إسهاماً منها في تمكين قطاع الصناعات الإبداعية

لفوزها بمنحة التصميم من مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون بالشراكة مع ليكول، مدرسة فنون المجوهرات من فان كليف آند أربيلز، مصممة المجوهرات الإماراتية بدرية سالم تحصل على فرصة تدريبية لخمسة أيام

يجسّد التصميم الفائز بالمنحة التراث الإماراتي ويدمج عددا من أبرز رموز الدولة التراثية والثقافية

مبلغ المنحة 50 ألف درهم مخصص لتنمية الخبرات والمهارات واستكمال المسيرة المهنية للفائزين

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: كرّمت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون الفنانة الفائزة بجائزة التصميم 2023، بدرية علي سيف سالم عن تصميمها الفائز "العقد الباهر (القلادة المتألقة)"، وهو قطعة معقدة ومبتكرة للغاية، حيث استوحت المصممة الفائزة القلادة من دولة الإمارات العربية المتحدة بتصميمها المصنوع من الذهب المصقول، وحجر الملكيت، واللؤلؤ واللازورد، والألماس، المرصوف، ويدمج التصميم الفائز عدداً من أهم رموز دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك المها والصقر والكثبان الرملية والشمس، فيما كانت القطعة المركزية فيه قصر الحصن الشهير، والذي يرمز لعراقة ومكانة تراث دولة الإمارات العربية المتحدة وعاصمتها أبوظبي.

وحصلت بدرية على منحة بقيمة 50 ألف درهم إماراتي لمساعدتها في استكمال مسيرتها المهنية في مجال تصميم المجوهرات، كما سافرت إلى باريس في رحلة مدتها 5 أيام إلى لحضور دورات مهنية تخصصية بإشراف حرفيين عالميين محترفين في مجال صناعة المجوهرات الراقية، في ليكول مدرسة تصميم وفنون المجوهرات.

وعبّرت سعادة هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، عن اعتزاز المجموعة بدعم تطوير المسيرة المهنية للفنانين والمصممين الإماراتيين الناشئين من خلال منحة التصميم بالشراكة مع "ليكول" من دار فان كليف أند آربلز الفرنسية العريقة للمجوهرات، قائلةً: "بعد أربع سنوات من انطلاقها، ومع ما تقدّمه من فرص تطوير مهني واحتفاء بالابتكار الفني ونشر ثقافة التميز وتشجيع المواهب الوطنية الشابة على الإبداع، باتت منحة التصميم تمثّل منصة إماراتية داعمة للتميز والابتكار وتعزيز الصناعات الإبداعية في مجالات التصميم وصناعة المجوهرات خاصةً، تجسيداً لاهتمامنا بالحرف التقليدية وجماليات التصميم الإماراتي التي تتجلى في الأعمال الفائزة بالمنحة عاماً تلو الآخر".

وختمت سعادتها بالقول: "نهنئ مصممة المجوهرات الإماراتية بدرية علي سيف سالم الفائزة بمنحة هذا العام عن عملها "العقد الباهر" الذي يصوّر برمزية جمالية متقنة مسيرة الإمارات منذ التأسيس مرورا بالتمكين وصولاً إلى النهضة المستدامة التي نشهدها اليوم، ويسعدنا العمل معها على تحقيق حلمها في نجاح مشروعها "أبدار" تمكينا لريادة الأعمال والاستثمار في الشباب الإماراتي".

وقالت ليز ماكدونالد، رئيسة مدرسة فنون المجوهرات في ليكول:"تظهر بدرية إمكانات استثنائية في مجال تصميم المجوهرات، وتعد مكافأة تفوقها وتعزيز فهمها لتصميم المجوهرات إحدى الركائز الأساسية في مدرسة فنون المجوهرات في ليكول. نحن نعمل بجد لتوفير التوجيه الضروري للغاية، وذلك من أجل تعزيز المواهب، وتشجيع المصممين الشباب للوصول إلى مستويات أعلى في عالم التصميم".

عن بدرية سالم

فنانة إماراتية ناشئة متخصصة في تصميم المجوهرات. حصلت على شهادات من معاهد عالمية مرموقة مثل المعهد الدولي لعلم الأحجار الكريمة، ومعهد الأحجار الكريمة الأمريكي، ومعهد الأحجار الكريمة البلجيكي. بدأ حب بدرية للمجوهرات وفن صناعة المجوهرات منذ نعومة أظفارها، ونما حبها لهذا المجال بفضل الدعم وتشجيع والديها. منح والدها الراحل بدرية معرفته في صناعة الساعات والأحجار الكريمة وهو ما أشعل شغفها. تتميز بدرية بذوقها الفني، وإنجازاتها الرائعة، وتفانيها اللافت.

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لمحة حول مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون:

تأسست «مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون» عام 1996، وهي بذلك تعد واحدة من أقدم المؤسسات الثقافية في منطقة الخليج العربي. وتعنى المجموعة بدعم منجز الثقافة والفنون واستدامة التنمية الثقافية، عبر احتضان الإبداع لما فيه خير المجتمع إسهاماً منها في إثراء الرؤية الثقافية لأبوظبي، وتقدّم المجموعة طيفاً واسعاً من المبادرات منها مهرجان أبوظبي

والعديد من المنصات الشبابية والبرامج المجتمعية التي تستقطب جماهير متنوعة، كما ترعى الإمكانات الإبداعية داخل الإمارات وخارجها بالتعاون مع كبريات المؤسسات الثقافية المحلية والعالمية. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.admaf.org

لمحة حول مدرسة ليكول لفنون صياغة المجوهرات:

تأسست مدرسة ليكول لفنون صياغة المجوهرات L’ÉCOLE عام 2012 بدعم من فان كليف أند آربلز، وتهدف إلى تعريف الجمهور بجميع جوانب ثقافة المجوهرات. إنها مدرسة تمهيدية، مفتوحة للجميع، دون أي شروط خاصة: المبتدئين والهواة المستنيرين، وهواة الجمع، وأولئك الذين لديهم فضول لعالم المجوهرات.

تقدم L’ÉCOLE دورات في ثلاثة مجالات رئيسية: تاريخ المجوهرات، وعالم الأحجار الكريمة، والخبرة العملية في تقنيات صناعة المجوهرات، والتي يدرسها ما يقرب من ستين معلمًا ومؤرخًا فنيًا وعلماء الأحجار الكريمة والحرفيين بما في ذلك

صائغي المجوهرات. تعتمد الفصول الدراسية على الممارسة. يقوم الطلاب بتجربة الإيماءات والمهارات والأدوات، بتوجيه من معلميهم.

تقدم L'ÉCOLE أيضًا أنشطة أخرى: محادثات حية مجانية وشهرية عبر الإنترنت، ونشر الكتب، والمعارض - في باريس وهونج كونج وفي الخارج. كما تم إنشاء ورش عمل إبداعية للأطفال والمراهقين. في عام 2023، ستوسع L’ÉCOLE حضورها في آسيا والشرق الأوسط من خلال افتتاح حرمين جامعيين جديدين في شنغهاي ودبي، وهما مكانان للنشاط الثقافي ووجهات شعبية لعشاق الفن المعاصر.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.lecolevancleefarpels.com