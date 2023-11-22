استوحى الفريق الفني فكرة العمل من أشجار القرم المحلية وقدرتها على بث الأمل و إلهامها حلولاً لأزمة المناخ

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة شمسة بنت حمدان بن محمد آل نهيان، كشفت جامعة نيويورك أبوظبي ومجموعة أبوظبي للثقافة والفنون النقاب عن العمل الفني الفائز بالنسخة 11 من جائزة كريستو وجان-كلود 2023 في معرض فن أبوظبي.

ويسعى العمل الفائز، بعنوان «شهيق»، إلى التقاط معاني الحكمة من أشجار القرم (المانغروف) التي ترسم ملامح الطبيعة الإماراتية، في خطوة تحاول تشجيع المتلقّي على اعتماد أنماط تفكير تدعم ممارسات الحفاظ على البيئة والحلول التي تم اتخاذها في هذا المجال، وتسليط الضوء على الأفكار الإيجابية التي تحد من تدهور المشهد البيئي وتساهم في استعادة جمال الطبيعة من جديد في مواجهة تغير المناخ. شيّد الفريق الفني هذا العمل من التربة المضغوطة، في أسلوب تقني مستدام يعود إلى آلاف السنين ويستغل تربة القرم والرمل والطين. يعرض العمل «شهيق» في معرض فن أبوظبي إلى 26 نوفمبر قبل انتقاله إلى مواقع العرض في جامعة نيويورك أبوظبي وحديقة أم الإمارات وحديقة القرم في جزيرة الجبيل، حيث سيتحلل العمل تلقائياً ليعود إلى أصله في الطبيعة دون أثر.

الصينية فيفي جو، خرّيجة جامعة نيويورك أبوظبي وصانعة الأفلام الوثائقية الحائزة على العديد من الجوائز، ورائدة الأعمال الاجتماعية التي تتركز اهتماماتها حول استكشاف ورواية قصص مصغرة تحمل هموماً اجتماعية وسياسية هامة؛ وحلا العبورة، الفنانة الأردنية الفلسطينية، من خريجات جامعة الشارقة والمقيمة في دبي، التي تعكس ممارساتها الإبداعية شغفاً عارماً بمفهوم الديمومة والاستمرار والحاجة الماسة إلى البقاء؛ ومجد علوش، الفنان السوري الحائز على درجة البكالوريوس في الفنون الجميلة من جامعة الشارقة، وهو الفنان المتخصص في عدة وسائط فنية منها الطباعة النحت والتصوير الفوتوغرافي والصور المتحركة وتحريك الصور والتركيب وفن الأداء.

وقد حضر المناسبة سعادة هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي إلى جانب نائب رئيس جامعة نيويورك أبوظبي مارييت ويسترمان والمديرة التنفيذية لرواق الفن بجامعة نيويورك أبوظبي مايا أليسون ومديرة جائزة كريستو وجان-كلود 2023 أميلي دوهيرتي ومدير عمليات الجائزة وقريب العائلة فلاديمير يافاتشيف والفريق الفائز وغيرهم.

من جهتها، أكّدت سعادة هدى إبراهيم الخميس على المكانة التي حققتها جائزة كريستو وجان كلود برعاية سمو الشيخة شمسة بنت حمدان آل نهيان، وبالشراكة مع جامعة نيويورك أبوظبي، وبعد أكثر من عقد على تأسيسها، في تنمية القدرات الإبداعية للشباب من طلبة وخريجي كليات الفنون في جامعات الدولة، وإبراز دورهم في تمكين الصناعات الثقافية رافداً رئيسياً من روافد الاقتصاد الإبداعي، من خلال عرض أعمالهم ضمن فن أبوظبي، إحدى أبرز الفعاليات العالمية للفنون في العاصمة أبوظبي، وذلك عبر عملية متكاملة لنقل المعرفة بإشراف الأكاديميين والمختصين في الفنون، بدءاً من فكرة العمل الفني وصولاً إلى تنفيذه وعرضه للجمهور، وقالت سعادتها: "العمل الفائز بالجائزة في دورتها الحادية عشرة لهذا العام، «شهيق» من إبداع مجد علوش، وحلا العبورة، من خريجي جامعة الشارقة، وفيفي جو، خريجة جامعة نيويورك أبوظبي، يعكس التزامنا المجتمعي المشترك بالوعي البيئي وضرورة تعزيز الممارسات الفنية الصديقة للبيئة ويسلط الضوء على رمزية شجرة القرم وحكمة احتمالها الظروف الطبيعية، كواحدة من مصادر الإلهام في مكافحة التغير المناخي والاستجابة لتحديات الحفاظ على البيئة التي يعززها انعقاد مؤتمر الأطراف كوب 28 في الإمارات بمشاركة أكثر من 198 دولة".

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت مايا أليسون، المديرة التنفيذية لرواق الفن ورئيسة القيّمين الفنيين في جامعة نيويورك أبوظبي: "يجسّد هذا العمل إلى الترابط الأساسي بين البشر والطبيعة. كما نرى في ترابط الفنانين والطبيعة هموم الجيل الناشئ حول تغير المناخ والضرورة الملحة للعمل على تحقيق مستقبل مستدام. إن استخدام أشجار القرم والبيئة التي تحتضنها كمصدر للتجديد يلهمنا للبحث عن حلول ضمن بيئتنا الطبيعية. وتتزايد أهمية هذه المواضيع كلما اقترب موعد مؤتمر الأطراف COP28".

ومن جانبها، صرّحت إيميلي دوهيرتي، مديرة جائزة كريستو وجان-كلود: "يعدّ «شهيق» مثالاً على نضج مشهد التعليم الفني في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد نال هذا الفريق الذي يضم خريجين جدد وطلاب في مرحلة الجامعة هذه الجائزة لما أثبتوه من قدرة على التفكير الإبداعي وجدي واهتمام بالتفاصيل وموهبة فنية. يسلط عمل فيفي وهالة ومجد الضوء على القضايا البيئية الملحة معتمدين في ذلك على أساليب بناء يدوية أزلية القدم. نهنئهم على هذا الأسلوب المبتكر وروح العمل المشترك الذي قدموه، ونتمنى لهم مزيداً من النجاح في مسارهم المهني الفني".

وتُنظّم جائزة كريستو وجان-كلود سنوياً منذ عام 2013 بالتعاون مع رواق الفن في جامعة نيويورك أبوظبي، وهي مسابقة فنية مفتوحة للطلاب والخريجين الجدد في دولة الإمارات، تم تصميمها بهدف تشجيع ابتكار أعمال فنية جديدة ودعم مسيرة الفنانين الفائزين في الحياة العملية بدءاً من مرحلة التكليف ووصولاً إلى العرض.

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جامعة نيويورك أبوظبي:

تضم جامعة نيويورك أبوظبي أول حرم جامعي شامل للآداب والأبحاث في الشرق الأوسط تديره جامعة بحثية أمريكية مرموقة. وتجمع الجامعة بين خيارات متنوعة من المناهج الجامعية في مختلف التخصصات مع مركز عالمي مرموق للبعثات والبحوث الجامعية، لتتيح لطلابها في مجالات العلوم والهندسة والعلوم الاجتماعية والإنسانية والفنون القدرة على تحقيق النجاح في عالم اليوم الذي يزداد ترابطاً، إلى جانب تزويدهم بفرص التعاون والتطور للتعامل مع التحديات التي تواجهها الإنسانية. وتستقطب الجامعة الطلبة المتفوقين من 125 دولة مختلفة والذين يتحدثون أكثر من 100 لغة. وتشكل جامعات نيويورك في كل من نيويورك وأبوظبي وشنغهاي المحور الأساس لجامعة عالمية فريدة من نوعها، تتيح للطلاب والمدرسين على حد سواء الفرصة لتجربة بيئات تعلم متنوعة ومعرفة المزيد حول الثقافات الأخرى في واحدة أو أكثر من المؤسسات الأكاديمية التابعة لجامعة نيويورك في ست قارات مختلفة.

مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون:

تأسست «مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون» عام 1996، وهي بذلك تعد واحدة من أقدم المؤسسات الثقافية ذات النفع العام في منطقة الخليج العربي. وتعنى المجموعة بدعم منجز الثقافة والفنون واستدامة التنمية الثقافية، عبر احتضان الإبداع لما فيه خير المجتمع إسهاماً منها في إثراء الرؤية الثقافية لأبوظبي، وتقدّم المجموعة طيفاً واسعاً من المبادرات منها مهرجان أبوظبي والعديد من المنصات الشبابية والبرامج المجتمعية التي تستقطب جماهير متنوعة، كما ترعى الإمكانات الإبداعية داخل الإمارات وخارجها بالتعاون مع كبريات المؤسسات الثقافية المحلية والعالمية. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.admaf.org