دبي، الإمارات العربية المتحدة - اجتذبت بطولة جولة دي بي ورلد العالمية لهذا العام أكثر من 79 ألف متفرج على مدار الحدث، وهو أكبر عدد في تاريخ البطولة وبزيادة قدرها 14 بالمائة عن العام الماضي.

وقد تم استقبال الحشود القياسية يوميًا طوال الأيام الأربعة للبطولة، الأمر الذي ميز النسخة الخامسة عشرة من الحدث الذي أقيم في عقارات جميرا للجولف في دبي في الفترة من 16 إلى 19 نوفمبر 2023.

فاز الدنماركي نيكولاي هوجارد بأول لقب له في سلسلة رولكس بمجموع 64 نقطة، مما منحه فوزًا بفارق نقطتين أمام زملائه في فريق كأس رايدر، تومي فليتوود وفيكتور هوفلاند، ومتصدر الجولة الثالثة مات والاس. ومع ذلك، لم تكن أرقام الحضور هي الرقم القياسي الوحيد الذي تم تحطيمه في هذه البطولة، حيث حقق والاس رقمًا قياسيًا مذهلاً بلغ 12 تحت المعدل 60 في اليوم الثالث من البطولة.

وقال توم فيليبس، رئيس جولة دي بي ورلد العالمية في الشرق الأوسط: "حققت بطولة جولة دي بي ورلد العالمية لهذا العام نجاحاً رائعاً، ويسعدنا أن نستقبل عددًا قاسيًا من المتفرجين على مدار الحدث، على الرغم من تحديات الطقس التي واجهناها يومي الخميس والجمعة. وجاء هذا النجاح انعكاسًا للاهتمام الكبير بالعروض الترفيهية داخل وخارج الملعب، فضلاً عن النمو المستمر لرياضة الجولف في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة".

مع اقتراب النسخة الخامسة عشرة من بطولة جولة دي بي ورلد العالمية من نهايتها، إليكم أهم الأرقام التي شهدتها البطولة عبر تاريخها

• 6 تسديدات بضربة واحدة

• 298 تسديدة إيجل

• 13,622 تسديدة بيردي

• 38,782 بار

• تم التقاط 240,793 لقطة في بطولة جولة دي بي ورلد العالمية

• تم تسجيل 102,101 تسديدة في بطولة جولة دي بي ورلد العالمية

• 4,374 ضربة بنكر

• 2,274 ساند سيف

• أطول تسديدة لمسافة 77 قدماً

• أطول مسار لمسافة 387 ياردة

• أقل جولة 60

• 248 لاعباً مختلفًا

• 10 فائزين مختلفين

• 8 سنوات كحدث في سلسلة رولكس

• مباراة فاصلة واحدة (2010)

• فائز واحد لثلاث مرات (جون رام 2017، 2019 و2022)

• 3 فائزين لمرتين (مات فيتزباتريك 2016 و2020؛ روري ماكلروي 2012 و2015؛ هنريك ستينسون 2013 و2014)

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لمحة حول جولة موانئ دبي العالمية



تُعد جولة دي بي ورلد أبرز منافسات محترفي الجولف ضمن مجموعة الجولة الأوروبية، وتزخر أجندتها العالمية بما لا يقل عن 39 بطولة في 26 دولة خلال عام 2023.



وتشمل أجندة جولة دي بي ورلد 2023، والمعروفة سابقاً باسم الجولة الأوروبية منذ انطلاقتها الأولى في عام 1972، خمس من بطولات سلسلة رولكس وأربع بطولات رئيسية وواحدة من بطولات العالم للجولف، وغيرها من البطولات المنظمة برعاية موانئ دبي العالمية في مختلف أنحاء العالم، والتي يصل الحد الأدنى لجوائزها النقدية إلى 2 مليون دولار أمريكي.



ويختتم الموسم منافساته بالبطولة النهائية لسلسة رولكس وبطولة جولة دي بي ورلد العالمية للجولف - دبي، حيث يُتوج الفائز بالمنافسة الممتدة طول الموسم بالشراكة مع رولكس بتصنيف "السباق إلى دبي".



كما أنّ موانئ دبي العالمية، المزود العالمي الرائد لحلول سلاسل التوريد واللوجستيات المتكاملة، هي الشريك الاسمي لجولة موانئ دبي العالمية، التي تُدار من قبل مجموعة الجولة الأوروبية.



لمحة حول مجموعة الجولة الأوروبية



تتولى مجموعة الجولة الأوروبية، العلامة المؤسسية الشاملة، إدارة أربع علامات هي: جولة موانئ دبي العالمية دورة التحدي وجولة الأساطير وكأس رايدر، أعظم منافسات الفرق التي تُديرها العلامة بالتعاون مع رابطة لاعبي الجولف المحترفين الأمريكية بصفتها الشريك الإداري لها.



وتلتزم مجموعة الجولة الأوروبية، التي تأسست عام 1972، بالارتقاء برياضة الجولف بالاعتماد على مبادئنا التوجيهية التي تتمحور حول الابتكار والشمولية والعالمية.



الابتكار: نقود جهود الابتكار في رياضة الجولف، إذ نسعى إلى صياغة محتوى ينجح في حصد جوائز عالمية وبناء بطولات تعتمد أحدث الأنظمة وتحرص على أفضل مستويات التفاعل مع عشاق اللعبة. كما نلتزم باستقطاب شرائح جديدة من الجمهور، مع الحفاظ على التقاليد التي ترتكز عليها هذه الرياضة.



الشمولية: نتعهد بتعزيز مشاركة كل من يعشق رياضة الجولف، ويقودنا في هذا شغفنا بتعميق التعاون مع جولف السيدات وذوي الاحتياجات الخاصة وسعينا إلى التوعية بالمنافع الصحية التي تحققها ممارسة رياضة الجولف على المستويين الذهني والبدني.



العالمية: شهدت الجولة الأوروبية منذ تأسيسها في عام 1972 فوز لاعبين من 38 دولة ببطولاتها، علماً أن تغطيتنا الحية لبطولاتنا تصل إلى أكثر من 490 مليون منزل في أكثر من 150 دولة أسبوعياً، حيث نوفر أكثر من 2,200 ساعة بث حول العالم لكل واحدة من بطولاتنا. كما تتمتع الجولة بدعم عدد من أبرز العلامات التجارية العالمية مثل موانئ دبي العالمية، ورولكس، وبي إم دبليو، وطيران الإمارات، وفورتي نت، وهيلتون، وزووم كشركاء رسميين.



وعقدت مجموعة الجولة الأوروبية تحالفات استراتيجية مع كل من جولة رابطة لاعبي الجولف المحترفين، وجولة ذا سان شاين، وجولة أي إس بي إس هاندا لرابطة لاعبي الجولف المحترفين في أسترالاسيا، بينما نحرص دوماً على ترك الأثر الإيجابي طويل الأمد على الملاعب والدول والمجتمعات التي نزورها من خلال برنامج "الجولف من أجل الخير"، والذي يشمل التزام مجموعة الجولة الأوروبية بالارتقاء برياضة الجولف بطريقة مستدامة من النواحي البيئية والاجتماعية.

لمحة حول سلسلة بطولات رولكس



تعد سلسلة بطولات رولكس الفئة الرئيسية ضمن أجندة الفعاليات العالمية لجولة دي بي ورلد العالمية، وهي تضم في عام 2023 خمس بطولات تقام في مجموعة متنوعة من ملاعب الجولف العالمية، وتبلغ قيمة الحد الأدنى لجوائزها 9 ملايين دولار أمريكي، وتوفر 9,000 نقطة لمنافسات "السباق إلى دبي".



وتضم قائمة المشاركين في سلسلة رولكس نخبة من ألمع نجوم رياضة الجولف العالميين بفضل تنظيمها المبتكر، والتغطية الإعلامية الواسعة والبث الحي والمحتوى الغني للفعالية، فضلاً عن التجارب المتميزة التي توفرها لأفضل اللاعبين العالميين.



وتم إطلاق سلسلة رولكس في عام 2017 بالتزامن مع الذكرى العشرين للشراكة العريقة التي عقدتها علامة رولكس مع مجموعة الجولة الأوروبية.



وستضم سلسلة رولكس في عام 2023 الفعاليات التالية: بطولة أبوظبي إتش إس بي سي للجولف (19-22 يناير)، وبطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك (26-29 يناير)، وبطولة جينيسيس اسكتلندا المفتوحة للجولف (13-16 يوليو)، وبطولة بي أم دبليو للجولف (14-17 سبتمبر)، بالإضافة إلى بطولة دي بي ورلد العالمية للجولف التي تمثل المسابقة الختامية للموسم (16-19 نوفمبر)، حيث سيتم تتويج الفائزين في تصنيفات "السباق إلى دبي" بالشراكة مع رولكس.