الدورة 29 من كابسات تقام بالتزامن مع النسخة الأولى من "إنتيغريت ميدل إيست" لإتاحة منصة عالمية لرواد تكنولوجيا الإعلام والبث المرئي والمسموع

دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة: يُنظم مركز دبي التجاري العالمي دورة العام 2023 من "المعرض الدولي للإعلام الرقمي واتصالات الأقمار الاصطناعية - كابسات"، الحدث الأبرز عالمياً في قطاعات البث والأقمار الصناعية وإنشاء المحتوى والإنتاج والتوزيع ووسائل الإعلام الرقميةوذلك خلال الفترة من 16 إلى 18 مايو 2023. ومن المتوقع أن يشهد الحدث حضور أكثر من 14,000 زائراً، ومشاركة 340 جهة عارضة و120 متحدثاً، وممثلين عن 120 دولة.

وتعد منطقة الشرق الأوسط إحدى أكثر المناطق استقطاباً لقطاعات الأفلام والبث والأقمار الاصطناعية، إذ تشير التقديرات إلى أنَّ سوق الإعلام والترفيه في المنطقة سيسجّل نمواً سنوياً مركباً بمعدل 12.79% خلال الأعوام من 2021 إلى 2026. كما تشهد المنطقة حالياً تحوّلاً متسارعاً من سوق استهلاكي للأفلام إلى وجهةٍ لصناعة المحتوى، وتوجُّه مؤسسات الإنتاج نحو سوق التوزيع والترفيه الذي يتوقّع أن يصل حجمه إلى 70 مليار دولار بحلول 2026.

ويشكّل المعرض الدولي للإعلام الرقمي واتصالات الأقمار الاصطناعية وجهةً تجمّع صانعي المحتوى والمنتجين ومزوّدي تقنيات البث، وشركات توزيع الأقمار الاصطناعية وتوزيع المحتوى، لاستكشاف عوامل ومنهجيات النجاح ورسم خارطة طريقٍ مستقبلية لتحقيق المزيد من النموّ. وفي دورته لعام 2022، استقطب "كابسات" مشاركة مؤسسات ومنصات إقليمية وعالمية رائدة، من ضمنها "تويتر" و"ميتا" و"مدينة دبي للإعلام" و"الشركة السعودية لقياس وسائل الإعلام" و"ديزني بلس".

كابسات 2023: إضافاتٌ جديدة

سيشهد "كابسات" 2023 عودة "مؤتمر المحتوى"، والذي يمثل منصةً لإبراز أهمية اقتصاد صناعة المحتوى؛ وقمة "سات إكسبو" حيث يناقش الخبراء سُبُل اتباع نهجٍ مستدام في استثمار الفضاء. كما سيحتضن الحدث في دورته لهذا العام منصة "كابسات نيكست آب" التي تجمع رواد ومُبتكري الشركات الناشئة في قطاعات الإعلام والترفيه والأقمار الاصطناعية، وفعالية "نيكستجن كونتينت" سوق محتوى المستقبل التي تتضمن منطقة عرض حصرية لأكبر مشتري المحتوى على مستوى المنطقة، للتعرف عن كثب على نتاجات وأعمال أفضل صناع المحتوى في المنطقة ضمن أنماط مُبتكرة وجديدة.

ويكتسب "كابسات" 2023 زخماً إضافياً بحكم تزامنه مع "إنتيغريت ميدل إيست" بدورته الأولى، والذي تُعقد فعالياته بالتزامن مع كابسات، ومن المتوقع أن يصبح المنتدى الرائد منصة للتواصل واستكشاف آفاق التعاون بين قادة التكنولوجيا ومُشتري الحلول المتكاملة في قطاع تكنولوجيا البث المرئي والمسموع.

ويلقى الحدث الجديد أصداء إيجابية واسعة، كما سيحظى بمشاركة مؤسساتٍ رائدة عالمياً، من ضمنها "إبسون" و" Provision AVL" و"Infiled" و"Christie"، التي ستعرض أبرز حلولها المبتكرة.

وتسعى العلامة التجارية اليابانية الرائدة "إبسون" إلى تقديم مجموعةٍ من حلولها ومنتجاتها للجمهور، لا سيما صُنَّاع القرار واستشاريي تكنولوجيا البث المرئي والمسموع.

وقال عبد الناصر علي، مدير المبيعات الإقليمي للأدوات البصرية والشاشات الاحترافية، إبسون الشرق الأوسط: "يشهد الطلب على حلول وشاشات العرض الاحترافية نمواً متزايداً في منطقة الشرق الأوسط. ونتطلع في إبسون إلى عرض حلولنا المتقدمة خلال الدورة الأولى من إنتيغريت ميدل إيست، وإبراز منتجاتنا التي تعتمد عليها مؤسسات رائدة إقليمياً في قطاع الترفيه."

مضيفاً: " تعد أجهزتنا للعرض الضوئي استثماراً ذكياً، إذا أنها تضمن الجودة العالية والكفاءة والموثوقية، وتشكل خياراً مثالياً ضمن العديد من المجالات، بدءً من التعليم والمعارض الفنية إلى اللوحات الرقمية والفعاليات المؤسسية. كما تساهم حلولنا المستدامة في تلبية المتطلبات البيئية للأعمال، مع استيفاء أعلى معايير جودة ووضوح الصور التي يتم إنتاجها."

كما ستنضم شركة "بروفيجن أيه. في. أل"، أحد موزعي الأجهزة السمعية والبصرية وملحقاتها ومقرها دبي، إلى النسخة الأولى من الحدث. وقال كيفن بوجيكيان، المدير العام للشركة: "يوفر معرض "إنتيغريت ميدل إيست" الجديد منصة مميزة للقطاعات السمعية البصرية، والتي تتزايد أهميتها ودورها في المنطقة. ونتطلع إلى عرض

حلولنا المتقدمة باعتبارنا أحد أبرز موزعي الأجهزة السمعية البصرية في الشرق الأوسط، وذلك خلال مشاركتنا في النسخة الأولى من المعرض "إنتيغريت ميدل إيست"."

وأضاف بوجيكيان: "تتيح " بروفيجن أيه. في. أل" حلولاً عالية الكفاءة لعلامات تجارية مشهورة عالمياً في مجال تكنولوجيا السمعيات والبصريات، مثل "شوفيت لايتنغ" (Chauvet Lighting) و"برولايت" (Prolyte) و"إي. إكس. إي. تكنولوجي" (EXE Technology) و"سوليد ستيت لوجيك" (Solid State Logic) و"بي. أم. سي. سبيكرز" (PMC Speakers). وتتركز أعمالنا على قطاعين رئيسيين، وهما: سوق استوديوهات التسجيل وقطاع منصات المسارح، وذلك لتلبية احتياجات السوق المتنامية. ونسعى من خلال شركتنا للمبيعات والتوزيع في دبي إلى توفير الحلول لمختلف مشاريع وتطبيقات قطاع الترفيه في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ونتطلع قدماً إلى عرض هذه الحلول خلال مشاركتنا في النسخة الأولى من معرض "إنتيغريت ميدل إيست."

وأكد النجاح الذي حققه معرض "كابسات 2022" على ضرورة تطوير التعاون بين مزودي الحلول والاستشاريين ومشتري ابتكارات التكنولوجيا، وحافزاً لتنظيم معرض "إنتيغريت ميدل إيست" بالتزامن مع "كابسات" وفي نفس الموقع.

وتشير الدراسات والبيانات إلى أن سوق تجهيزات وتقنيات البث المرئي والمسموع عالمياً يشهد ازدهاراً، ومن المتوقع أن تصل قيمته إلى 518.26 مليار دولار بحلول نهاية العام 2027، مما يعزز أهمية الحدث وقدرته على استقطاب شرائح واسعة من الخبراء والمختصين والمشاركين.

وقال ريجو جورج، مدير مجموعة المعارض والفعاليات في مركز دبي التجاري العالمي: "يسرنا أن نشهد ترحيباً واسع النطاق بإقامة دورةٍ جديدة من "كابسات". وستضم النسخة المقبلة من الحدث مجموعة كبيرة من الشركات الجديدة والشركات الناشئة من جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى شركائنا الذين تمتد علاقتنا بهم إلى 30 عاماً تقريباً".

وأضاف جورج: "تسهم إقامة "إنتيغريت ميدل إيست" إلى جانب "كابسات" في الموقع ذاته في زيادة عدد مزودي الحلول والاستشاريين المشاركين في هذا المعرض، وإتاحة منصة مثالية لتعزيز التعاون والتواصل بين الحدثين والمشاركين في كلٍ منهما."

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: w.cabsat.comww

#بياناتحكومية

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لمحة حول مركز دبي التجاري العالمي

يعمل مركز دبي التجاري العالمي برؤية تحويل دبي إلى الوجهة العالمية الأولى في مجال المعارض والمؤتمرات والفعاليات المختلفة، وقد تطور المركز من وجهة إقليمية رائدة في هذا القطاع، إلى محرك رئيسي متعدد المستويات في قطاع الأعمال يركز على المنشآت والفعاليات والإدارة العقارية. كما يقدم المركز إلى جانب خدماته الرئيسية مجموعة من خدمات القيمة المضافة في مجالات الإعلام والدعاية والإعلان والاستشارات التقنية والهندسية والتخطيط للأعراس والخدمات الأمنية، إلى جانب محفظة مميزة من خدمات الضيافة الحائزة على جوائز.

نبذة عن "كابسات"

على مدى 28 عاماً، رسَّخ " المعرض الدولي للإعلام الرقمي واتصالات الأقمار الاصطناعية - كابسات" مكانته باعتباره الحدث التخصصي الرائد والوحيد من نوعه، حيث يستقطب ما يزيد عن 14,000 من الخبراء والمختصين ضمن قطاعات الإعلام والمحتوى والرقمنة من منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. واستقطب "كابسات" خلال دوراته العدد الأكبر من المشاركين والحضور على مستوى المنطقة، بمن فيهم المهندسين وخبراء إدماج النُظُم، ومُحترفي البث وصناعة المحتوى وقطاع الأقمار الاصطناعية، إلى جانب مُشتري وبائعي ومُنتجي وموزعي المحتوى. ويتبنى "كابسات" رؤيةً تتمحور حول توفير منصة للأعمال التجارية والشبكات وتبادل المعرفة ل أسواق الإعلام في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وتطوير التعاون مع صنَّاع ومنتجي المحتوى المُبتكر، ومزودي حلول تكنولوجيا البث وشركات إيصال المحتوى، لمشاركة أفضل التجارب والمنهجيات الكفيلة بتعزيز آفاق النجاح والنمو.

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