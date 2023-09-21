

أبوظبي- الإمارات العربية المتحدة: يناقش المشاركون في الدورة الثامنة لمنتدى الاستثمار العالمي (الأونكتاد)، التي تُنظم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك) بالعاصمة الإماراتية خلال الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر المقبل، أبرز التحديات والقضايا المتعلقة بالاستدامة، وكيفية توظيف الموارد المتاحة لتسهيل التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة، خاصةً في الدول النامية.

ويتزامن استضافة الحدث العالمي مع إعلان دولة الإمارات 2023 "عاماً للاستدامة"، ما يعكس التزامها بتبني الممارسات المستدامة والحلول المبتكرة للمساهمة في معالجة القضايا البيئية على نطاق عالمي.

ويشارك في المنتدى، الذي يعقد تحت شعار «الاستثمار في التنمية المستدامة»، رؤساء دول وحكومات ووزراء ورؤساء كبرى الشركات العالمية من مختلف دول العالم لصياغة السياسات والاستراتيجيات، وبحث تحديات الاستثمار والتنمية العالمية، وتحفيز التعاون والعمل المشترك لضمان مواكبة التجارة الدولية والاستثمارات لأهداف ومبادئ التنمية المستدامة. ويستقطب المنتدى ما يزيد عن 7000 من أصحاب المصلحة في مجال الاستثمار من 160 دولة.

ويأتي تنظيم المنتدى قبل أسابيع من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) الذي تستضيفه دولة الإمارات ، ما يسهم في الاستفادة من الحلول والمخرجات التي يتوصل إليها صناع السياسات حول القضايا ذات الأولوية المتعلقة بالمناخ.

وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، على التزام دولة الإمارات بترسيخ الاستدامة في كافة القطاعات، ومواجهة التحديات المناخية، والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال المقبلة.

وقال معاليه: "تلتزم دولة الإمارات بمواصلة تأدية دور قيادي في التحول العالمي نحو مستقبل أكثر استدامة، حيث يشكل منتدى الاستثمار العالمي 2023 منصة فريدة لجمع وتواصل القادة الدوليين ووضع خطط ملموسة لاستقطاب وتوجيه الاستثمارات اللازمة لجعل هذا التحول حقيقة واقعة."

وقال سعادة راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي: "تعكس استضافة منتدى الاستثمار العالمي نهج أبوظبي والتزامها الراسخ بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، والتي تنبع من قناعتنا وتاريخنا في التعامل مع الموارد وتوظيفها بصورة مسؤولة، وسنواصل العمل بشكل وثيق مع شركائنا بحيث يوفر المنتدى منصة ملائمة للتوصل إلى أفكار وحلول مبتكرة من أجل مستقبل أكثر استدامة للجميع».

ومن أبرز جلسات الاستدامة، جلسة "استثمارات القطاع العام من أجل التنمية المستدامة" بالشراكة مع جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين (ACCA)؛ وجلسة "مواءمة الاستثمار في البنية التحتية المستدامة مع اتفاقية باريس" بالتعاون مع جامعة ميدلسكس دبي؛ وجلسة "تسريع الاستثمارات الخضراء في السياحة من أجل التنمية المستدامة" مع منظمة السياحة العالمية.

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