41 مصنّع ومصمم للمجوهرات الإيطالية يتألقون في معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات



دبي، الإمارات العربية المتحدة: تستضيف الامارات العربية المتحدة؛ التي تحتل المرتبة الثالثة كأكبر وجهة لصادرات المجوهرات الإيطالية، 41 من صائغي المجوهرات الايطالية كجزء من الجناح الإيطالي في قاعة رقم 4 في معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات في دورته الـ 53. حيث يستمر المعرض من 31 يناير إلى 4 فبراير في مركز إكسبو الشارقة، وسيتسلط الضوء في الجناح الإيطالي على الحرفيين الرائدين والتصاميم ذات العلامة التجارية الشهيرة "صنع في إيطاليا".



تم تنظيم هذا المعرض من قبل مكتب الترويج التجاري الإيطالي، وتم تصميمه من قبل شركة Artex، بالتعاون مع الاتحاد الإيطالي لتجار الحرف اليدوية من الشركات الصغيرة والمتوسطة (CNA)، ويتماشى هذا المعرض مع مهمة وزارة الخارجية الإيطالية في تعزيز قطاع المجوهرات الإيطالي في الخارج.



يعد قطاع المجوهرات واحدًا من أهم القطاعات التصنيعية في الاقتصاد الإيطالي، وكذلك واحدًا من أكثرها توجهًا للتصدير، حيث يأتي أكثر من 85% من ايراداته من الأسواق الخارجية. تتألق قطع المجوهرات الإيطالية ذات العلامة التجارية "صنع في ايطاليا" بالأسلوب الإيطالي المتميز و المبهر و يعد الإبداع في التصميم، ومهارة الحرفيين، ودقة الصنعة، وأصالة المنتجات، أحد أهم الميزات البارزة لهذه المجوهرات.



صرّح لورنزو فانارا، السفير الإيطالي في دولة الإمارات: "نحن فخورون بالعرض المتألق في قطاع المجوهرات الايطالية في الجناح الإيطالي حيث يحتل قطاع المجوهرات الإيطالية المركز الأول للصادرات الإيطالية في الإمارات بقيمة ما يقارب المليار يورو حسب الإحصائيات الأخيرة. يقدر العملاء الإماراتيون جودة التمييز والتصميم الرائع للمجوهرات الإيطالية، المستوحاة من التراث الإيطالي الغني والتي تتبع التقاليد وأسس التصنيع الإيطالية. ونحن مستعدون لتعزيز العلاقات التجارية القيمة، مساهمين في النجاح المستمر لصناعة المجوهرات الإيطالية في سوق الإمارات."



ومن جهته قال فاليريو سولداني، المفوض التجاري الإيطالي ومدير مكتب الترويج التجاري الإيطالي في دولة الإمارات: "تؤكد الدورة 53 لمعرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات على أهمية دولة الإمارات استراتيجياً لصناعة المجوهرات الإيطالية. فبحسب الإحصائيات الأخيرة الصادرة عن البيانات التجارية الرسمية في شهر أكتوبر 2023، صنفت إيطاليا كثالث أكبر مورد عالمي للمجوهرات في سوق دولة الإمارات بقيمة صادرات تبلغ 918 مليون يورو، وحصة سوقية تقدر بنحو 9٪، والذي يدل على الإقبال الكبير على المجوهرات الإيطالية الفاخرة، فوفقاً للإحصاءات الأخيرة الصادرة عن Euromonitor، فقد ارتفع الإقبال على المجوهرات الإيطالية بنسبة 4.8% في عام 2023. هناك توقعات إيجابية لزيادة معدل النمو السنوي "CAGR" بنسبة +4.7% في السنوات الخمس المقبلة، حيث يحقق ذلك فرصًا أكبر لتجار المجوهرات الإيطاليين الذين يتطلعون للتصدير إلى السوق الإماراتي و يعكس ذلك أهمية العلاقات التجارية والأعمال بين البلدتين. يتيح الجناح الإيطالي في الدورة الـ 53 لمعرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات، للشركات الإيطالية الفرصة للتفاعل مع المهتمين بشراء المجوهرات والزوار وقاعدة خدمة العملاء المتطلعين على المنتجات الفاخرة، في حين أن فريق عملنا في مكتب الترويج التجاري الإيطالي على إستعداد لتقديم المساعدة للشركات الإيطالية خلال وبعد أيام المعرض، مع ترك أثر إيجابي على الصعيد التجاري والصعيد التتبعي لعملائهم".



وإلى جانب قطاع المجوهرات الإيطالية الممتثل في معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات، يدعم مكتب الترويج التجاري الإيطالي نهجًا مستدامًا للصناعات الحرفية تحت شعار "الاستدامة هي إيطاليا المستدامة" “Sustainability is SustainabITALY”. ويتبنى مصدرو المجوهرات الإيطالية نهجًا مستدامًا وأخلاقيًا وشفافًا في عمليات إنتاج ونقل المجوهرات مما يتماشى مع الأهداف العالمية للمناخ والتوجه نحو ممارسات الإنتاج المستدام.



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