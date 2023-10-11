دبي، الإمارات العربية المتحدة: تشهد الدورة الخامسة والعشرون من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) ودبي للطاقة الشمسية 2023 مشاركة شركة "إعمار العقارية"، بوصفها راعي اليوبيل للمعرض. وتنظم هيئة كهرباء ومياه دبي المعرض بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، في الفترة 15 إلى 17 نوفمبر 2023 في مركز دبي التجاري العالمي.

ويستعرض جناح "إعمار العقارية" في المعرض أبرز الحلول والتقنيات المبتكرة والمستدامة التي تطورها الشركة لإعادة رسم ملامح مفاهيم الحياة الحضرية، وتعزيز العقارات المستدامة والمباني الخضراء في دبي وحول العالم، والارتقاء بجودة حياة ورفاهية السكان. وتبرز الشركة خلال المعرض أهم مشاريعها ومجتمعاتها المستدامة والصديقة للبيئة التي تصممها وتطورها وفق أعلى المعايير البيئية العالمية، لتعزيز كفاءة الطاقة، والحفاظ على المياه، وخفض البصمة الكربونية. وتتسم مختلف أصول الشركة ومشاريعها باعتماد ممارسات تقلل الأثر البيئي، مثل إدارة النفايات، استخدام المواد الصديقة للبيئة والقابلة لإعادة التدوير والتحلل الحيوي، المساحات الخضراء، إنتاج الطاقة الشمسية محلياً، محطات المركبات الكهربائية، الري الذكي وغيرها.

وإلى جانب إبراز أهم ابتكاراتها، تجد "إعمار العقارية" في المعرض فرصة مثالية لتبادل الأفكار وإبرام شراكات بنّاءة، تعزز مكانة الشركة في عالم الاستدامة، وترسخ مساهمتها في إنجاح الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، الذي ستستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة في مدينة إكسبو دبي في نوفمبر المقبل. وتعمل "إعمار" على ترسيخ الاستدامة في مختلف مجالات عملها عبر العديد من البرامج والمبادرات الرائدة.

وأعرب معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي رئيس ومؤسس معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية، عن سعادته بمشاركة "إعمار العقارية" للمرة الأولى في المعرض، مؤكداً أن هذه المشاركة تدعم الرؤية المشتركة للطرفين بتحقيق "خطة دبي الحضرية 2040"، التي ترسم خريطة مستقبلية متكاملة للتنمية العمرانية المستدامة، يكون محورها الرئيس الإنسان والارتقاء بجودة الحياة في إمارة دبي، وتعزيز التنافسية العالمية للإمارة، وريادتها بوصفها نموذجاً عالمياً لمدن المستقبل من خلال تبني حلول ومشروعات نوعية مستدامة.

وأضاف معالي الطاير: "تعزز مشاركة كبرى شركات التطوير العقاري في "ويتيكس" ودبي للطاقة الشمسية من مكانته بوصفه أحد أكبر المعارض المتخصصة على مستوى العالم. ونتطلع لأن تكون هذه الدورة من المعرض قفزة استثنائية لتوسيع فرص رؤية المزيد من المدن المستدامة في المنطقة والعالم. وتجد الشركات في المعرض فرصة مهمة لإبراز منتجاتها وحلولها ومشاريعها أمام آلاف المستثمرين وصنّاع القرار من مختلف بلدان العالم، وتبادل المعارف والخبرات، وبناء العلاقات التجارية، وعقد الصفقات، وتعزيز فرص الأعمال."

من جانبه، قال السيد أحمد المطروشي، عضو مجلس الإدارة التنفيذي لشركة إعمار العقارية، المدير العام لمؤسسة إعمار الخيرية: "إن مشاركة إعمار في معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة "ويتيكس" تثبت التزامها بالاستدامة وتعرض حلولاً مبتكرة للحفاظ على المياه والطاقة في البيئة المبنية. فما من شك بأن هذا المعرض المرموق يقوم بدور محوريّ بالنسبة إلى مطوّري العقارات من حيث توفيره منصّة لاستعراض واستطلاع التقنيات والممارسات والحلول المستدامة المتعلّقة بالمياه والطاقة والحفاظ على البيئة. كما يوفّر فرصة قيّمة للشركات للبقاء على اطّلاع دائم بأحدث التطوّرات في هذه المجالات، والتواصل مع خبراء القطاع، واعتماد استراتيجيات مبتكرة تعزّز اعتماد الاستدامة في مشاريعها."

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