمية من ناحية أخرى. وبفضل الدعم الذي وفرته قطر للسياحة، نحن واثقون أن قمة الزوار الصينيين قد أتاحت فرصاً رائعة للتواصل والتعاون وتسليط الضوء على العروض السياحية المتنوعة التي يمكن لقطر أن توفرها للسوق الصينية".

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