(​المنامة​​، ​​البحرين​): ​أعلن​ ​بيت​ ​التمويل​ ​الكويتي​-​البحرين​​، ​​أحد​ ​البنوك​ ​الإسلامية​ ​الرائدة​ ​في​ ​مملكة​ ​البحرين​​، ​​عن​ ​نجاح​ ​مشاركته​ ​في​ ​معرض​ ​التمويلات​ ​الإسكانية​ ​الذي​ ​نظمته​ ​وزارة​ ​الإسكان​ ​والتخطيط​ ​العمراني​ ​في​ ​الفترة​ ​من​ 15-24 ​يونيو​ ​في​ ​مجمع​ ​البحرين​ ​سيتي​ ​سنتر​. ​وتأتي​ ​مشاركة​ ​بيت​ ​التمويل​ ​الكويتي​-​البحرين​ ​في​ ​المعرض​ ​متماشية​ ​مع​ ​التزامه​ ​المتواصل​ ​بتوفير​ ​حلول​ ​تمويل​ ​لعملائه​ ​الراغبين​ ​في​ ​الاستفادة​ ​من​ ​برامج​ ​التمويلات​ ​الإسكانية​ ​الجديدة​.

​​وخلال​ ​المعرض​​، ​​قد​​ّ​​م​ ​بيت​ ​التمويل​ ​الكويتي​- ​البحرين​ ​عروض​​ً​​ا​ ​خاصة​ ​وحصرية​ ​لعملائه​ ​من​ ​المنتفعين​ ​من​ ​برامج​ ​التمويلات​ ​الإسكانية​ ​الجديدة​​، ​​بما​ ​في​ ​ذلك​ برنامج "تسهيل"، وبرنامج "​مزايا​​" بشقيه التقليدي ​​والفئة​ ​المستحدثة​. ​ويوفر​ ​البنك​ ​هذه​ ​العروض​ ​من​ ​خلال​ ​قسم​ ​تمويل​ ​العملاء​ ​الواقع​ ​في​ ​طابق​ ​الميزانين​ ​في​ ​المبنى​ ​الرئيسي​ ​للبنك​. ​ويمكن​ ​للعملاء​ ​الاستفادة​ ​من​ ​خدمات​ ​تقييم​ ​وتوثيق​ ​مجانية​​، ​​وخدمة​ ​تأمين​ ​تكافل​ ​ضد​ ​الحريق​ ​مجانية​ ​أيض​​ً​​ا​ ​خلال​ ​فترة​ ​التمويل​​، ​​إضافة​ ​إلى​ ​خيار​ ​عدم​ ​سداد​ ​دفعة​ ​مقدمة​.

​​وشهد​ ​المعرض​ ​أيض​​ً​​ا​ ​إطلاق​ ​مشروع​ "​سهيل​" ​الجديد​ وهو أول مشروع حقوق تطوير الأراضي الحكومية، ​والذي​ ​جذب​ ​اهتمام​ ​الكثير​ ​من​ ​الزوار​ ​الذين​ ​سجلوا​ ​طلباتهم​ ​عبر​ ​جناح​ ​بنك​ ​الإسكان​ ​في​ ​المعرض​. ​يضم​ ​مشروع​ ​سهيل​ ​الواقع​ ​في​ ​منطقة​ ​اللوزي​ 132 ​فيلا​ ​سكنية​ ​مستكمل​ ​بناؤها​ ​تشتمل​ ​على​ 3 ​غرف​ ​نوم​ ​وغرفة​ ​لعاملة​ ​المنزل​ ​بسعر​ 99,000 ​د​.​ب​ ​للمنتفعين​ ​من​ ​برامج​ ​التمويلات​ ​الإسكانية​ ​التي​ ​توفرها​ ​وزارة​ ​الإسكان​ ​والتخطيط​ ​العمراني​. ​وخلال​ ​المعرض​​، ​​تواجد​ ​ممثلو​ ​بيت​ ​التمويل​ ​الكويتي​-​البحرين​ ​في​ ​المعرض​ ​للرد​ ​على​ ​استفسارات​ ​الزوار​ ​وتقديم​ ​المساعدة​ ​اللازمة​.

​​وفي​ ​هذا​ ​الصدد​​، ​​قال​ ​السيد​ ​عبدالحكيم​ ​الخياط​​، ​​العضو​ ​المنتدب​ ​والرئيس​ ​التنفيذي​ ​لبيت​ ​التمويل​ ​الكويتي​-​البحرين​: "​إن​ ​مشاركتنا​ في ​معرض​ ​التمويلات​ ​الإسكانية​ ​لوزارة​ ​الإسكان​ ​والتخطيط​ ​العمراني​ ​حقق​ ​نجاح​​ً​​ا​ ​هائلا​​، ​​وأتاح​ ​لنا​ ​فرصة​ ​التواصل​ ​مع​ ​عملائنا​ ​وشركائنا​ الموقرين. ​وإننا​ ​نتطلع​ ​إلى​ ​توطيد​ ​العلاقة​ ​مع​ ​وزارة​ ​الإسكان​ ​والتخطيط​ ​العمراني​​، ​​وبنك​ ​الإسكان​ ​لنساهم​ ​في​ ​مثل​ ​هذه​ ​المبادرات​ ​الاستراتيجية​ ​في​ ​إطار​ ​سعينا​ ​نحو​ ​تلبية​ ​احتياجات​ ​عملائنا​ ​وتحقيق​ ​تطلعاتهم​."

​​ومن جانبه، قال​ ​الدكتور​ ​خالد​ ​عبدالله​​، ​​مدير​ ​عام​ ​بنك​ ​الإسكان​: "​يسعدنا​ ​تقديم​ ​حلول​ ​تمويل​ ​مناسبة​ ​لكثير​ ​من​ ​المواطنين​​، ​​بما​ ​يتيح​ ​لهم​ ​امتلاك​ ​بيت​ ​أحلامهم​. ​إننا​ ​نثمن​ ​عالي​​ً​​ا​ ​جهود​ ​بيت​ ​التمويل​ ​الكويتي​- ​البحرين​ ​ونشعر​ ​بالامتنان​ ​لدعمه​ ​المستمر​ ​على​ ​مدى​ ​السنين​. ​وسوف​ ​نواصل​ ​تعزيز​ ​سبل​ ​التعاون​ ​ليصبح​ ​امتلاك​ ​وحدة​ ​سكنية​ ​حقيقة​ ​واقعة​ للفئات ​التي​ ​نخدمها​."

​​يوفر​ ​بيت​ ​التمويل​ ​الكويتي​-​البحرين​ ​برامج​ ​التمويلات​ ​الإسكانية​ ​بما​ ​في​ ​ذلك​ برنامج "تسهيل" وبرنامج "​مزايا​​" بشقيه التقليدي ​​والفئة​ ​المستحدثة​، ​حيث​ ​حظيت​ هذه البرامج ​بنجاح​ ​ملموس​ ​خلال​ ​السنين​​، ​​مع​ ​توقع​ ​تحقيق​ ​المزيد​ ​من​ ​النمو​ ​في​ ​المستقبل​. ​إن​ ​نجاح​ ​هذا​ ​المعرض​ ​إنما​ ​يؤكد​ ​التزام​ ​بيت​ ​التمويل​ ​الكويتي​-​البحرين​ ​الدائم​ ​بدعم​ ​المبادرات​ ​التي​ ​تستهدف​ ​توفير​ ​السكن​ ​المناسب​ ​مع​ ​تقديم​ ​حلول​ ​التمويل​ ​الميسرة​ ​للمواطنين​ ​البحرينيين​.

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- انتهى -