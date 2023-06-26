PHOTO
(المنامة، البحرين): أعلن بيت التمويل الكويتي-البحرين، أحد البنوك الإسلامية الرائدة في مملكة البحرين، عن نجاح مشاركته في معرض التمويلات الإسكانية الذي نظمته وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في الفترة من 15-24 يونيو في مجمع البحرين سيتي سنتر. وتأتي مشاركة بيت التمويل الكويتي-البحرين في المعرض متماشية مع التزامه المتواصل بتوفير حلول تمويل لعملائه الراغبين في الاستفادة من برامج التمويلات الإسكانية الجديدة.
وخلال المعرض، قدّم بيت التمويل الكويتي- البحرين عروضًا خاصة وحصرية لعملائه من المنتفعين من برامج التمويلات الإسكانية الجديدة، بما في ذلك برنامج "تسهيل"، وبرنامج "مزايا" بشقيه التقليدي والفئة المستحدثة. ويوفر البنك هذه العروض من خلال قسم تمويل العملاء الواقع في طابق الميزانين في المبنى الرئيسي للبنك. ويمكن للعملاء الاستفادة من خدمات تقييم وتوثيق مجانية، وخدمة تأمين تكافل ضد الحريق مجانية أيضًا خلال فترة التمويل، إضافة إلى خيار عدم سداد دفعة مقدمة.
وشهد المعرض أيضًا إطلاق مشروع "سهيل" الجديد وهو أول مشروع حقوق تطوير الأراضي الحكومية، والذي جذب اهتمام الكثير من الزوار الذين سجلوا طلباتهم عبر جناح بنك الإسكان في المعرض. يضم مشروع سهيل الواقع في منطقة اللوزي 132 فيلا سكنية مستكمل بناؤها تشتمل على 3 غرف نوم وغرفة لعاملة المنزل بسعر 99,000 د.ب للمنتفعين من برامج التمويلات الإسكانية التي توفرها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني. وخلال المعرض، تواجد ممثلو بيت التمويل الكويتي-البحرين في المعرض للرد على استفسارات الزوار وتقديم المساعدة اللازمة.
وفي هذا الصدد، قال السيد عبدالحكيم الخياط، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي-البحرين: "إن مشاركتنا في معرض التمويلات الإسكانية لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني حقق نجاحًا هائلا، وأتاح لنا فرصة التواصل مع عملائنا وشركائنا الموقرين. وإننا نتطلع إلى توطيد العلاقة مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وبنك الإسكان لنساهم في مثل هذه المبادرات الاستراتيجية في إطار سعينا نحو تلبية احتياجات عملائنا وتحقيق تطلعاتهم."
ومن جانبه، قال الدكتور خالد عبدالله، مدير عام بنك الإسكان: "يسعدنا تقديم حلول تمويل مناسبة لكثير من المواطنين، بما يتيح لهم امتلاك بيت أحلامهم. إننا نثمن عاليًا جهود بيت التمويل الكويتي- البحرين ونشعر بالامتنان لدعمه المستمر على مدى السنين. وسوف نواصل تعزيز سبل التعاون ليصبح امتلاك وحدة سكنية حقيقة واقعة للفئات التي نخدمها."
يوفر بيت التمويل الكويتي-البحرين برامج التمويلات الإسكانية بما في ذلك برنامج "تسهيل" وبرنامج "مزايا" بشقيه التقليدي والفئة المستحدثة، حيث حظيت هذه البرامج بنجاح ملموس خلال السنين، مع توقع تحقيق المزيد من النمو في المستقبل. إن نجاح هذا المعرض إنما يؤكد التزام بيت التمويل الكويتي-البحرين الدائم بدعم المبادرات التي تستهدف توفير السكن المناسب مع تقديم حلول التمويل الميسرة للمواطنين البحرينيين.
#بياناتشركات
- انتهى -