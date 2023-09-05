الجوائز تُكرم الافراد والشركات والمشروعات الرائدة التي تساهم في إحداث نقلة نوعية في منظومة الطاقة العالمية

الجوائز المرموقة تستقطب عدداً قياسياً من طلبات المشاركة بلغ 1072 مشروعاً من 78 دولة

انضمام خبراء في مجالات التغير المناخي والتقنية إلى هيئة التحكيم المكونة من 10 أعضاء

من المقرر الإعلان عن أسماء الفائزين للتصفيات النهائية على هامش فعاليات "أديبك" – التجمع الأكبر عالمياً للمتخصصين في قطاع الطاقة

أبوظبي: أعلنت جوائز معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك" عن أسماء المرشحين النهائيين لـ "جوائز أديبك2023"، والذين يمثلون عدداً كبيراً ومتنوعاً من المناطق الجغرافية والقطاعات الصناعية والشركات. وتحتفي جوائز "اديبك" بالإنجازات البارزة في قطاعي الطاقة والتقنيات النظيفة وتكرم المبتكرين من جميع أنحاء العالم لجهودهم التي تساهم في الحد من الانبعاثات وتحقيق الحياد المناخي.

وشهدت جوائز أديبك 2023"، التي تقام هذا العام تحت شعار "قيادة التحول"، إضافة ثماني فئات جديدة لمواجهة التحديات العالمية الرئيسية، والاستجابة لحاجة العالم للحصول على إمدادات آمنة وموثوقة من الطاقة النظيفة، وايجاد حلول عملية وفعالة تساهم في تحقيق انتقال واقعي خلال مرحلة التحول في قطاع الطاقة.

وضمت القائمة النهائية 21 مرشحاً من الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا والامريكيتين، من بينهم مرشحين من دولة الإمارات في فئتي "جائزة أفضل شراكة مؤثرة" و"أفضل برنامج لتنمية القوى العاملة في مجال طاقة المستقبل"، كما تأهل مرشحون من كل من إسرائيل والصين في فئات "أفضل ابتكار لهذا العام في تكنولوجيا الطاقة النظيفة" و"أفضل مشروع هيدروجين تحويلي"، فيما ضمت القائمة النهائية أربعة ممثلين من ماليزيا.

ومن المقرر الكشف عن أسماء الفائزين بـ "جوائز أديبك 2023" خلال حفل عشاء رسمي يقام في الثاني من أكتوبر المقبل على هامش فعاليات "أديبك" -المعرض والمؤتمر الأكبر على مستوى العالم في مجال الطاقة- والذي تستضيفه أبوظبي خلال الفترة من 2 إلى 5 أكتوبر تحت شعار "إزالة الكربون أسرع معاً"، والذي يتبعه خلال أقل من شهرين استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف "COP28". ويهدف "أديبك 2023" إلى دفع الاتجاهات المستقبلية لقطاع الطاقة من خلال تسريع جهود إزالة الكربون والحد من الانبعاثات للمساهمة في بناء منظومة طاقة المستقبل.

وبهذه المناسبة، قالت فاطمة النعيمي، رئيسة "جوائز أديبك" ونائب الرئيس التنفيذي لإدارة أعمال معالجة الغاز والتكرير والبتروكيماويات والتسويق في "أدنوك": "نحن سعداء بهذا التنافس القوي على الفئات الجديدة لجوائز ’أديبك‘ بين قادة قطاع الطاقة والرواد والمبتكرين للاستفادة من الفرص الجديدة، ودفع النقلة النوعية وإعادة صياغة مفهوم أعمال قطاع الطاقة في العصر الحالي".

وأضافت: "تعكس قائمة المرشحين النهائيين جاهزية قطاع الطاقة وريادته والتزامه بالمساهمة في إعادة تشكيل القطاع ودعم الجهود العالمية للتصدي لتحديات قطاع الطاقة وظاهرة تغير المناخ على مستوى العالم لبناء مستقبل مستدام".

واستقطبت "جوائز أديبك 2023" طلبات مشاركة قياسية بلغت نحو 1072 مشروعاً من 78 دولة. وقد خُصصت سبع فئات من الجوائز للمرشحين من قطاع الطاقة. وسيتولى اختيار الفائزين في الفئة الأخيرة المخصصة لــ "صانع التغيير: قائد مسيرة التقدم" لجنة تحكيم جوائز أديبك المكونة من 10 أعضاء، والتي انضم إليها عضوان جديدان، هما "فيكي نوت"، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة CruxOCM، و"سامانثا غروس"، مديرة مبادرة أمن الطاقة والمناخ وزميلة برنامج السياسة الخارجية في معهد بروكينغز، واللذان يتمتعان بخبرة كبيرة في مجالات التقنية والتغير المناخي.

من جانبه، قال كريستوفر هدسون، رئيس شركة "دي إم جي إيفنتس"، الجهة المنظمة لمؤتمر "أديبك 2023": "يساهم تعزيز لجنة تحكيم "جوائز أديبك" وإضافة فئات جديدة كلياً للجوائز في التعريف بالشركات والمشاريع والأفراد الذين يقودون النمو والتطور خلال مرحلة التحول في قطاع الطاقة. وتدعم هذه الجوائز المرموقة أهداف ’أديبك‘ لتسريع تطبيق إجراءات عملية وتبني حلول موثوقة لمواجهة أبرز تحديات الطاقة وتغير المناخ".

وتضم قائمة المرشحين النهائيين لـ "جوائز أديبك 2023" حلول تعكس التقدم الفعلي في رؤى واستراتيجيات إزالة الكربون والتفكير الذي يحقق تغييرات نوعية ملموسة تشمل إدارة الطاقة بشكل مسؤول، بدايةً من تحويل الملوثات إلى أنواع وقود وكيماويات مستدامة، وصولاً إلى طرق إعادة تدوير بطاريات أيونات الليثيوم. كما تشمل مبادرة بارزة أخرى تُركز على إزالة الكربون على نطاق عالمي من خلال منصة لإصدار شهادات الطاقة منخفضة الكربون، والتي تهدف إلى دفع عجلة التنافس في إزالة الكربون على الصعيد العالمي، ويشمل ذلك العديد من الشركات العاملة في قطاع الطاقة. وفي الوقت ذاته، يتواصل السعي لتأسيس أكبر محطة للهيدروجين الأخضر في العالم، لدمج مصادر الطاقة المتجددة على مستوى غير مسبوق، وللعمل على إنتاج طاقة مستدامة خالية من الكربون من الهيدروجين.

وتضم لجنة تحكيم "جوائز أديبك 2023" كلاً من:

معالي سهيل محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات

سعادة المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية بجمهورية مصر العربية

فاطمة النعيمي، نائب الرئيس التنفيذي لإدارة أعمال التكرير والتسويق في أدنوك ورئيسة "جوائز أديبك 2023"

لورينزو سيمونيلي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس والمدير التنفيذي لشركة "بيكر هيوز"

فيكي هولوب، الرئيسة والمديرة التنفيذية لشركة "أوكسيدنتال بتروليوم"

د. براتيما رانجاراجان، الرئيسة التنفيذية لمبادرة الاستثمار في المناخ

د. جون سفاكياناكيس، رئيس قسم الأبحاث بمركز الخليج للأبحاث وزميل مشارك في ﻣـﺮﻛﺰ "ﺗﺸﺎﺗﺎم ﻫﺎوس" ﻟﻠﺒﺤﻮث

بروسكوفيا نابانجا، الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية الأوغندية المحدودة

فيكي نوت، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس في شركة CruxOCM

سامانثا غروس، مديرة مبادرة أمن الطاقة والمناخ وزميلة السياسة الخارجية في معهد بروكينغز

ومن جانبه، صرح فيكي نوت: " تعتبر ‘جوائز أديبك’ واحدة من أبرز المنصات الرسمية لطرح الأفكار، والتعريف بالمواهب والتقنيات الجديدة وتشجيعها. ويسعدني المساهمة في هذه الجوائز المرموق في قطاع الطاقة من خلال دوري في لجنة التحكيم، وأتطلع إلى التعاون مع زملائي المحكمين."

وتشهد جوائز أديبك في عامها الثالث عشر تطوراً ملحوظاً لتلبية احتياجات القطاع ومواجهة التحديات التي يواجهها. ويحضر حفل توزيع الجوائز قادة في مختلف مجالات قطاع الطاقة، بمن في ذلك الوزراء، والرؤساء التنفيذيون ،والمبتكرون والأكاديميون.

ومن المتوقع أن تستقطب فعاليات "أديبك 2023" أكثر من 160 ألف مشارك من خلال البرنامج الشامل لمؤتمر ومعرض "أديبك" والذي يضم فعاليات متنوعة يشارك فيها أكثر من 1600 متحدث في أكثر من 350 جلسة. وتعرض أكثر من 2220 شركة عاملة ضمن منظومة الطاقة أفكارها وابتكاراتها وحلولها التي تشكل مستقبل الطاقة.

المرشحون للتصفيات النهائية لـ "جوائز أديبك 2023":

أفضل ابتكار لهذا العام في تكنولوجيا الطاقة النظيفة

الحد من الكربون: CycloneCC، تقنية غير مسبوقة لخفض التكلفة والأثر المادي لاحتجاز الكربون

H2Pro: H2Pro: كفاءة مذهلة بنسبة 95% - إنتاج الهيدروجين الأخضر بأسعار معقولة على نطاق واسع

SUZHOU BOTREE CYCLING SCI & TECH: تقنية مبتكرة لإعادة تدوير بطاريات أيونات الليثيوم نحو نظام طاقة مستقبلي أكثر استدامة.

جائزة إزالة الكربون على نطاق واسع

شركة النفط الهندية المحدودة (IOCL): تعزيز المستقبل المستدام والنظيف والأخضر

LanzaTech: Shougang - انتزاع الكربون وإيجاد القيمة

SLB: إزالة الكربون من تصميم الآبار عن طريق تبطين الآبار بدون إسمنت

أفضل شركة لهذا العام في تطوير الطاقة في الاقتصادات

شركة Adani Total Gas Limited: تطوير شبكات توزيع الغاز في المدن

NGLTECH SDN BHD: تقنية استرداد المكثفات ذات الضغط المنخفض

بتروناس: الحل التقني المبتكر وتحقيق الدخل من الحقول العالقة التي تحتوي على نسبة عالية من ثاني أكسيد الكربون في البلدان النامية

أفضل برنامج لتنمية القوى العاملة في مجال طاقة المستقبل

أدنوك، SLB: مبادرة أدنوك لمستقبل الطاقة: الابتكار الرائد في تنمية المواهب المستقبلية

شركة تنمية نفط عُمان: برنامج شركة تنمية نفط عُمان - ويلز "شبابنا": تمكين التتبع السريع لتوافر الموارد وبناء قدرات الخريجين

بتروناس: BeDigital Bootcamp (BDB)

مشروع الهيدروجين التحويلي

شركة Envision Energy Co., Ltd: تسريع الانتقال إلى الطاقة الخضراء: مبادرة الأمونيا الخضراء التجارية الرائدة لشركة Envision Energy

H2Pro: H2Pro: كفاءة مذهلة بنسبة 95% - إنتاج الهيدروجين الأخضر بأسعار معقولة على نطاق واسع

شركة نيوم للهيدروجين الأخضر: تشييد أكبر محطة للطاقة الهيدروجينية الخضراء في العالم

أفضل صانع تغيير من فئة الشباب

شركة bp: محمد البلوشي، مهندس خزانات

بتروناس: لي كيان سينغ، مدير الإنتاج، الحلول الرقمية التقنية

آرامكو السعودية ليان الشريف، مهندسة أبحاث

جائزة أفضل شراكة مؤثرة

أدنوك وشركة مياه وكهرباء الإمارات: السباق نحو النسبة الصفرية: شراكة تاريخية في الطاقة النظيفة لمعالجة أزمة المناخ

أدنوك وسيمنز للطاقة: منصة أدنوك وسيمنز للطاقة لإصدار شهادات الطاقة منخفضة الكربون

مشاريع الفنار، وزارة النقل التابعة لحكومة المملكة المتحدة: مشروع وقود الطيران المستدام الأكثر تقدمًا في المملكة المتحدة

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نبذة عن "أديبك"

يقام "أديبك" تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وتستضيفه شركة "أدنوك" في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك" خلال الفترة من 2 إلى 5 أكتوبر 2023 تحت شعار "إزالة الكربون أسرع معاً".

يمثل "أديبك" امتداداً لإرث عريق من الابتكار والتقدّم يمتد لما يقرب من 40 عاماً، حيث يواصل المؤتمر العمل على جمع الأفكار والتطلعات والتقنيات والاستثمارات اللازمة لتسريع وتيرة إزالة الكربون وتأسيس نظام طاقة مستقبلي. يجمع المؤتمر الأطراف المعنية الرئيسية من مختلف مراحل سلسلة توريد الطاقة، وذلك من أجل تسريع وتيرة العمل الجماعي العاجل والمسؤول، وابتكار حلول موثوقة لإحداث التغيرات الجذرية المطلوبة، وتحقيق التقدم النوعي اللازم لإنشاء منظومة طاقة شاملة قادرة على تلبية متطلبات المستقبل.

سيشهد "أديبك 2023" أجندة تتضمن 350 جلسة فريدة من نوعها تشمل مؤتمرات استراتيجية وتقنية، كما سيستقبل أكثر من 1500 متحدثاً - بما في ذلك وزراء حكوميين ورؤساء تنفيذيين وواضعي السياسات وخبراء الطاقة والمبتكرين - لجمع مختلف القطاعات والأفراد حول قضية مشتركة، وتشجيع التعاون والعمل المطلوب لتسريع تحقيق أهداف إزالة الكربون في العالم.

وبينما تستعد دولة الإمارات لاستقبال نخبة من الشخصيات القيادية العالمية خلال مؤتمر الأطراف (COP28) في نوفمبر 2023، سيعمل "أديبك" على وضع إطار للنقاشات التي تدعم مساعي دولة الإمارات الهادفة إلى تنظيم قمة للعمل وتكاتف الجهود، وفي نفس الوقت، تعزيز الاستثمار في مصادر الطاقة النظيفة من أجل المستقبل.

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مسؤولو التواصل الإعلامي

الفريق الإعلامي لـ "أديبك"

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