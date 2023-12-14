شاركت قطر للسياحة في "سوق السفر العالمي كان 2023" ILTM)) الفاخر، من خلال عرض جناح "زوروا قطر". وقد شهد الحدث أكثر من 1000 مشتري مستضاف من شركات السفر الدولية الرائدة، وأقيم في الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر في قصر المهرجانات في مدينة كان الفرنسية.

وعلى هامش هذا الحدث، قامت قطر للسياحة بعرض جناحها بمشاركة وفدٍ مثّل أفخم فنادق قطر ورحّب بالمشترين المستضافين.

وقد شارك سعادة السيد سعد بن علي الخرجي، رئيس قطر للسياحة، مع الصحافة العالمية التي تُعنى بمجال السفر والمشترين المستضافين، أماكن الجذب والعروض السياحية التي تزخر بها قطر . وأكد سعادته على البنية التحتية الممتازة التي تتمتع بها البلاد. فضلاً عن إجراءات الأمن والسلامة، وسياسات السفر الميسرة، والعروض الثقافية الغنية.

تقتصر الدعوة في سوق السفر العالمي على الشركات وهيئات السفر والسياحة العالمية والرائدة في مجالها، مما يجعله حدثاً استراتيجياً هاماً للترويج لدولة قطر و التعرف على ما تقدمه في الوقت الراهن من منتجات ومرافق سياحية فاخرة للشركات العالمية وكبار المشترين.

#بياناتشركات

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نبذة عن قطر للسياحة

تتمثل مهمة قطر للسياحة في ترسيخ مكانة قطر على خارطة السياحة العالمية كوجهة رائدة تمتزج فيها أصالة الماضي وحداثة الحاضر، وتقصدها شعوب العالم لاستكشاف معالمها ومزاراتها السياحية في مجالات الثقافة والرياضة والأعمال والترفيه العائلي، والتي تتسم جميعها بتميز الخدمة.

وتتولى قطر للسياحة، التي تختص بتنظيم صناعة السياحة والضيافة وتطويرها وتنميتها وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار فيها، مسؤولية وضع الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة والضيافة ومتابعة تنفيذها ومراجعتها بشكل دوري، بحيث تعزز من تنويع العروض السياحية في البلاد، وتدعم زيادة الإنفاق السياحي.

وتعمل قطر للسياحة على تعزيز حضور قطر على خريطة السياحة العالمية وتعزيز قدرة القطاع السياحي للوصول إلى الجمهور المستهدف بطريقة مباشرة من خلال شبكة المكاتب التمثيلية في أهم الأسواق العالمية، ومن خلال المنصات الرقمية المتطورة.

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