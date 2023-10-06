دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، عن مشاركتها في الدورة الخامسة من معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي 2023 كشريك الاتصال الرسمي. وتهدف دو من خلال هذه المشاركة إلى تعزيز أوجه التعاون مع المنظمات والجهات والمراكز المعنية بأصحاب الهمم لتوفير خدمات وحلول تقنية تتناسب مع متطلبات هذه الفئة المهمة في المجتمع الإماراتي.

وتنسجم هذه المبادرة مع حرص دو والتزامها المستمر بتعزيز مسؤوليتها المجتمعية ودعم المبادرات الهادفة إلى تمكين مختلف فئات المجتمع وخاصة أصحاب الهمم، والمساهمة في خلق مجتمع متماسك ومترابط وذلك بما يتماشى مع أهداف الأجندة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، يوفر معرض إكسبو أصحاب الهمم فرصة مميزة لشركة دو لتسليط الضوء على حملة "أنت تهمنا" والتي تهدف إلى جعل خدمات وحلول الاتصال في متناول جميع أفراد المجتمع، بما في ذلك أصحاب الهمم.

وقال عادل الريس، مدير إدارة تنفيذي - الاتصال المؤسسي والبروتوكول في دو: "نؤمن في دو بأهمية تعزيز أوجه التعاون وإبرام شراكات هادفة مع مختلف الجهات التي تشاركنا الرؤية ذاتها نحو تمكين الجميع من الاستفادة من الإمكانات التي توفرها التقنيات المتقدمة بما يساهم في إحداث تأثير إيجابي في مجتمعنا المحلي. ونهدف من خلال مشاركتنا في معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي كشريك الاتصال الرسمي إلى المساهمة في خلق بيئة شاملة تشجع على الابتكار والتعاون. وتجسد حملة أنت تهمنا التي أطلقناها خصيصاً لتمكين أصحاب الهمم حرصنا الدائم على دعم هذه الفئة المهمة في مجتمعنا، ومساعدتهم على المشاركة بفعالية في بناء المجتمع وازدهاره".

ويوفر معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي منصة متميزة ورائدة على مستوى المنطقة للجهات الحكومية المعنية بشؤون أصحاب الهمم، ومراكز الرعاية والتأهيل، والموردين، والعائلات أيضاً، لتبادل وجهات النظر حول سبل تحقيق تطلعات أكثر من 50 مليون شخص من أصحاب الهمم في منطقة الشرق الأوسط، وتقديم نظرة متعمقة حول أحدث التطورات في مجال التكنولوجيا المساعدة والابتكارات الشمولية والمبادرات الرائدة في مجالات الدمج وإعادة التأهيل.

ويحظى هذا المعرض بدعم واهتمام مجموعة من الهيئات والجهات الحكومية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك وزارة تنمية المجتمع، وهيئة الصحة بدبي، وبلدية دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وشرطة دبي، وهيئة تنمية المجتمع بدبي، وجمارك دبي، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم.

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