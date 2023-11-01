قامت الشيخة بدور القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب؛ بجولة تفقدية في موقع تنظيم الدورة 42 من معرض الشارقة الدولي للكتاب 2023، والذي يُقام في مركز إكسبو الشارقة يوم الثلاثاء الموافق 31 أكتوبر، بهدف الاطلاع على جاهزيّة الحدث واستعداداته النهائية لاستقبال المشاركين والزوّار في أكبر دورة في تاريخه من حيث المشاركة الدولية بـ 108 دول، وذلك برفقة سعادة أحمد بن ركاض العامري المدير التنفيذي لـهيئة الشارقة للكتاب، وخولة المجيني، منسق عام معرض الشارقة الدولي للكتاب، ومنصور الحساني، مدير إدارة خدمات الناشرين في هيئة الشارقة للكتاب.

وأشادت الشيخة بدور القاسمي بكافة الجهود المبذولة من فريق عمل الهيئة واللجان المنظمة لضمان نجاح هذا الحدث الثقافي البارز، مؤكّدة دوره في إثراء الثقافة والأدب ودعم قطاع النشر محلياً وعالمياً، ومعربة عن تطلّعها لتنظيم دورة استثنائيّة لهذا العام. ومن المقرّر أن يفتح المعرض أبوابه للزوّار غداً الأربعاء 1 نوفمبر ولغاية 12 نوفمبر 2023 تحت شعار "نتحدّث كُتباً".

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