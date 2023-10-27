يقدم المعرض، مجموعة برنامج متنوعة تضم 9 جلسات تفاعلية لمنتدى صناعة الساعات، و11 ورشة عمل، و10 جلسات نقاش في المنطقة الإبداعية.

يجمع المعرض، بنسخته الأكبر لهذا العام، مجموعة من الأنشطة والفعاليات الترفيهية والثقافية، إلى جانب تجارب فريدة في مجال تذوق الطعام.

يشارك في المعرض، مجموعة شركاء مميزين بما في ذلك، دائرة دبي للاقتصاد والسياحة، هيئة دبي للثقافة والفنون، ودار كريستيز، وورلد أوف دريمز، شركة دو، وأستون مارتن، ومسافي، ومؤسسة صناعة الساعات الفاخرة.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: تحت رعاية سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس هيئة الثقافة والفنون بدبي وعضو مجلس دبي، يسر أسبوع الساعات دبي 2023 أن يرحب بضيوفه لحضور المعرض بنسخته السادسة والأكبر لهذا العام للاحتفاء بفنّ صناعة الساعات، والاطلاع على أحدث الابتكارات في هذا المجال؛ حيث يشهد المعرض مجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة الترفيهية والثقافية التي ستثري تجربة الزوار من محبي عالم الساعات الفاخرة.

ويجمع المعرض، الذي يقام في الفترة من 16 إلى 20 نوفمبر في مبنى البوابة بمركز دبي المالي العالمي، بين العديد من الصناعات، مثل صناعة الساعات، والتصميم، والسيارات، والفنون. وستعرض أكثر من 60علامة تجارية عالمية رائدة في عالم صناعة الساعات أحدث إصداراتها، ومن المتوقع أيضاً أن تكشف العديد من هذه العلامات عن إصدارات محدودة حصرياً في هذا الحدث المميز.

بالإضافة إلى ذلك، يوفر المعرض مساحات عرض خاصة للعلامات التجارية العالمية، بما في ذلك رولكس، وأوديمار بيجيه، وتودور، وهوبلوت، وشوبارد، وأوليس ناردين، وجيرارد بيريجو، وفان كليف آند آربلز، وشانيل، وبولغاري، لعرض أحدث ابتكاراتها وإبداعاتها. كما يضم المعرض صالة مخصصة لعشاق ومحبي الساعات للمشاركة في جلسات نقاش حول آخر ما توصل إليه فن صناعة الساعات من ابتكارات وإبداعات.

وسيتضمن برنامج هذا العام أيضًا مجموعة من ورشات العمل التي يقدمها عدد من خبراء ورواد صناعة الساعات في العالم، بما في ذلك ورشة عمل فريدة من نوعها تديرها نور الحسن، مؤسس ورش عمل فن "الكينتسوغي". إلى جانب ذلك، سيشارك ماكس بوسر في تقديم رؤيته الإبداعية في تصميم وبناء العلامة التجارية.

منتدى الساعات

يقدم المعرض منتدى صناعة الساعات، وهو منتدى أطلقه أسبوع الساعات دبي، بهدف تسليط الضوء على تقاطع صناعة الساعات مع صناعة السيارات الفاخرة والحرف اليدوية الماهرة؛ حيث سيوفر هذا المنتدى منصةً مفتوحة للمناقشات الحرة بين الحرفيين المهرة ورواد الأعمال، إلى جانب عشاق جمع الساعات. وسيضم المنتدى لهذا العام ست حلقات نقاش، تجمع خبراء متخصصين من جميع أنحاء العالم؛ وثلاث مناظرات حول الموضوعات الأساسية في عالم صناعة الساعات. وللمرة الأولى، ستُقدم حلقة نقاش باللغة العربية، مما يضيف بُعدًا جديدًا للمنتدى ويجذب المزيد من الجمهور إلى هذا المعرض.

كما تتميز نسخة هذا العام من المعرض بمشاركة مجموعة متميزة من المتحدثين والمشرفين المشهورين في عالم صناعة الساعات، بما في ذلك: فرانسوا هنري بننامياس، الرئيس التنفيذي لشركة "أوديمار بيجيه"؛ محمد عبد المجيد صديقي، رئيس الشؤون التجارية لشركة "صديقي القابضة"؛ دانييلا دوفور، صانعة ساعات؛ جان أرنو، مدير في قسم تصنيع الساعات في "لويس فيتون"؛ نيكولاس فولكس، مؤلف ومؤرخ؛ جورج بامفورد، مؤسس قسم الساعات لدى "بامفورد"؛ أوستن تشو، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "ريستتشيك"؛ تيم موسو، أخصائي الساعات ومدير العلاقات الإعلامية في "ووتش بوكس"؛ ووي كوه، مؤسس "جرالي ووتش" و"ريفوليوشن ووتش".

سيتم بث حلقات هذا العام مباشرةً على قناة أسبوع الساعات دبي على اليوتيوب.

ورش عمل

يتضمن المعرض لهذا العام 11 ورشة عمل، يقدمها خبراء متخصصون من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك، ورشة عمل لصناعة ميناء الساعة باستخدام السكر الخالص تقوم بها "بوفيت"، الشركة السويسرية؛ وورشة عمل "شيكن" التي تُعنى بتحويل الملاعق الفضية النرويجية القديمة إلى قطع فنية يمكن ارتداؤها؛ وورشة عمل ينظمها مجلس إرثي للحرف المعاصرة والتي تركز على صناعة الأساور الجلدية باستخدام الحرفة التقليدية الإماراتية العريقة "السفيفة"، وغيرها المزيد من ورشات العمل المميزة التي تتناول مختلف جوانب صناعة الساعات والحرف اليدوية.

المنطقة الإبداعية

ضمن فعاليات هذا المعرض، ستقدم المنطقة الإبداعية عدداً من النقاشات الهامة حول الاستدامة ومفهوم التدوير في صناعة الساعات السويسرية الفاخرة تحت إشراف شركة "أي دي جينيف"، إلى جانب حوار مع السيد جان كلود بيفر الذي سيوضح أهم محطات مسيرته المهنية وتأثيرها على صناعة الساعات.

دار كريستيز في أسبوع الساعات دبي

في نسخة هذا العام، تعود دار كريستيز لتقديم سلسلة من النقاشات التجريبية والتعليمية تلقيها نخبة من المتحدثين في جناحها الجديد في المعرض. فضلاً عن ذلك، ستوفر الدار عمليات تقييم مجانية للساعات يُجريها خبراؤها المتخصصون في مجال صناعة الساعات، وذلك من خلال حجز موعد مسبق، كما ستُقدم للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و14 عامًا فرصة للمشاركة في مزاد تعليمي وتفاعلي.

أنشطة ومسابقات

في قلب الحدث، سيقام معرض "أماديو أيفوليوشن أوف كاميو" الذي يستعرض تطور فن النقش. كما سيُقدم أماديو، الحرفي الشهير، مجموعة فريدة من الدبابيس المصممة خصيصًا لأسبوع الساعات دبي، والتي تجمع بين فنون الصناعة التقليدية والحديثة. أما في معرض "M.A.D"، سيقدم فنانون عالميون إبداعاتهم، مع التركيز على الجمال الكامن في التفاصيل والدقة في الحرف اليدوية.

إلى جانب ذلك، تنظم مؤسسة صناعة الساعات الفاخرة مجموعة من المسابقات التي تقام في قلب المعرض؛ حيث يمكن للزوار المشاركة ومسح مجموعة من الساعات الفريدة عبر تطبيق "أسبوع الساعات دبي" DWW والإجابة على خمسة أسئلة بشكل صحيح، والحصول يومياً على فرصة للفوز بإحدى الساعات الفاخرة.

نكهات عالمية

يقدّم أسبوع الساعات دبي تجارب مميزة للزوار، تمتد إلى ما هو أبعد من عالم صناعة الساعات لتشمل مفاهيم حديثة في فنون الطعام. فعلى سبيل المثال، سيُقدم "لا نينا" قائمة طعام أيبيرية لاتينية حديثة مع مزيج متناغم من النكهات الجريئة. ويُطلق "هوم باكري" و"كيتش-إن" قائمة حصرية أُعدت خصيصًا لهذا المعرض، كما ستقوم "تويست" بإضافة نكهات جديدة إلى قائمتها وفقاً لتفضيلات الضيوف.

للتسجيل وحجز الجلسات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: @dubaiwatchweek ومتابعة الصفحة على الإنستغرام للاطلاع على آخر أخبار ومستجدات المعرض.

يمكن تنزيل تطبيق أسبوع الساعات دبي على نظامي أندرويد و إي أو إس.

القائمة الكاملة للعلامات التجارية المشاركة في المعرض:

رولكس، أوديمارس بيجيه، تيودور، هوبلوت، شوبارد، أوليس ناردين، جيرارد بيريجو، فان كليف آند آربلز، شانيل، بولغاري.

أكريفيا، أرمين ستروم، أرنولد آند سون، أرتيا، بيل آند روس، بيفر، بوفيه، بريتلينغ، بريمونت، كريستوف كلاريت، كرونوسويس، تشابيك، دي بيتون، ديور، دوكسا، إف بي. جورن، فرديناند بيرثود، فريدريك كونستانت، جينوس، جراند سيكو، جروبيل فورسي، إتش موسر آند سي، إتش واي تي، آي دي جنيف، جاكوب وشركاه، كونستانتين تشايكين، لا فابريك دو تيمبس لويس فويتون، لوران فيرير، لويس إيرارد، لودوفيتش، لوران فيريير, لويس إرار, لودوفيك بالوار, إم بي آند إف, مينغ, موريتز غروسمان, نوركوين, أوريس, ريبيليون تايمبيسز, ريمي كولز, ريزيرفوار, ريسينس, شوارتز إتيين, سبيك-مارين, تاغ هوير, تريلوب واتشز, يورويرك, فانغارت, فينتاج.

#بياناتشركات

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نبذة عن أسبوع الساعات دبي

أسبوع الساعات دبي هو حدث أطلقته أحمد صديقي وأولاده عام 2015 للاحتفال بفن صناعة الساعات الفاخرة وما يتميّز به من دقّة وإبداع. يوفر هذا الحدث فرصةً مميزةً لتبادل المعرفة والمعلومات بين العاملين في هذا القطاع والمهتمّين به. يُقام هذا الحدث كل عامين في دبي، بهدف دعم المبادرات التي تتشارك القيم المماثلة وربط المجتمعات المهتمة بصناعة الساعات، كما يخلق فرصًا فريدةً لتعزيز التواصل والتبادل الإبداعي بين محترفي صناعة الساعات الفاخرة ومحبيها.

نبذة عن دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي:

إلى جانب رؤيتها المطلقة للتأكيد على مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة للتجارة والاستثمار والسياحة، تساهم دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي في دعم الرؤية الطموحة لحكومة دبي في جعل الإمارة مركزاً رئيسياً عالمياً للاقتصاد والسياحة وترسيخ ميزاتها التنافسية لتتصدر المؤشرات العالمية، وذلك بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، التي تسعى إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة، وجعلها ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصاديّة في العالم خلال العقد المقبل.

ولتحقيق هذا التوجه، تقود الدائرة الجهود الرامية لتعزيز اقتصاد دبي القائم على التنوع وتقديم خدمات مميزة ومبتكرة، بما يمكّنها من جذب أفضل المواهب، والارتقاء ببيئة الأعمال، ورفع معدلات النمو، ودعم رؤية الإمارة لتصبح الوجهة المفضلة في العالم للحياة والعمل، وذلك من خلال الترويج للمقومات المتنوعة التي تتمتع بها المدينة، وما توفّره من جودة في العيش وأسلوب حياة عصري بشكل عام.

وتعتبر "دبي للاقتصاد والسياحة" الجهة المسؤولة عن التخطيط والإشراف والتطوير والتسويق لقطاعي الأعمال والسياحة في دبي، وكذلك تحمل على عاتقها مسؤولية ترخيص الأعمال بما فيها المنشآت الفندقية ومنظمي الرحلات ووكلاء السفر وغيرها. وتنضوي تحت مظلة الدائرة المُؤسّسات التالية: مؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ومؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري، ومؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة، ومُؤسّسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصّغيرة والمُتوسِّطة، ومؤسّسة دبي للتسويق السِّياحي والتِّجاري، ومؤسّسة دبي للمهرجانات والتجزئة، وكلية دبي للسياحة.

نبذة عن هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة):

تلتزم هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) برئاسة سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، بإثراء المشهد الثقافي لإمارة دبي، انطلاقًا من تراث دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعمل على مد جسور الحوار البنّاء بين مختلف الحضارات والثقافات، لتعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للثقافة، وحاضنةً للإبداع، وملتقى للمواهب.

تحرص "دبي للثقافة" على إحياء الإرث التاريخي للإمارة وصونه، وتطوير الأطر التنظيمية للقطاع الثقافي والإبداعي وفقاً لاستراتيجيتها 2020-2026، والممكنات التي تسهم بتفعيلها لدعم المواهب، من خلال استثمار أصولها الثقافية والفنية والتراثية المتمثلة في إدارة 6 معالم تراثية بارزة و5 متاحف ومركز الجليلة لثقافة الطفل و8 من فروع مكتبات دبي العامة في الإمارة، بما يُسهم في خلق منظومة اقتصادية محفزة للصناعات الثقافية والإبداعية.

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة www.dubaiculture.gov.ae

حول دار "كريستيز"

● تأسست دار "كريستيز" عام 1766، وهي شركة عالمية رائدة في مجال أعمال الفن والرفاهية. تشتهر "كريستيز" بموثوقيتها في مزاداتها الشخصية وعبر الإنترنت، فضلاً عن مبيعاتها الخاصة حسب طلب العميل. وتقدم الشركة مجموعة خدمات متكاملة لعملائها حول العالم، بما في ذلك تقييم وتمويل الأعمال الفنية والعقارات الدولية وقطاع التعليم. ترسخ دار "كريستيز" حضورها الفعلي في 46 دولةً في جميع أنحاء الأمريكتين وأوروبا والشرق الأوسط وآسيا ومنطقة المحيط الهادئ، ولها مراكز مبيعات دولية رائدة في نيويورك ولندن وهونج كونج وباريس وجنيف. وهي دار المزادات الدولية الوحيدة المرخص لها بإجراء عروض المبيعات على الأراضي الصينية (شنغهاي).

● تقيم دار "كريستيز" مزاداتها لعرض أكثر من 80 فئة من الأعمال الفنية والفاخرة، بأسعار تبدأ من 200 دولار وتصل إلى أكثر من 100 مليون دولار للقطعة. باعت دار "كريستيز" 8 من أهم 10 مجموعات لمالك فردي عبر التاريخ، بما في ذلك مجموعة بول جي ألين، المجموعة الأعلى قيمة بين المجموعات المعروضة في المزاد (نوفمبر 2022). وحققت الشركة خلال السنوات الأخيرة السعر القياسي العالمي المخصص للعمل الفني المعروض في المزاد (لوحة "سلفاتور مُندي"، ليوناردو دافنشي، 2017)، والعمل الفني من القرن الماضي (لوحة "شوت سيج بلو مارلين" آندي وارهول، 2022) وعمل الفنان الحي (منحوتة الأرنب للفنان الأمريكي جيف كونز، 2019). وتقيم الشركة عروض مبيعات خاصة توفر خدمات سلسة لبيع وشراء الأعمال الفنية والمجوهرات والساعات خارج برنامج المزاد، وذلك بالتعاون الحصري مع متخصصين من "كريستيز" لتلبية احتياجات كل عميل لوحده.

● بعد النجاح غير المسبوق الذي حققته في عام 2021 لبيع أول عمل فني رقمي مع رموز قابلة للاستبدال عرضته دار مزادات عالمية مثل (Beeple’s Everydays)، أطلقت دار "كريستيز" مؤخراً أول منصة مزاد عبر السلسلة بالكامل مخصصة لعرض الأعمال الفنية المميزة مع رموز رموز قابلة للاستبدال. وبصفتها شركة رائدة في مجال الابتكار الرقمي، تواصل دار "كريستيز" ريادتها في المهارات التقنية الجديدة التي تعيد تعريف الأعمال الفنية، بما في ذلك استخدام تقنية التجسيد الضوئي "الهولوغرام" للقيام بجولة ثلاثية الأبعاد للأشياء بالحجم الطبيعي حول العالم، وتقديم تجارب عرض وعطاءات تتكامل مع الواقع المعزز والبث المباشر العالمي وقنوات اشتري الآن وأنماط المزادات المختلطة.

● تكرس دار "كريستيز" أهدافها لتعزيز ثقافة المسؤولية في جميع أنحاء أعمالها ومجتمعاتها حول العالم، بما في ذلك تحقيق الاستدامة من خلال الحد من الانبعاثات الكربونية بنسبة 50٪ والتعهد بالسعي لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2030، والاستخدام الفعال لمنصتها في عالم الفن للتعريف بالجهات غير الممثلة ودعم التغيير الإيجابي.

● تصفح، وقدم العطاءات، واكتشف مقتنياتنا، وانضم إلينا للحصول على أفضل عروض أعمال الفن والرفاهية على موقعنا الإلكتروني: www.christies.com أو عن طريق تنزيل تطبيقات دار "كريستيز".

* يرجى العلم أنه عند عرض التقييمات أعلاه، سيتم فرض رسوم إضافية علاوةً على سعر البيع في المزاد، يرجى الاطلاع على القسم "د" من شروط البيع على الجزء الخلفي من صفحات دليل البيع.

* لا تشمل التقييمات عمولة المشتري. إجمالي المبيعات يشمل سعر البيع في المزاد بالإضافة إلى عمولة المشتري.

لمحة عن وورلد أوف دريمز

في وورلد أوف دريمز، نقدم خدمات سفر فاخرة لعملائنا المميزين. بخبرة واسعة والتزام عالي، نعمل جاهدين لصياغة تجارب سفر لا تُنسى تتناسب مع اهتمامات وتفضيلات عملائنا. بالإضافة إلى ذلك، نقدم مجموعة شاملة من الخدمات، بما في ذلك الإقامة في أماكن فاخرة، وتنظيم نشاطات ورحلات استثنائية، وتوفير خدمات مخصصة تضمن لعملائنا رحلة سلسة وخالية من المتاعب. نفتخر بالتزامنا تجاه عملائنا واهتمامنا بأدق التفاصيل لتقديم تجربة سفر فريدة تترك ذكرى خالدة في أذهانهم. في وورلد أوف دريمز، نسعى لنجعل رحلتك أكثر من مجرد رحلة.

لمحة عن أستون مارتن

تأسست أستون مارتن في عام 1913 على يد ليونيل مارتن وروبرت بامفورد، وهي معروفة كعلامة تجارية عالمية أيقونية مرادفة للأناقة والرفاهية والأداء والحصرية. تدمج أستون مارتن أحدث التقنيات والحرفية العريقة والتصميم الجميل لإنتاج مجموعة من الطرازات الفاخرة التي حازت على استحسان النقاد، بما في ذلك Vantage وDB12 وDBS وDBX وأول سيارة خارقة لها Aston Martin Valkyrie. تتماشى مع استراتيجية الاستدامة، تعمل أستون مارتن أيضًا على تطوير بدائل لمحرك الاحتراق الداخلي، مع طموحها لإنشاء السيارات الكهربائية عالية الأداء الأكثر إثارة والمرغوبة للغاية في العالم، ومن المقرر إطلاق أولها في عام 2025.

يقع مقر شركة Aston Martin Lagonda في جايدون بإنجلترا، وتقوم بتصميم وإنشاء وتصدير السيارات التي يتم بيعها في 56 دولة حول العالم. يتم تصنيع سياراتها الرياضية في جايدون، كما يتم تصنيع مجموعة سيارات الدفع الرباعي الفاخرة بفخر في سانت أثان، ويلز. وتسير الشركة على الطريق الصحيح لتسليم مرافق تصنيع صافية صفرية بحلول عام 2030.

تأسست Lagonda في عام 1899 وأستون مارتن في عام 1913. وقد اجتمعت العلامتان التجاريتان معًا في عام 1947 عندما تم شراء الشركتين من قبل الراحل السير ديفيد براون، والشركة الآن مدرجة في بورصة لندن تحت اسم Aston Martin Lagonda Global Holdings plc.

شهد عام 2020 تولي لورانس سترول منصب الرئيس التنفيذي للشركة، إلى جانب استثمارات جديدة كبيرة، وهي الخطوة التي أدت إلى عودة Aston Martin إلى قمة رياضة السيارات مع فريق Aston Martin Aramco Cognizant Formula One™ وبدأت حقبة جديدة للعلامة البريطانية الشهيرة.

لمحة عن "مسافي":

تأسست "مسافي" عام 1977، وحافظت على ريادتها في السوق لأكثر من 3 عقود عبر توفير منتجات عالمية المستوى معروفة بنقائها الطبيعي الخالص. وباعتبارها علامة تجارية رائدة تحرص على مواكبة احتياجات المستهلكين، تشتمل محفظة منتجاتها المتنوعة على مياه الشرب والعصائر والمناديل ومستلزمات النظافة. ومنذ تأسيسها، تبدي "مسافي" دعمها الكبير للبيئة واستعدادها الدائم لبذل قصارى جهدها من أجل بناء غد أفضل للأفراد والمجتمع. تشكل "مسافي" مصدراً موثوقاً لكل ما يتعلق بالصحة والعافية وغايتها الأولى والأخيرة تحسين الحياة اليومية للمستهلكين. لمزيد من المعلومات حول "مسافي" ومنتجاتها، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.masafi.com.