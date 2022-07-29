[دبي - الإمارات العربية المتحدة] – أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء اليوم عن فتح باب التسجيل لحضور النسخة السابعة عشرة من المؤتمر الدولي لعمليات الفضاء 2023 (SpaceOps 2023)، أحد أبرز الفعاليات في قطاع الفضاء عالميًا. وسيتم تنظيم المؤتمر الذي يعقد تحت شعار "نستثمر في الفضاء من أجل إنجازات تتخطى الأرض" في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 6 إلى 10 مارس 2023، وذلك بالتعاون بين مركز محمد بن راشد للفضاء والجمعية الدولية للعمليات الفضائية، ليكون النسخة الأولى التي تستضيفها دولة الإمارات والعالم العربي.

ويستقطب المؤتمر نخبة من العلماء والباحثين والمهندسين والقادة العالميين في صناعة الفضاء لمناقشة أحدث الأبحاث والتقنيات والابتكارات في مجال عمليات الفضاء. وسيناقش مجالات الروبوتات، ودعم الكوادر البشرية، والمهمات التي تركز على استكشاف جوانب مختلفة تتعلق ببيئة الأرض، والمهمات التي يتم إرسالها إلى القمر والمريخ، وغيرها الكثير من الموضوعات المهمة.

ويأتي انعقاد هذا الحدث في أعقاب النجاح الكبير للمؤتمر الدولي للفضاء، الحدث الأبرز على مستوى العالم في قطاع الفضاء، والذي استضافه مركز محمد بن راشد للفضاء خلال العام الماضي 2021. وتمثل استضافة هذا المؤتمر جانبًا من خطة الإمارات الإستراتيجية لتطوير برنامجها في قطاع الفضاء وتعزيز شراكاتها مع أبرز الجهات العالمية.

التسجيل في المؤتمر الدولي لعمليات الفضاء (SpaceOps 2023) بات الآن متاحًا عبر الموقع الإلكتروني من خلال الرابط التالي: spaceops2023.org/registration

#بياناتحكومية

- انتهى -

مركز محمد بن راشد للفضاء:

تأسس مركز محمد بن راشد للفضاء عام 2006، وهو الجهة التي تحتضن برنامج الإمارات الوطني للفضاء. يبني المركز أقماراً اصطناعية لرصد الأرض ويشغلها ويوفر خدمات تحليل صور وبيانات لمختلف العملاء حول العالم. ومن الأقمار الاصطناعية التي يمتلكها المركز دبي سات-1 ودبي سات-2، وقد جرى إطلاق "خليفة سات"، أول قمر اصطناعي إماراتي 100% في 29 أكتوبر 2018 بنجاح من مركز تانيغاشيما الفضائي في اليابان. كما يتولى المركز تطوير مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ ومسبار الأمل، الذي أصبح أول مهمة عربية تصل إلى مدار كوكب المريخ في 9 من فبراير عام 2021. ويهدف إلى جمع بيانات علمية أساسية حول غلاف المريخ الجوي.

كما أطلق المركز مؤخراً مشروع الإمارات لاستكشاف القمر، وهي أول مهمة إماراتية وعربية لاستكشاف القمر. كما كشف المركز عن خُطته لتطوير القمر الاصطناعي الجديد "MBZ-SAT" بحلول عام 2023، ليكون القمر الاصطناعي المدني الأكثر تطوراً في المنطقة في مجال التصوير الفضائي عالي الدقة والوضوح. واستضاف مركز محمد بن راشد للفضاء المؤتمر الدولي للفضاء في نسخته الـ 72، في 2021 وهو الأكبر من نوعه على مستوى العالم، وذلك للمرة الأولى على مستوى المنطقة منذ انطلاقه في العام 1950. إضافة إلى برنامج الإمارات لرواد الفضاء الذي أطلق أول رائد فضاء إماراتي هزاع المنصوري إلى محطة الفضاء الدولية في 25 سبتمبر 2019 في مهمة علمية، وتطوير استراتيجية المريخ 2117 الهادفة إلى بناء مدينة بشرية على الكوكب الأحمر.