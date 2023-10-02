دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء، الجهة الحكومية المعنية بتطوير برنامج الإمارات للفضاء، عن مشاركته في النسخة الـ74 للمؤتمر الدولي للملاحة الفضائية 2023 في باكو، أذربيجان، بصفته الراعي الذهبي. يأتي ذلك عقب استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة للنسخة الـ72 في عام 2021.

خلال هذه النسخة من المؤتمر، التي تُقام تحت شعار "التحديات والفرص العالمية: أعطوا الفضاء فرصة"، سيسلط مركز محمد بن راشد للفضاء الضوء على الإنجازات الرائعة التي حققها رواد الفضاء الإماراتيون، بما فيها مهمة رائد الفضاء سلطان النيادي، والتي امتدت لـ6 أشهر على متن محطة الفضاء الدولية، كما سيعرض مركز محمد بن راشد للفضاء مشاريعه المتطورة في مجال الأقمار الاصطناعية، بما في ذلك خليفة سات، وMBZ-SAT المرتقب، بالإضافة إلى المستكشف راشد التابع لمشروع الإمارات لاستكشاف القمر. وسيتعرف الحضور أيضًا على الخطط القادمة لمهمة الإمارات الثانية لاستكشاف القمر. وسيسلط المركز الضوء على الإنجازات المهمة لمشروع الإمارات لاستكشاف المريخ، مع تسليط الضوء على مشروع المريخ 2117 الذي تهدف دولة الإمارات العربية المتحدة من خلاله إلى لإنشاء أول مستوطنة بشرية صالحة للسكن على سطح المريخ بحلول عام 2117.

سيشارك مركز محمد بن راشد للفضاء في جلسات المؤتمر الممتدة بداية من اليوم وعلى مدار 5 أيام، عبر أكثر من 20 ممثلًا للمركز، بقيادة سعادة سالم حميد المري، مدير عام المركز، وعدنان الريس، مساعد المدير العام لعمليات واستكشاف الفضاء، بالإضافة إلى رائد الفضاء هزاع المنصوري، مدير مكتب رواد الفضاء بالمركز، والذي سيقدِّم عرضًا حول الدور البارز الذي تلعبه دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء. تجسد مشاركة مركز محمد بن راشد للفضاء في هذا المؤتمر الدولي رؤية القيادة الرشيدة المتطورة، وتعكس أيضًا تفاني دولة الإمارات في التميز والابتكار في مجال الفضاء. وبدأ حفل الافتتاح اليوم، حيث ألقى فخامة الرئيس إلهام علييف، رئيس أذربيجان، كلمة أمام الضيوف، بحضور وفد مركز محمد بن راشد للفضاء برئاسة سعادة سالم حميد المري.

أكد سعادة سالم حميد المري، المدير العام لمركز محمد بن راشد للفضاء، أهمية المشاركة في هذا المؤتمر الدولي، قائلاً: "تتمثل رؤيتنا في جعل الإمارات العربية المتحدة رائدة عالميا في مجال استكشاف الفضاء، وهو الهدف الذي نسعى جاهدين لتحقيقه خلال الفترة الحالية. المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية يوفر منصة ممتازة لتعزيز استكشاف الفضاء وتعزيز التعاون الدولي، وهو أمر يتماشى تمامًا مع أهدافنا طويلة المدى. نعبر عن شكرنا الجزيل للاتحاد الدولي للملاحة الفضائية، ولدولة أذربيجان على استضافة هذا الحدث الرائع".

قيادة المناقشات حول تكنولوجيا الفضاء

وسيقود عدنان الريس، مساعد المدير العام لعمليات واستكشاف الفضاء في مركز محمد بن راشد للفضاء، المناقشات الرئيسية المتعلقة بتكنولوجيا الفضاء، كما سيستعرض دور مركز محمد بن راشد للفضاء في قطاع الفضاء عالميًا، ويسلط الضوء على المبادرات التعاونية الجارية بين مركز محمد بن راشد للفضاء ومجتمع الفضاء الدولي. بالإضافة إلى ذلك، سيدير جلسة بعنوان "المسؤولية الجماعية بين النظرية والتطبيق: المعايير الأخلاقية لاختيار مضيف المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية". ستتناول هذه الجلسة الأسئلة الحاسمة المتعلقة بالاتحاد الدولي للملاحة الفضائية، وقدرته على تعزيز المساواة بين الدول الأعضاء في بيئة عالمية ديناميكية، مع تسليط الضوء على أهمية الفضاء لجميع دول العالم.

سينضم رائد الفضاء هزاع المنصوري إلى هذا الحوار، حيث سيشارك في جلسة فنية، خلال المائدة المستديرة لرواد الفضاء، سيقدم فيها رؤى من تدريبه وخبراته، بالإضافة إلى حديثه حول مهمته إلى محطة الفضاء الدولية. ويخطط هزاع المنصوري لتثقيف طلاب الأكاديمية الدبلوماسية الأذربيجانية، الذين انضموا إلى رواد الفضاء في اللجنة، من خلال تبادل المعرفة العملية والتجارب المباشرة معهم. بالإضافة إلى ذلك، سيكون هزاع أحد المتحدثين الرئيسيين في جلسة منتدى التواصل العالمي، الذي ينظمه الاتحاد الدولي للملاحة الفضائية تحت عنوان "تعميم الفضاء - تعرف على رواد الفضاء". تهدف هذه الجلسة، التي تستضيفها اللجنة الإدارية لرواد الفضاء التابعة للاتحاد الدولي للملاحة الفضائية، إلى تيسير المناقشات حول الاستراتيجيات المستخدمة في مبادرات رحلات الفضاء البشرية التجارية.

صناعة جيل المستقبل من قادة الفضاء

تحت قيادة سعادة سالم حميد المري، ستكون مشاركة مركز محمد بن راشد للفضاء في المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية 2023، من خلال برنامج شامل تم تصميمه بدقة لتشجيع التعاون الدولي في مجال استكشاف الفضاء، وتسهيل تبادل المعرفة حول استكشاف الفضاء.

بالإضافة إلى عرض مشاريع الأقمار الاصطناعية المتقدمة، والإنجازات المهمة لرواد الفضاء الإماراتيين - وهو دليل على الخبرة المتنامية لدولة الإمارات في مجال استكشاف الفضاء - سيسلط جناح مركز محمد بن راشد للفضاء على التعاون مع الجامعات المتميزة. وفي هذا الإطار سيتم عرض تجربة المركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء، مما يجسد التعاون المثمر بين المؤسسات الأكاديمية، وأبحاث الفضاء.

ويشكل حضور مركز محمد بن راشد للفضاء في المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية وسيلة استراتيجية في التعاون والتواصل الدولي، مما يؤكد التزام دولة الإمارات العربية المتحدة على تعزيز جهود استكشاف الفضاء عالميًا.

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