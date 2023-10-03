المنامة، البحرين – أعلنت بورصة البحرين، البورصة المرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي والعضو المراقب في المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO)، عن مشاركتها في النسخة السابعة من أسبوع المستثمر العالمي (WIW) الذي يقام سنوياً، وذلك في الفترة من 2 أكتوبر إلى 8 أكتوبر 2023.

وضمن مشاركتها، انضمت بورصة البحرين افتراضيًا إلى 82 بورصة عالمية في فعالية "قرع الجرس بهدف نشر الثقافة المالية" التي أطلقها اتحاد البورصات العالمية (WFE). وتعد هذه المرة السادسة على التوالي التي تشارك فيها بورصة البحرين في هذا الحدث، مما يؤكد التزامها المتواصل بتعزيز الثقافة المالية وزيادة الوعي لدى المستثمرين بالتعاون مع الشركاء المحليين والبورصات العالمية. وفي إطار هذه الفعالية التي استمرت لمدة أسبوع، استضافت بورصة البحرين حملة "قرع الجرس بهدف نشر الثقافة المالية" والتي استقطبت مشاركين رئيسيين من مختلف الشركات المدرجة والجهات ذات العلاقة لإلقاء الضوء على مبادرات الثقافة المالية المتنوعة التي تنظمها بورصة البحرين.

يعد أسبوع المستثمر العالمي حملة عالمية تنظمها المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية وتهدف إلى زيادة الوعي بأهمية تثقيف المستثمرين وحمايتهم، كما تلقي الضوء على المبادرات المختلفة لمنظمي الأوراق المالية. وفي هذا العام ركزت الرسالة الرئيسية لحملة أسبوع المستثمر على ثلاثة مواضيع: 1) المرونة المالية، 2) الأصول المشفرة، و3) التمويل المستدام والذي يعتبر أحد المواضيع ذات الأهمية في الأسواق المالية حالياً. ومن ضمن المواضيع الأخرى التي تم تناولها خلال أسبوع المستثمر العالمي: طرق الحماية من عمليات الغش والاحتيال، وأساسيات الاستثمار، والتكنولوجيا، والتمويل الرقمي.

وبهذه المناسبة، صرح الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة قائلا: "نعتز بالمشاركة في فعالية "قرع الجرس بهدف نشر الثقافة المالية" ضمن فعاليات أسبوع المستثمر العالمي للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية. وتلتزم بورصة البحرين التزامًا مستمرًا بتعزيز الثقافة المالية وزيادة وعي المستثمرين، وذلك من خلال مشاركتها في مثل هذه الحملات العالمية. وإننا نتطلع إلى التعاون مع المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية لدعم ثقافة التعليم المالي وحماية المستثمر وتبني معايير الاستثمار المسؤول."

ومن جانبه، قال السيد جان-بول سيرفيس، رئيس المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، ورئيس هيئة الخدمات والأسواق المالية في بلجيكا: "يعد حماية المستثمر الهدف الرئيسي للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية. ويتجه منظمو الأوراق المالية إلى استخدام أدوات مختلفة لتعزيز حماية المستثمر، بما في ذلك السياسات، والإشراف، والمراقبة، والتطبيق، والتثقيف المالي. وخلال فترة انتشار الوباء العالمي، واجه المستثمرون من الأفراد مخاطر جديدة، وقد يستمر بعضها في المستقبل أو يتزايد. وعلى ضوء ذلك، سوف يواصل برنامج عمل المنظمة الدولية 2023-2024 على دعم عملية تثقيف المستثمر باعتبارها تمثل ركيزة أساسية لحماية المستثمر، فضلا عن بعض الإجراءات الأخرى التي تستهدف مكافحة سوء السلوك والاحتيال، وتعزيز ثقة المستثمر ونشر الشمولية المالية وحماية مصالح المستثمرين."

وتبدو جهود بورصة البحرين في نشر الوعي المالي واضحة من خلال برامجها المتنوعة، والتي تشمل "تحدي التداول الاستثماري (تريد كويست)" الذي يستهدف طلبة المدارس الثانوية والجامعات، وبرنامج المستثمر الذكي بالتعاون مع مؤسسة إنجاز البحرين والذي يستهدف طلبة المدارس الابتدائية، فضلا عن أكاديمية الاستثمار بالتعاون مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية. كما أطلقت بورصة البحرين ثلاث دورات من برنامج أسواق المال للتدريب المهني الذي يهدف إلى تزويد المتدربين بالمعرفة المتخصصة والمهارات العملية في قطاع أسواق رأس المال.

#بياناتحكومية

- انتهى -