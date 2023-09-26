أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: تحت رعاية ديوان المحاسبة اعلنت جمعية المدققين الداخليين في الإمارات (UAE IAA)، عن قائمة الرعاة المرموقين الذين سيدعمون المؤتمر الإقليمي الأول للعقول المبدعة في التدقيق الداخلي 2023 تحت شعار " تحفيز التفكير المستدام" ، ويأتي هذا التحضير وسط ترقب هائل لواحد من أكثر الأحداث المنتظرة في مجال التدقيق الداخلي. وقد تم تحديد موعد المؤتمر ليكون من 6 إلى 8 نوفمبر في فندق هيلتون أبوظبي جزيرة ياس، ويعد المؤتمر بأن يكون محوراً للقيادة الفكرية والابتكار في عالم التدقيق الداخلي.

والجدير بالذكر أن مؤتمر العقول المبدعة في التدقيق الداخلي يقام لأول مرة خارج الولايات المتحدة وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو ما يتوافق مع التزام الإمارات الدائم بقيادة ورفع مستوى مهنة التدقيق على الساحة العالمية.

يفتخر المؤتمر بشراكته القوية مع دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي كشريك داعم. وتحظى الشراكات الاستراتيجية للمؤتمر بوزن خاص، وتشمل: بيئة، شركة اي واي، كي.بي.إم.جي لوار جلف ،بروتيفيتي الشرق الأوسط، بي.دبليو.سي الشرق الأوسط، الاتحاد للطيران (الناقل الرسمي)، وأبوظبي للإعلام (الشريك الإعلامي). وقد حظي المؤتمر أيضًا بدعم كبير من الإتحاد العربي لجمعيات المدققين الداخليين ومقرها المملكة العربية السعودية، مما أعطى المؤتمر وزنًا خاصًا في الوطن العربي

تعكس الشراكات الاستراتيجية الكبيرة مع الرعاة أهمية المؤتمر والرؤية المشتركة لتعزيز الطموحات العالمية لمجتمع التدقيق الداخلي:

• جهاز الرقابة المالية: كراعي ماسي، تتجسد رؤية المؤتمر في التميز والخبرة والابتكار من خلال هذه الشراكة.

• وولترز كلوير: كراعي بلاتيني، يبرز دور وولترز كلوير في تعزيز وزن المؤتمر وإحضار إرث من المعرفة والابتكار.

• بينكس كراعي فضي، تعبر بينكس عن التزامها بتقديم أحدث الأدوات والتقنيات المهمة لمهنة التدقيق الحديثة.

• العارضين جمعية المحققين المعتمدين للاحتيال و يو.أتش.واي جيمس: يعزز حضورهما من عمق وتنوع المؤتمر، ويقدمان للحضور مجموعة غنية من الرؤى والابتكارات التي تعد بتشكيل مستقبل التدقيق الداخلي.

لطالما كان موتمر العقول المبدعة في التدقيق الداخلي رمزاً للتطور والتقدم في مجال التدقيق. ويتطلع في نسخته 2023 إلى تجميع أكثر من 1300 محترف من قادة المهنة العالميين وصناع القرار والمؤثرين. سيتعمقون في موضوعات حيوية مثل الذكاء الصناعي، والاستدامة، والممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة ، وما وراءها، مستفيدين من المنصة لتبادل المعرفة بشكل غير مسبوق.

يمثل تقاطع هذه الشراكات الاستراتيجية والمحتوى الرائد موقع اللقاء المحوري للمؤتمر الاقليمي الاول العقول المبدعة في التدقيق الداخلي لعام 2023 لمهنة التدقيق والقطاع التجاري الأوسع في المنطقة. تفخر جمعية المدققين الداخليين في الإمارات وشركاؤها بأن يمهدوا الطريق لتقدم المهنة، ويتطلعون إلى حدث افتتاحي ناجح.

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