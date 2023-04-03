دبي، الإمارات العربية المتحدة: اختتم معرض دبي العالمي للقوارب فعالياته لعام 2023، بعد أن أصبح نقطة تحول في معارض القوارب على مستوى العالم من خلال استعراض أبرز توجهات المستهلكين التي حددت معاييراً جديدة للقطاع. وشهدت الفعالية مشاركة أكثر من 1,000 شركة وعلامة تجارية من 60 دولة لاستعراض قوارب ويخوت بقيمة 1.5 مليار درهم إماراتي، مع استقطاب العديد من الزوار بفضل مجموعتها المتنوعة من القوارب، بدءاً من الزوارق الصغيرة إلى اليخوت الفاخرة وغيرها من أحدث المعدات والتقنيات البحرية المتطورة.

وأقيم المعرض بدورته الـ 29 في دبي هاربر، الواجهة البحرية الاستثنائية، حيث شهد أكثر من 50 فعالية إطلاق عالمية وإقليمية وأسهم في الكشف عن بعض التوجهات المميزة على مستوى قطاع القوارب، انسجاماً مع التوقعات والتفضيلات المتغيرة للعملاء والتي ترسم ملامح مستقبل القطاع لعام 2023 وما بعد.

مؤشرات إيجابية مستقرة في الطلب على قطاع اليخوت:

تشير التوقعات إلى وصول إجمالي قيمة سوق صناعة القوارب لأكثر من 47 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2027. ومن المتوقع أيضاً أن تصل قيمة سوق القوارب الكهربائية العالمية إلى 16.6 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2031، في حين تواصل سوق اليخوت الفاخرة العالمية نموها لتصل إلى 12.8 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2031. وبدورها، أعلنت جميع الجهات العارضة في معرض دبي العالمي للقوارب عن تحقيق مبيعات مميزة خلال الأيام الخمسة للفعالية، مما يؤكد النمو المتسارع الذي يشهده القطاع.

ونجحت شركة "سان لورنزو" الإيطالية لليخوت في تحقيق إنجازات ملموسة خلال المعرض، حيث أكد "ميشيل توربي"، ممثل المبيعات في منطقة الشرق الأوسط لدى الشركة، أن العلامة الإيطالية أبرمت ثلاث صفقات بقيمة إجمالية بلغت 390 مليون درهم إماراتي (100 مليون يورو). وبدوره كشف "نادر دارا"، مدير المبيعات والعمليات لدى شركة "ياختس 1"، الوكيل الرسمي لعلامات "برينسيس لليخوت" و"سان لورنزو" و"كرانشي" و"سيبوب" و"الظاعن" و"ويليام جت تندرز"، أن الشركة وقعت خمس صفقات بقيمة إجمالية بلغت 78 مليون درهم إماراتي (20 مليون يورو).

وعززت مشاركة "إس إف لليخوت" في معرض دبي العالمي للقوارب من مبيعات الشركة المتخصصة في مجال اليخوت على مستوى منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، لتصل إلى 30 مليون درهم إماراتي حسب تصريح "فرانشيسكو بيتيا"، الرئيس التنفيذي للشركة. من جانبه، كشف "جون بوش"، المؤسس المشارك في شركة "بوش أند نوبل"، والتي تُعد الوكيل الحصري لشركة "صن سيكر جلف" في منطقة مجلس التعاون الخليجي، أن العلامة التجارية نجحت في إبرام 4 صفقات بقيمة إجمالية بلغت 39 مليون درهم إماراتي (9 مليون جنيه أسترليني). وتعليقاً على هذا الموضوع، قال "بوش": "تسرنا المشاركة في معرض دبي العالمي للقوارب، حيث حظينا بمجموعة مميزة ومستمرة من الزوار والعملاء. كما استقبلت منصة العرض الخاصة بالشركة 12 مشتري محتمل كل يوم ".

وبدورها، تستعد شركات "ساي لليخوت" و"صن ريف لليخوت" و"أزيموت بينيتي" لتوقيع عدد من الصفقات بعد انتهاء الفعالية، في حين شهدت "جلف كرافت" عدداً قياسياً من الزوار إلى منصتها كل يوم. وكشفت "عبير الشعالي"، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة "جلف كرافت"، عن إبرام عدد من الصفقات للشركة ووجود مفاوضات لتوقيع خمس صفقات أخرى.

الاستدامة على رأس أولويات مالكي القوارب والعلامات التجارية:

سلط معرض دبي العالمي للقوارب الضوء على الابتكارات والمزايا التي تعزز من استدامة اليخوت. وشهد الطلب على اليخوت الصديقة للبيئة ارتفاعاً ملموساً، حيث أعرب أكثر من نصف زوار منصة "صن ريف لليخوت" عن اهتمامهم بخيارات اليخوت المعتمدة على الحلول المستدامة. وأكدت "مارتا سليدزايفسكي"، مدير قسم التسويق والعلاقات العامة في "صن ريف لليخوت"، أن العملاء يبحثون عن نماذج جديدة من اليخوت المتطورة والصديقة للبيئة انطلاقاً من إدراكهم لتأثير نمط حياتهم على البيئة.

من جانبها أكدت "لينا دوبسكال"، مدير قسم التسويق والمبيعات في "ساي لليخوت" في دبي، أن العلامة تحرص على تصنيع قواربها باستخدام تقنية ألياف الكربون لضمان تخفيف وزن هذه القوارب المُستدامة وزيادة كفاءتها وتقليل استهلاكها للوقود بنسبة 50%. وتستعد الشركة لإطلاق يختها الجديد "ساي 52" المزود بمحرك هجين، مما يؤكد ارتفاع الطلب على المحركات الكهربائية في قطاع اليخوت.

توجهات جديدة في عمليات الشراء

يشهد قطاع القوارب الترفيهية إقبال شريحة جديدة من المشترين الشباب الأصغر بمعدل 15 عاماً من نظرائهم قبل 20 عاماً، وينحدر معظمهم من عائلات لم يسبق لها امتلاك قوارب.

وظهر هذا التوجه جلياً في تجربة العلامات المشاركة في معرض دبي العالمي للقوارب خلال الفعالية، حيث قال "فرانشيسكو بيتيا" من "إس إف لليخوت": "يسرني القول أننا حققنا هذا العام أفضل مشاركة لنا في تاريخ معرض دبي العالمي للقوارب، حيث استقبلنا العديد من العملاء الجدد والأصغر سناً مقارنة بزوارنا خلال الدورات السابقة، مما يؤكد دخولنا مرحلة جديدة من النجاح على مستوى القطاع بأكمله".

ومن جانبه، أكد "جون بوش" من شركة "بوش أند نوبل" وجود تغيير ملحوظ في خصائص العملاء الذين زاروا جناح شركته. وأضاف قائلاً: "لاحظنا أن أغلب زوار الجناح هم من الذين انتقلو حديثاً إلى دبي خلال العامين الماضيين وأدركوا وجود مرافق رائعة للاستمتاع بها، ولا سيما أثناء الفصول الطويلة في الإمارة. واستقبلنا في الجناح زواراً من مختلف الجنسيات والفئات السكانية، مما يؤكد التوجه الجديد في شرائح المستهلكين والعملاء".

الابتكار يعزز آفاق قطاع صناعة اليخوت في الوقت الفعلي:

ظهر الابتكار ضمن أبرز التوجهات الرئيسية في دورة هذا العام من معرض دبي العالمي للقوارب. واستعرضت الشركات والعلامات المشاركة أحدث ابتكاراتها التكنولوجية، بما فيها أنظمة الملاحة المتقدمة التي يمكنها تحمل الظروف المناخية القاسية ومساعدة العملاء في تحسين الكفاءة والسلامة وتخفيض البصمة الكربونية للقوارب، إضافةً إلى أنظمة الدفع المتطورة مثل نظام دفع اليخوت الشامل من "إم تي يو"، والذي تتولى توزيعه شركة "المسعود". وتضمّن المعرض أيضاً عدداً من القوارب الكهربائية والهجينة التي قدمتها شركات متنوعة مثل "ترايدنت مارين سيرفسز" و"سايلنت ياختس"، مما يؤكد التوجه العام في التحول لاستخدام مصادر الطاقة البديلة في قطاع القوارب.

الفخامة والتصاميم المخصصة تمثّل أبرز الملامح الحالية للسوق:

تأتي المزايا واللمسات الشخصية المُضافة ضمن أبرز الملامح التي لفتت انتباه الزوار هذا العام. وقال "فرانشيسكو بيتيا" من "إس إف لليخوت" أن الشركة نجحت في بيع العديد من القوارب المعروضة في منصتها، بما فيها يخت ريفيرا 77 المزود بمساحة علوية ويتمتع بتصميم رياضي مناسب لصيد الأسماك، والذي تولت تصنيعه إحدى شركات تصنيع اليخوت الفاخرة الأكثر حصولاً على جوائز في أستراليا، حيث حصلت على التصميم الرائع لليخت من خلال تعاونها مع "إس إف لليخوت". وأضاف "فرانشيسكو": "لا ينظر العملاء في البداية إلى معايير الرفاهية عند التفكير بقوارب الصيد، لكن قواربنا نجحت في إدخال مفهوم جديد إلى القطاع يتمثل في قوارب الصيد الفاخرة. وعلى سبيل المثال، يشهد الطلب على قارب "ريفيرا 77" إقبالاً من قبل محبي رياضة صيد الأسماك، الذين يبحثون عن يخوت فاخرة ذات تصميم أنيق تتمتع بسرعات عالية ومناسبة للمسافات الطويلة".

ومن ناحيته، أكد "ميشيل توربي" من "سان لورنزو لليخوت" أن عملاءهم يبحثون بشكل أساسي عن قوارب ويخوت فاخرة وقابلة للتخصيص تلبي احتياجات الاستخدام اليومية وتصبح وجهة متكاملة، في حين يبحث الجمهور الجديد الشاب عن تصاميم مميزة ومبتكرة تناسب قواربهم. وأضاف "توربي" قائلاً: "يسعى بعض عملائنا لشراء قوارب تلائم احتياجاتهم الخاصة، في حين يبحث آخرون عن قوارب مزودة بطاقم عمل كامل وربان. وتتنوع أشكال اليخوت وتصاميمها بناءً على طلب المالك، فلا يوجد يخت يشبه الآخر".

ونجح معرض دبي العالمي للقوارب بالفعل في مواكبة أحدث توجهات الشراء الحالية في القطاع، إلى جانب وضع معايير جديدة وآفاق غير مسبوقة في مجال تصميم القوارب وجوانب الاستدامة. وأكد نجاح الجهات العارضة في الفعالية قدرة قطاع اليخوت على مواكبة ارتفاع الطلب على الحلول الصديقة للبيئة والمُستدامة، مع مواصلة توفير تصاميم عالية الجودة وفق أعلى معايير الراحة والفخامة.

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