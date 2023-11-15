ابوظبي: تشارك جامعة الإمارات العربية المتحدة بفعاليات الكونغرس العالمي للإعلام لعام 2023 في نسخته الثانية، والمقام في الفترة من 14 إلى 16 نوفمبر2023، وتأتي هذه المشاركة تعزيزاً لدور الجامعة كمركز رائد للتعليم والبحث والابتكار في مجال الإعلام.

واستضافت منصة جامعة الإمارات المشاركة في الكونغرس لقاءات بين إعلاميين مرموقين، من خريجي جامعة الإمارات، وطلبة الجامعة الحاليين، في تفاعل عكس تلاقي التجارب وتبادل المعرفة بين الأجيال.

ويشارك طلبة جامعة الإمارات بعدد من المشاريع ذات الصلة بالاعلام وتحدياته وكيفية استخدام الأدوات التكنولوجية في الفهم التكاملي للتحديات الإعلامية، فيقدم الطالبان زايد الدوسري وناصر الساعدي تطبيقاً بعنوان "AI News Digest “الذي يهدف إلى تلخيص الأخبار وعرضها بصورة سهلة، ويوضح الطالبان: "إن هذه الأداة مصممة لتكون سهلة الاستخدام وفعالة وتأتي كحل مثالي للمحترفين والباحثين عن الوصول السريع لجوهر الأخبار، مع التأكيد على احترام الخصوصية من خلال عدم تخزين أي بيانات شخصية".

فيما شارك الطالب عبدالرحمن الكعبي بمشروع الروبوت المراسل والذي يهدف إلى تحسين التقارير الإخبارية، حيث يوضح الكعبي "أن هذا المشروع يجمع بين مهارات الذكاء الاصطناعي اللغوية والروبوت لخلق تجربة تفاعلية وغنية بالمعلومات، ويستفيد النظام من NewsGPT لتحليل السياق وتقديم تقارير إخبارية تفاعلية، مما يحول "الروبوت" إلى مراسل إخباري ذكي ومتعدد الاستخدامات.

أما المشروع الثالث فهو " الكشف عن المعلومات المضللة عبر اكتشاف الأخبار المزيفة" والذي تشارك به كل من الطالبة لطيفة النعيمي وآمنة الشامسي، حيث تقول لطيفة النعيمي : " أن المشروع يهدف إلى مواجهة تحديات الأخبار المزيفة من خلال تقديم أداة تتحقق من مصداقية المقالات الإخبارية والمحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي" فيما توضح آمنة الشامسي آلية عمله: "تعمل الأداة بتقنيات متقدمة مثل GPT-3.5، و بحث Google، ونموذج كشف الأخبار المزيفة لتوفير مستويات متعددة من التحقق، مما يؤسس لمعيار جديد في الحفاظ على الحقيقة في العصر الرقمي".

وتأتي هذه المشاريع المشاركة في الكونغرس العالمي للإعلام كخطوة مهمة نحو دمج التكنولوجيا في قطاع الإعلام، وتسليط الضوء على الإبداع والابتكارات المتميزة لطلبة جامعة الإمارات، وتعزيز مكانتهم كرواد في مجال الإعلام وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

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