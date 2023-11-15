كبرى شركات التطوير في المملكة والمنطقة تجتمع في أكبر فعالية عقارية في البحرين تجمع بين أكثر من 40 عارضًا تحت سقف واحد و 58 مشروعاً بقيمة تفوق 8 مليارات دولار تحت سقف واحد

(المنامة، البحرين): تفضل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، أمس افتتاح معرض ومؤتمر سيتي سكيب البحرين، المعرض العقاري الرائد في المنطقة، وذلك في مركز البحرين العالمي للمعارض. وعلى ضوء النجاح الهائل والزخم الملموس الذي حققه المعرض في يومه الأول، يسر سيتي سكيب البحرين الإعلان عن تمديد المعرض لمدة يومين إضافيين، وذلك حتى يوم السبت 18 نوفمبر.

شهد المعرض مشاركة أكثر من 40 عارضًا و 58 مشروعاً بقيمة 8 مليارات دولار مع توقع حضور 10,000 زائر، ليقدم لزواره "تجربة الحياة الراقية في سيتي سكيب البحرين"، وذلك بالتزامن مع إقامة معرض الجواهر العربية. وقد استمتع الزوار خلال اليوم الأول بتجربة ثرية تجمع بين الحياة الراقية والتميز العقاري.

وقد تضمنت قائمة العارضين شركة بحرين مارينا للتطوير، وشركة البحرين للاستثمار العقاري (إدامة)، ومؤسسة التنظيم العقاري، ووزارة الشؤون البلدية والقروية بالمملكة العربية السعودية، ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني، ووزارة المالية والاقتصاد الوطني، ووزارة شؤون البلديات والزراعة، وهيئة التخطيط والتطوير العمراني، وجهاز المساحة والتسجيل العقاري، وشركة درة البحرين، والدانوب العقارية، وريجال لندن، وإنفراكورب، وديار المحرق، إضافة إلى عقارات كارلتون، إيجل هيلز ديار، ومشاريع إيرا، وعقارات بوابة الجنبية، وغيرها الكثير. كما شاركت العديد من المؤسسات المالية، بما في ذلك البنك العربي، وبنك البحرين الوطني، والبنك الأهلى المتحد.

وقد وقعت نسيج، إحدى شركات التطوير العقاري الرائدة في مملكة البحرين، اتفاقيتين هامتين لإرساء معايير جديدة للتميز في القطاع العقاري، مؤكدة التزامها الراسخ بتوفير الحياة المبتكرة والمستدامة. فقد أعلنت الشركة عن الاتفاقية الأولى وتمثل شراكة مع شركة بتلكو لتزويد مشروع نسايم عراد التابع لشركة نسيج بحلول البيت الذكي، بما يضمن تعزيز الراحة والكفاءة وتلبية الاحتياجات الشخصية للمقيمين. كما أعلنت الشركة عن الاتفاقية الثانية وتمثل شراكة مع مجموعة بن هندي وكيا موتورز، حيث سيتم بموجب الاتفاقية تركيب محطات شحن السيارات الكهربائية في مشروع نسايم عراد، ليكون ذلك أول تعاون على الإطلاق في البحرين بين صانع سيارات ومطور للعقارات.

وكشفت شركة درة البحرين عن أحدث مشاريعها جوهرة المرجان الواقع في جنوب البحرين، ويوفر أكثر من 200 فيلا فاخرة بإطلالات بحرية. وسيتمكن زوار المعرض من التعرف على النماذج الأربعة المختلفة للفلل والتي تبرز المواصفات عالية الجودة للمشروع، فضلا عن المزايا الحصرية التي صممت وفق أعلى معايير الحياة العصرية. من المقرر أن تبدأ أعمال بناء المشروع في الربع الأول من 2023، مع توقع استكماله خلال عامين.

وبهذه المناسبة، قال ألكسندر إدواردز، مدير معرض سيتي سكيب: "لقد سعدنا باستقبال الجميع في اليوم الأول من النسخة الثانية من معرض سيتي سكيب. إن هذا الحدث الهام يتيح للزوار الاستمتاع بتجارب متنوعة والاستفادة من الفرص الواعدة، حيث يجمع كافة أطراف المنظومة العقارية بالكامل تحت سقف واحد. فمن خلال هذا الحدث الرائد يجتمع المطورون والمستثمرون والوسطاء والمعماريون والمسؤولون الحكوميون للتواصل والتعلم واكتشاف الفرص الجديدة. يعد سيتي سكيب منصة مثالية للربط بين الأفراد والشركات التي تساهم في تشكيل مستقبل العقارات في البحرين ودول الخليج."

من ناحية أخرى، سوف يقام مؤتمر سيتي سكيب هذا العام تحت شعار "الاستدامة والتحول الرقمي في قطاع العقارات"، وذلك خلال يومي 15 و16 نوفمبر. يضم المعرض أكثر من 20 ساعة من المناقشات التي يقدمها 30 متحدثًا من أفضل رواد القطاع وتتناول العديد من الموضوعات التي تركز على الاستدامة والتحول الرقمي. وتضم قائمة المتحدثين شخصيات هامة في القطاع العقاري تشمل التنفيذيين، والمسؤولين الحكوميين، والمعماريين، والاستشاريين، وغيرهم، ويحضره أكثر من 300 من التنفيذيين بالإدارة العليا.

ويتوجه معرض ومؤتمر سيتي سكيب البحرين بالشكر والتقدير إلى شريك المعرفة شركة Estater، الرائدة في مجال التكنولوجيا العقارية والتي توفر معلومات واسعة عن السوق وعن قطاع العقارات في المنطقة.

يفتح معرض سيتي سكيب البحرين 2023 أبوابه من الساعة ​​12 ظهرًا إلى 10 مساءً حتى يوم 18 نوفمبر. كما من المقرر أن تنطلق فعاليات مؤتمر سيتي سكيب من يوم 15 نوفمبر من الساعة 10 صباحًا وتستمر حتى 16 نوفمبر.ويمكن للمهتمين تسجيل حضورهم عبر الروابط التالية:

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