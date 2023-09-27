دبي، الإمارات العربية المتحدة، يعتبر معرض "عرب لاب" أحد أبرز وأضخم الفعاليات السنوية المختصة بقطاع العلوم وخاصة المختبرات والتحليلات الطبية في منطقة الشرق الأوسط والعالم. وشهدت الدورة الـ42 لهذا العام من المعرض، الذي أقيم بمدينة دبي خلال الفترة من 19 وحتى 21 سبتمبر 2023، مشاركة لافتة من شركة "جلف سيانتيفيك كوربوريشن" (مؤسسة الخليج العلمية – "جي إس سي")، التي تولّت تمثيل مجموعة من الشركات المرموقة في جناحها، من قبيل "ميرك" (Merck)، و"فيلب ساينتيفيكا" (Velp Scientifica)، و"بيركن إيلمر" (PerkinElmer)، و"كروم سيستمز" (Chromsystems)، و"واترز" (Waters)، و"مالفرن بااناليتيكال" (Malvern Panaylitical)، و"بايون" (Pion)، و"سي إي إم" (CEM)، باعتبارها الموزع الرئيسي والشريك لهذه الشركات في الشرق الأوسط.

وقد شهد الجناح إقبالاً كبيراً من العملاء من جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك: المملكة العربية السعودية وعمان والكويت وقطر والبحرين، والإمارات العربية المتحدة. بفضل تاريخها العريق في تقديم الحلول العلمية المبتكرة، تواصل "جلف سيانتيفيك كوربوريشن" (مؤسسة الخليج العلمية) تأكيد التزامها بتحفيز وتشجيع العلوم والتكنولوجيا في المنطقة. وقد تحوّل جناح الشركة واسع النطاق إلى مركز للأنشطة والفعاليات طوال فترة الحدث، واستقطب نخبة من العلماء والباحثين والمهنيين المتشوّقين لاستكشاف أحدث الاتجاهات والتطورات في هذا المجال.

كما شكّل معرض "عرب لاب 2023" فرصة مثالية أتاحت لمؤسسة الخليج العلمية التواصل والتفاعل مع عملائها وشركائها. حيث استضافت الشركة مجموعة من الاجتماعات، وندوة إعلامية بالتعاون مع شركة "قيلب" (Velp)، سمحت بتشجيع تبادل المعارف والتعاون ضمن المجتمع العلمي. وقد سمحت هذه الجلسات بتسليط الضوء على الخبرة الواسعة والعميقة للشركة، وكانت مناسبة للتأكيد على تفانيها في تحفيز التعليم والبحث العلمي في المنطقة.

هذا وقد استغلت "جلف سيانتيفيك كوربوريشن" (مؤسسة الخليج العلمية) مشاركتها في المعرض لإبرام شراكات جديدة وتعزيز الشراكات القائمة، انطلاقاً من إيمانها الراسخ بأن التعاون مع المؤسسات العلمية الرائدة والجهات الفاعلة في القطاع يُعدّ عاملاً بالغ الأهمية لدعم جهود البحث والتطوير. وقد شكّل الحدث مناسبة لتطوير هذه العلاقات الحيوية وتعزيزها.

حققت مشاركة "جلف سيانتيفيك كوربوريشن" (مؤسسة الخليج العلمية) في معرض "عرب لاب 2023" نجاحاً ساحقاً، وسلّطت الضوء على التزام الشركة بالابتكار والاستدامة والتعاون، ما من شأنه أن يُحدث تأثيراً هاماً على المجتمع العلمي في الشرق الأوسط والعالم. وبفضل حرصها على تطوير منتجات رائدة وتفانيها في تطوير المعرفة العلمية، تدأب "جي إس سي" بأن تكون القوة الدافعة في قطاع العلوم والمختبرات، وتستمر في وضع معايير جديدة للتميز في هذا المجال. وقد شكّل معرض "عرب لاب 2023" شهادة على تفاني المؤسسة الراسخ في تحفيز العلوم والتكنولوجيا في المنطقة وتطويرها.

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