تقدم دو في منصتها بالحدث تجارب استثنائية للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة مع استعراض منتجات وخدمات مصممة خصيصاً لدعمها وتمكينها من تحقيق نجاحات مستدامة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، عن مشاركتها في فعالية "إكسباند نورث ستار 2023"، والتي يتم تنظيمها على هامش فعاليات أسبوع جيتكس للتقنية 2023. وتحت شعار "احلم أكثر وأنجز أكثر بكثير"، تشارك دو في هذه الفعالية كشريك الاتصال الرسمي، وستعرض أمام زوار منصتها محفظة متنوعة ومتكاملة من المنتجات والحلول المتقدمة وخدمات الاتصال المبتكرة لدعم وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الناشئة وشركات قطاع الأعمال المنزلية(SoHo) ، بالإضافة إلى تبادل الآراء ووجهات النظر مع ممثلي الشركات والخبراء على مستوى القطاع.

وقال كريم بنكيران. الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في دو: "نتشرف باختيارنا كشريك رسمي لتقنيات الاتصال في فعالية "إكسباند نورث ستار 2023"، والتي توفر لنا منصة متميزة للتواصل مع ممثلي الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة من كافة أنحاء العالم فضلاً عن استعراض أحدث حلولنا وابتكاراتنا في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وتعكس هذه المشاركة التزامنا في دو بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتزويدها بأحدث خدمات وحلول الاتصال وتمكينها من النمو المستدام. ونتطلع للمشاركة على نحو فعّال في هذا الملتقى، وتعزيز قنوات التواصل وأوجه التعاون مع الشركات الناشئة وروّاد الأعمال الذين يشاركوننا شغفنا المستمر للابتكار ورؤيتنا لمواكبة متطلبات المستقبل الرقمي".

وسيحظى الضيوف بفرصة استكشاف رحلة تفاعلية غنية بالتجارب الرقمية الاستثنائية عند زيارة جناح دو ، حيث يمكنهم تسجيل بياناتهم الشخصية باستخدام الهواتف الذكية وإنشاء شخصيات رمزية خاصة بهم، والتي سيتم ترقيتها خلال تجولهم في جناح دو. وسيحصل المشاركون عند انتهاء جولتهم على هدايا، بالإضافة إلى الاستمتاع بتناول المشروبات في مقهى "كونيكت كافيه"

ويضم جناح دو أيضاً كبينة "دي جي" مبتكرة توفر للزوار فرصة الاستماع للموسيقى باستخدام السماعات ونظارات الواقع الافتراضي، وذلك في إطار تجربة صوتية فريدة من نوعها. كما يضم منصة إبداعية لاستعراض رسومات وأعمالاً فنية، إضافة إلى محتوى تعليمي حول أفضل الطرق لتحويل الأفكار الإبداعية والفنية إلى واقع ملموس باستخدام الحلول الرقمية.

وستتاح لممثلي الشركات الناشئة فرصة التواصل مع ممثلي الشركات الأخرى وروّاد الأعمال الذين يمتلكون الرؤية نفسها، بالإضافة إلى فرصة التعرف إلى خمس شركات صغيرة ومتوسطة تستعرض أعمالها في الفعالية. كما توفر دو في جناحها المخصص للمنتجات مزيداً من المعلومات حول منتجاتها وخدماتها المؤسسية والمخصصة للشركات الناشئة، مع تقديم الاستشارات والنصائح حول أفضل الطرق والممارسات لإطلاق الأعمال وتنميتها. وتشمل أبرز الخدمات والحلول التي توفرها دو باقات انطلق للأعمال، وباقات الدفع الآجل غير المحدودة للمؤسسات، وعرض مضاعفة البيانات.

ويستضيف مركز ورش الأعمال في فعالية "إكسباند نورث ستار 2023" جلسات نقاش ملهمة بمشاركة مجموعة من رواد الأعمال والخبراء، بالإضافة إلى توفير فرصة المشاركة في ورش عمل معتمدة من خلال التسجيل عبر موقع 2B limitless.

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