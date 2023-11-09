دبي، الإمارات العربية المتحدة: يُعلن الجناح الفرنسي عن مشاركته الأولى هذا العام في معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) ومعرض دبي للطاقة الشمسية كجزء من فعاليات "الأيام الفرنسية للطاقة الشمسية والمستدامة"، التي تنظمها وكالة "بيزنس فرانس"، والتي تمثل مجموعة متنوعة من الشركات المبتكرة المستعدة لتقديم منتجاتها وخدماتها إلى منطقة الشرق الأوسط.

سيضم الجناح الفرنسي مجموعة متنوعة من الشركات المبتكرة والمتخصصة في مجموعة متنوعة من مجالات الاستدامة، بدءًا من إدارة المياه والطاقة وصولًا إلى الحلول التكنولوجية المتقدمة. زوّار جناح فرنسا في معرض ويتيكس ستتاح لهم فرصة استكشاف آخر التطورات في هذا الميدان واستكشاف كيفية تأثير هذه الحلول المبتكرة بشكل إيجابي على منطقة الشرق الأوسط.

من بين هذه الشركات، تقود شركة " أغوا دي سول" الطريق في مجال إنتاج مياه الشرب من الرطوبة الجوية والألواح الشمسية. وفي الوقت نفسه، تضمن الخدمات الصناعية التي تقدمها شركة "ألتراد إندل "لقطاع الطاقة، وبشكل خاص في مجال الطاقة النووية، كفاءة العمليات وصيانة البنية التحتية. أما شركة "كودرا" المتخصصة في تطوير البرمجيات، فإنها تسعى من خلال تواجدها في المعرض لدعم الشركات خلال رحلة التحول الخاصة بها من خلال التحليلات الذكية والحصول على البيانات لسوق الطاقة. أما شركة "دولفينز"، فتركز على مشاريع الطاقة المتجددة البحرية، مما يعزز مبادرات الطاقة النظيفة بفضل خبرتها الفنية وعملياتها والتفتيش.

وتغطي الخدمات الهندسية التي تقدمها شركة "إكيوم" مجالات التشغيل الآلي، والأجهزة، وإدارة الطاقة، بينما تلعب شركة "بلانيت سوار" دورا محوريا من خلال منصتها لبيع حلول الطاقة الشمسية. وتختص شركة "فينتاليس" في مجالات محددة مثل معالجة الهواء وإزالة الغبار والتقاط الملوثات، في كل من قطاعي الصناعة أو الأغذية الزراعية.

في معرض حديثه عن مشاركة الوفد الفرنسي في معرض ويتيكس 2023، في تعليق حديث حول مشاركة الوفد الفرنسي في معرض ويتيكس 2023، أشاد أكسيل بارو، المدير الإقليمي لوكالة "بيزنس فرانس" الشرق الأوسط، بالتآزر الواضح بين الابتكار الفرنسي والالتزام القوي لدولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الاستدامة، قائلا: "إننا نعتز بفرصة تقديم وفد استثنائي من الشركات الفرنسية المبتكرة، حيث تسعى كل منها جاهدة إلى دعم وتعزيز مساعي الاستدامة، وذلك قبل أيام قليلة من انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP28). إن خبرات هذه الشركات في مجالات متنوعة مثل الطاقة الشمسية والخدمات الصناعية والحلول البرمجية ومعالجة المياه وتحسين جودة الهواء، والعديد من الأمور الأخرى، ستسهم بشكل كبير في رحلة هذه المنطقة نحو مستقبل أكثر استدامة والحفاظ على البيئة. ونظرًا لأهمية هذه المنطقة كمركز حيوي لتطوير الطاقة ومعالجة مياه الصرف الصحي، فإن هذا التعاون يكتسي أهمية حيوية."

سيقوم وفد شركة "ريكاب-فيوليا" بتقديم ابتكار استثنائي في معرض ويتيكس، إذ أطلقت أول خدمة رقمية مجانية "من الباب للباب" في الإمارات العربية المتحدة لجمع المواد القابلة لإعادة التدوير. وستكون لديهم آلة البيع العكسي والإيداع الذكي في المعرض، مما يمثل خطوة هامة نحو دعم الجهود المستدامة. بدورها، ستلعب شركة "ستولكت" دورًا حيويًا في تخزين الكهرباء على نطاق واسع ، وستقدم " هولتيك" منتجات الأختام المطاطية. هذه الجهود ستساهم بشكل كبير في تعزيز الاستدامة وتحقيق تقدم ملحوظ في مجالي إعادة التدوير وتخزين الطاقة.

يُمثل الجناح الفرنسي نموذجاً بارزاً لخبرة فرنسا في مجال الطاقة المتجددة والشمسية. يُذكر أن الشركات الفرنسية لعبت دوراً أساسياً في المشاريع البارزة في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، وهو ما أسهم بشكل كبير في تعزيز مستقبل أكثر استدامة.

تدعم "توتال إنرجيز"، الشركة الفرنسية الرائدة عالميا في قطاع الطاقة، بالشراكة مع وكالة " بيزنس فرانس"، 6 شركات فرنسية عارضة ضمن الوفد الفرنسي، فيما يتعلق بحلولها المبتكرة التي تشكل مستقبل مشهد الطاقة المستدامة. يذكر أن شركة "توتال إنرجيز" تعمل بفعالية على تمكين الشركات الفرنسية الصغيرة والمتوسطة من خلال تسهيل وصولها للأسواق الدولية عبر بعثات التنقيب الجماعية، واستضافة المشاركين في برنامج المتطوعين الدوليين في المؤسسات (V.I.E) أو الموظفين في الشركات التابعة في الخارج، بالإضافة إلى توفير القروض الأساسية للتصدير والدعم الشخصي من خلال تعاونها الوثيق معهم.

في هذا السياق، قال ألكسندر مارتن دينافيت، مدير التنمية الدولية لدى شركة "توتال إنرجيز" في فرنسا: "بينما نعمل على تعزيز دورنا كشركة متعددة الطاقة ولنكون لاعبًا رئيسيًا في مجال التحول الطاقي، يمتد دورنا ليشمل دعم الشركات داخل المناطق الفرنسية خلال مراحل تحولها الخاصة. نحن نساعدهم في تطوير أنفسهم، بما في ذلك التوسع الدولي، ونعمل كقوة توجيهية داعمة."

دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي تقفان في طليعة جهود تطوير حلول الطاقة المتجددة ومياه الصرف الصحي. على الرغم من تصدر منطقة الشرق الأوسط عالميًا في مجال تحلية المياه بقدرات تشغيلية هامة، إلا أن هناك إمكانيات لم تُستغل بشكل كافٍ نتيجة لنقص المياه الجوفية وارتفاع الطلب على المياه إلى جانب تقليل نصيب الفرد من المياه المتاحة. لذلك، تتجه المنطقة نحو استخدام محطات التناضح العكسي (RO) التي تتسم بالكفاءة من حيث استهلاك الطاقة، والتي تعمل بالطاقة المتجددة، وتتجاوز أساليب تحلية المياه الحرارية التي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة. وقد رسمت القيادة والالتزام بالاستدامة خارطة طريق لمشاريع رائعة مثل مجمع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في دبي والشبكة الكهربائية الطموحة لهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي التي تربط دول المجلس الست. بالإضافة إلى ذلك، شهدت المنطقة تقدمًا كبيرًا في معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة تدويرها من خلال مبادرات رائدة مثل محطة جبل علي MBR ومحطة الطويلة لتحلية المياه بتقنية التناضح العكسي. يُمثل التعاون بين الابتكار الفرنسي والريادة في دول مجلس التعاون الخليجي في مجال حلول الطاقة المتجددة ومياه الصرف الصحي مستقبلاً واعدا. كما يمكن للشركات الفرنسية التي تهدف إلى توسيع عملياتها في المنطقة الاعتماد على الاستعانة بمصادر خارجية والقوى العاملة والخدمات الإدارية لشركة " تيراكوتا".

وتتطلع الشركات الفرنسية المشاركة في معرض ويتيكس إلى تواصل مثمر مع المتخصصين في هذا القطاع والشركاء وأصحاب المصلحة الذين يشتركون في رسم رؤيتهم لمستقبل أكثر اخضراراً واستدامة.

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نبذة عن وكالة بيزنس فرانس

بيزنس فرانس هي الوكالة الوطنية التي تدعم التنمية الدولية للاقتصاد الفرنسي، وهي مسؤولة عن تعزيز نمو الصادرات من قبل الشركات الفرنسية، فضلاً عن تشجيع وتسهيل الاستثمار الدولي في فرنسا. تروج لشركات فرنسا وصورتها التجارية وجاذبيتها على الصعيد الوطني كموقع استثماري، كما تدير برنامج التدريب الدولي VIE.