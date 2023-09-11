تلقّت الجامعة الجائزة عن فئة التقييم والفاعلية المؤسسية لاستخدامها المبتكَر لأدوات التكنولوجيا التعليمية

الدوحة: فاز مكتب وكيل جامعة حمد بن خليفة بجائزة "كتاليست" لعام 2023 المقدَّمة من شركة "أنثولوجي" عن فئة التقييم والفاعلية المؤسسية، وذلك تقديرًا لجهود الجامعة المبتكَرة في تطبيق أساليب التقييم المختلفة عبر برامجها الأكاديمية.

واستلم كل من الدكتور علاء الفقهاء، الوكيل المشارك لشؤون التعليم، ومهجة جربي، أخصائية التصميم التعليمي، الجائزة نيابة عن جامعة حمد بن خليفة، ويأتي هذا التكريم تتويجًا لجهود الجامعة الرامية إلى ترسيخ ثقافة التقييم والتطوير المستمر.

وكانت جامعة حمد بن خليفة قد أحرزت تقدمًا كبيرًا في جمع البيانات ذات الدلالة واتخاذ قرارات مستنيرة عبر كليّاتها الستّ من خلال الاستفادة من أدوات وضع المعايير وقياس النتائج التي تتيحها شركة "أنثولوجي". ولن تتوقف الجامعة عند هذه الإنجازات وحسب، بل ستستمر في توسيع استخدامها لمجموعة أدوات التكنولوجيا التعليمية التي توفرها "أنثولوجي" ودمجها في مبادراتها الاستراتيجية، وبذلك ستضمن أن تبقى أساليب التقييم التي تتبناها الجامعة في طليعة الجهود المبذولة للارتقاء بنتائج الطلاب وتحسين الممارسات التعليمية.

وفي تعليقه على الفوز بالجائزة، قال الدكتور مايكل بينيديك، وكيل جامعة حمد بن خليفة: "تعكس هذه الجائزة التزام جامعة حمد بن خليفة المؤسسي ببناء بيئة تعليمية وبحثية متكاملة ومتطورة تمكّن الطلاب المتفوقين من النبوغ في تخصصاتهم المختارة، وسيواصل مكتب وكيل الجامعة دمج أحدث أدوات التكنولوجيا التعليمية لضمان استمرار برامجنا الأكاديمية متعددة التخصصات في إلهام عقليةٍ تعزز النمو المستمر لدى جميع طلابنا".

ومن الجدير بالذكر أن جوائز "كتاليست" تُمنح تقديرًا وتكريمًا للابتكار والتميّز داخل مجتمع "أنثولوجي" الممتد عالميًا، حيث يسعى ملايين المعلمين والمتعلمين يوميًا إلى تجاوز حدود المألوف والممكن من خلال التكنولوجيا، وتحتفي هذه الجوائز بالفائزين ضمن 9 فئات مختلفة، ويتم اختيارهم من قبل فريق من خبراء "أنثولوجي" الذين يشغلون وظائف عدة في تخصصات مختلفة.

وتسعى جامعة حمد بن خليفة، عضو مؤسسة قطر، إلى تمكين الطلاب وإشراك الخريجين في تطوير مهاراتهم وقدراتهم البحثية، من خلال توفير فرص تعليمية واجتماعية متنوعة ومتعددة التخصصات. ولمزيد من المعلومات حول الجامعة وبرامجها، يرجى زيارة الموقع الالكتروني: .hbku.edu.qa

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نبذة عن جامعة حمد بن خليفة

ابتكارٌ يصنع الغد

تأسست جامعة حمد بن خليفة، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، عام 2010 كجامعة بحثية؛ لتساهم

في تطوير دولة قطر والمنطقة بأسرها، فضلًا عن تدعيم مركزها وتأثيرها العالمي. ومن خلال موقعها في المدينة

التعليمية، تلتزم جامعة حمد بن خليفة ببناء القدرات البشرية وتعزيزها، عبر التجارب الأكاديمية الثرية والمناهج المبتكرة

والشراكات الفريدة. وتقدم الجامعة مجموعة من البرامج الأكاديمية متعددة التخصصات في المرحلة الجامعية وفي

الدراسات العليا من خلال كلياتها، كما تُوفر الجامعة فرصًا فريدة في مجالي البحوث والمعرفة من خلال معاهدها

ومراكزها البحثية. للمزيد من المعلومات عن جامعة حمد بن خليفة، يُرجى زيارةwww.hbku.edu.qa