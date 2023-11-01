أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: يتزايد الترقب لانطلاقة المؤتمر الإقليمي الأول للعقول المبدعة في التدقيق الداخلي 2023 تحت شعار "تحفيز التفكير المستدام". هذا الحدث الرائد، والذي يعد غير مسبوق خارج الولايات المتحدة الأمريكية، يحظى بدعم قوي من الشركاء والرعاة العالميين، مما يبرز جدول أعماله الحافل في مجال التدقيق الداخلي. ويقام برعاية ديوان المحاسبة وباستضافة جمعية المدققين الداخليين في الإمارات (UAE IAA)، ويعد محوراً للابتكار وراسماً للمستقبل في ممارسات التدقيق الداخلي في جميع أنحاء العالم.

يفتخر المؤتمر بشراكته القوية مع دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي كشريك داعم. وتحظى الشراكات الاستراتيجية للمؤتمر بوزن خاص، وتشمل: بيئة، شركة اي واي، كي.بي.إم.جي لوار جلف، بروتيفيتي الشرق الأوسط، بي.دبليو.سي الشرق الأوسط، الاتحاد للطيران (الناقل الرسمي)، وأبوظبي للإعلام (الشريك الإعلامي). وقد حظي المؤتمر أيضًا بدعم كبير من الإتحاد العربي لجمعيات المدققين الداخليين ومقرها المملكة العربية السعودية.

قال عبد القادر علي، رئيس جمعية مدققي الحسابات الداخلية بالإمارات: "نحن لا نستضيف مؤتمراً فحسب، بل نصنع مستقبل التدقيق الداخلي، التضامن من شركائنا ورعاتنا يؤكد أهمية الحدث. ومن المشجع رؤية هذا الدعم القوي ونحن نقترب من موعد المؤتمر."

"يسعدنا الإعلان عن رعايتنا لمؤتمر العقول المبدعة في التدقيق الداخلي، ونؤكد حرص الجهاز على المشاركة في تعزيز المعرفة والتعاون والابتكار لتشكيل مستقبل مهنة التدقيق، حيث يمثل هذا المؤتمر منصة مهمة لقادة الصناعة للالتقاء وتبادل الأفكار حول أحدث الاتجاهات في الحلول الرقمية وممارسات الاستدامة وإدارة المخاطر ومكافحة الاحتيال." — عبد الرحمن الحارب، المدير العام لجهاز الرقابة المالية (FAA).

"أبوظبي، في قلب الحوار العالمي وتفتح ذراعيها للابتكار. يعزز مؤتمر العقول المبدعة في التدقيق الداخلي مكانة مدينتنا كمركز لتبادل الأفكار الفكرية والتنوير الثقافي"، صرح بها الرئيس التنفيذي لدائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، معكساً دور الإمارة المحوري في استضافة هذا الحدث الهام.

قال أندرو فيشر، المدير العام للتدقيق والمخاطر، الاتحاد للطيران: "نحن فخورون بجلب مؤتمر العقول المبدعة في التدقيق الداخلي إلى أبوظبي هذا العام، واستضافة النسخة الأولى منه والتي تعقد خارج الولايات المتحدة. أبوظبي هي موقع رائع للمؤتمرات العالمية المستوى ونتمنى لجميع المندوبين زيارة ممتعة. ونؤكد دعمنا لهذا المؤتمر العالمي وهو من الأهمية والقيمة التي نوليها في الحوكمة الفعالة، والاجتماع مع نظرائنا من جميع أنحاء العالم حول هذا الموضوع الأساسي أمر لا يقدر بثمن."

تشمل رعاة مؤتمر العقول المبدعة في التدقيق الداخلي جهاز الرقابة المالية في دبي كراعي ماسي، وولترز كلوير كراعي بلاتيني، وبينكس كراعي فضي، والعارضين جمعية المحققين المعتمدين للاحتيال و يو.أتش.واي جيمس.

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