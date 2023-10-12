ابتكارات جديدة من شأنها إحداث ثورة في الصناعة الزراعية في العالم العربي والتأثير بشكل إيجابي في الأمن الغذائي خلال العقود المقبلة

الرياض: اختتمت المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية (عرب سات)، أحد أكبر مشغلي الأقمار الصناعية في العالم، بنجاح مشاركتها في مؤتمر ومعرض الأمن الغذائي العربي لهذا العام، الذي أُقيم في مدينة مراكش بالمملكة المغربية في الفترة من 2 إلى 3 أكتوبر.

وانطلقت الدورة الثامنة من هذا الحدث تحت رعاية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، واتحاد الغرف العربية، والغرف التجارية والخدماتية بالجامعة المغربية، وبالتعاون مع جامعة الدول العربية، ومكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) بالبحرين، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية. وتناول المؤتمر التحديات الأكثر إلحاحاً اليوم في ظل الأوبئة والتغيرات المناخية وتأثيرها على الأمن الغذائي العربي، وذلك مع الدعوة أيضاً إلى تبني ممارسات زراعية مستدامة في جميع أنحاء العالم العربي.

وشكّل الحدث فرصة متميزة لعرب سات وشركائها لتقديم حلول متطورة تفتح آفاق جديدة تخدم المجال الزراعي وتعزز الأمن الغذائي في العالم العربي.

وبالشراكة مع Kinéis، قدمت عرب سات تقنية رشاشات مبتكرة متصلة بالأقمار الصناعية، التي تهدف إلى تقليل استخدام الأسمدة في الزراعة بنسبة تصل إلى 75٪. يراقب هذا النظام استخدام الأسمدة، ويقيّم المناطق المعالجة بدقة، وينقل البيانات إلى المسؤولين الزراعيين، مما يسهل توزيع الأسمدة بكفاءة عالية.

كما كشفت عرب سات عن جهاز استشعار متصل كذلك بالأقمار الصناعية، تم تصميمه بالتعاون مع Kinéis لمراقبة جودة أكياس الصوامع الزراعية بشكل شامل. وتقلل هذه التقنية من خسائر ما بعد الحصاد، وتكتشف المشكلات المحتملة مثل التخريب أو الاقتحام، وتراقب باستمرار المقاييس، مثل: درجة الحرارة ومستويات ثاني أكسيد الكربون والفوسفين والرطوبة، مما يضمن التخزين الآمن.

ومن خلال قيادة إنشاء محطات أرصاد جوية مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات الزراعة، تعمل محطات عرب سات الجديدة المتصلة بالأقمار الصناعية على تمكين المزارعين وتعزيز الإنتاجية والحفاظ على البيئة. إذ تراقب باستمرار وتسجل المعلومات الأساسية ، مثل: درجة الحرارة ومعدل أشعة الشمس والرطوبة وسرعة الرياحز

كما أدى تعاون عرب سات مع Kinéis إلى حلول تتبّع متقدمة للحيوانات والقطعان. وباستخدام تقنيات مبتكرة مثل علامات الأذن وقلادات التتبع المزودة بأجهزة استشعار متعددة، تمكّن هذه الحلول من المراقبة المستمرة لصحة وسلامة هذه الأصول القيمة.

#بياناتحكومية

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نبذة عن عرب سات

أُسِّسَت عرب سات في عام 1976، وهي مبادرة أطلقتها 21 دولة عربية، ومملوكة بالكامل لجامعة الدول العربية. وتعتبر أول مزود لخدمات الأقمار الصناعية في العالم العربي، وتتمتع بمكانة متقدمة بين مشغلي الأقمار الصناعية على مستوى العالم.

وبفضل أسطول مكون من 8 أقمار صناعية مجهزة بأحدث التقنيات، فإن عرب سات تتميز في توفير طيف كامل من البث التلفزيوني والإذاعي، والاتصالات السلكية والعريضة، وحلول شبكات نقل البيانات المتقدمة، ومجموعة من خدمات منظومة الأقمار الصناعية، فضلاً عن خدمات الاتصالات المتعددة القنوات، بالإضافة إلى خدمات الإنترنت للجهات الحكومية والتجارية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتوفر عرب سات خدمات البث عبر الأقمار الصناعية والإنترنت لأكثر من 260 شبكة تلفزيونية مشفرة وقنوات عالية الدقة. وتقدم خدماتها من خلال التقنيات المتقدمة، مما يضمن أعلى جودة لأكثر من 650 قناة تلفزيونية وأكثر من 245 محطة إذاعية، وتصل إلى عشرات الملايين من الأُسر في أكثر من 100 دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا وآسيا الوسطى. ويتابع هذه القنوات والمحطات أكثر من 300 مليون مشاهد في العالم.

تسعى عرب سات إلى تمكين نفسها كأفضل مشغل للأقمار الصناعية في العالم. وللقيام بذلك، تتبع نهجاً قائماً على الشغف وتحفيز الابتكار وتطوير الشراكات مع شركات الأقمار الصناعية المرموقة في جميع أنحاء العالم. وقد مكن هذا النهج عرب سات من الاستحواذ على شركة Hellasat ، أبرز شركة أقمار صناعية في جنوب شرق أوروبا. بالإضافة إلى ذلك، وقّعت عرب سات اتفاقيات مع شركات تكامل الخدمات ذات القيمة المضافة والتكنولوجيا المتقدمة، مما مهد الطريق لإطلاق بدر 8، أحدث قمر صناعي من الجيل السابع في أسطولها. علاوة على ذلك، تطمح عرب سات إلى إطلاق المزيد من الأقمار الصناعية المزودة بتقنيات الاتصالات البصرية، التي تمثل إضافة حقيقية لمنظومة الاتصالات الفضائية العربية.