زار وفد من ممثلي وسائل الإعلام المحلية موقع فعاليات مهرجان "ساوندستورم 2023" المقرر إقامته في منطقة بنبان بالعاصمة الرياض في الفترة من 14 إلى 16 ديسمبر الجاري، حيث تفقدوا كافة الأعمال والتجهيزات التي تم تنفيذها استعداداً لإنطلاق المهرجان الموسيقي الأكبر إقليمياً وسيشارك فيه نحو 200 من أشهر الفنانين المحليين والإقليميين والعالميين.

شملت جولة الوفد الإعلامي زيارة لمسارح بيج بيست وداون بيست واندرجراوند ودانس تنت من بين المسارح الثمانية التي تستضيف فعاليات المهرجان، والمجهزة بتصميمات تستوعب الأعداد الضخمة من الجمهور، ومعدات وتقنيات صوتية ومرئية وضوئية تضمن تجربة استثنائية للحضور الذي من المتوقع أن يتجاوز مئات الألاف زائر على مدار الثلاثة أيام. والتقى أعضاء الوفد بأطقم العاملين في تلك المسارح وتعرفوا على مزاياها المختلفة. وينتمي أفراد الطواقم من شركة مدل بيست والشركاء والشركات العاملة في موقع المهرجان المسؤولين عن نجاح المهرجان إلى أكثر من 25 جنسية من مختلف أنحاء العالم.

كما اطلع الإعلاميون على الإجراءات والترتيبات اللوجستية التي تضمن سلامة وراحة الزوار منذ وصولهم إلى ساحات الانتظار، مروراً ببوابات الدخول المؤمنة والمصممة وفق أعلى معايير إدارة الحشود من حيث التنظيم وسهولة والحركة والانسيابية، مع توافر لافتات وإرشادات واضحة تضمن سلاسة الدخول والتجول والخروج، مع متابعة دائمة لبرنامج العروض في مختلف المسارح. وتبلغ مساحة مناطق المهرجان 1.2 مليون متر مربع، وتضم أكثر من 86 ألف مكان لانتظار السيارات، وسيكون لدى الزوار فرصة الاختيار من بين 173 منفذاً للأطعمة والمشروبات.

ويعتمد العديد من مرافق المهرجان على مصادر للطاقة الخضراء، ومنها مسرح اندرجراوند 3 والمركز الإعلامي الملحق به واللذان يعملان بالوقود الحيوي، فيما يعتمد المركز الإعلامي في آرتيست فيليج على الهيدروجين كمصدر للطاقة.

وتعرف الوفد الإعلامي أيضاً على الإجراءات الأمنية المطبقة لضمان تأمين الموقع وسلامة الجمهور، وضمان سرعة الاستجابة وتقديم الدعم إذا استدعى الأمر، وتوفير النقاط اللازمة للتواصل والاستعلامات، وضمان أجواء ممتعة ومثيرة واستثنائية، مع توافر الطواقم الأمنية المدربة والمؤهلة لإدارة الحشود وتحقيق سلامتها.

واطلع الوفد الزائر على برنامج "احترم" الذي يلتزم بصنع بيئة موسيقية ترفيهية أكثر أماناً واحتراماً، وذات مبادئ تحفظ سلامة الجميع، في إطار سياسة مدل بيست، واطلع الوفد على اللائحة السلوكية للبرنامج وإجراءات الطرد من الفعالية التي يتم اتخاذها ضد المخالفين، وغيرها من إجراءات البرنامج التي تلقى أفراد الأمن والموظفون دورات تدريبية شاملة ومتخصصة حول كيفية تطبيقها.

ويشارك حوالي 200 من أكبر وألمع الفنانين من المنطقة والعالم في "ساوندستورم 2023" ويقدمون عروضهم عبر مسارحه الثمانية التي يختص كل منها بنوع معين من الموسيقى لإرضاء مختلف الأذواق، وتقديم تجربة فريدة للجمهور. ومن أبرز النجوم العرب المشاركين إليسا ونانسي عجرم وداليا مبارك ورابح صقر وماجد المهندس وحميد الشاعري وحكيم وروبي وأحمد سعد ورامي صبري ومحمود العسيلي، ومن الأسماء العالمية كريس براون وكالفين هاريس وهير وفرقة ميتاليكا الأمريكية الشهيرة.

وكانت نسخة عام 2022 من مهرجان ساوندستورم شهدت حضور حشود مذهلة ضمت أكثر من 600 ألف من محبي الموسيقى الذين استمتعوا بعروض موسيقية حية مذهلة شملت 260 ساعة قدمتها نخبة رائعة من النجوم، ضمت 200 فنان من المنطقة والعالم، ومن المتوقع أن تحقق نسخة 2023 نجاحات أكبر لتؤكد مكانة ساوندستورم كأكبر مهرجان للموسيقى متعددة الأنواع في المنطقة، والأبرز عالمياً.

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-انتهى-

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نبذة عن "مدل بيست":

مدل بيست هي شركة ترفيه موسيقي رائدة في المملكة العربية السعودية، وتعنى بتقديم المواهب المحلية، والإقليمية والعالمية الراسخة والناشئة. ومن خلال تجارب ترفيهية حية مبتكرة، تهدف الشركة إلى ربط الجماهير الإقليمية بكبار الفنانين من مختلف أنحاء العالم، ومع التركيز على الفعاليات والموسيقى والمواقع، تعمل مدل بيست على إحداث تغيير في المشهد الموسيقي ليس فقط في المملكة العربية السعودية، ولكن في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. لمزيد من المعلومات، ترجى زيارة www.mdlbeast.com

للتواصل الإعلامي:

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