ابوظبي: وقع اختيار شركة "ميلت ميدل إيست" على شركة "مفتاح كونسيريج" وهي إحدى الشركات العالمية الرائدة التي تتميز بتقديم خدمات نمط الحياة الشخصية المترف والتي نشأت على أرض الإمارات، لتقديم خدمات الاستقبال والإرشاد لمجموعة من النجوم العالميين المعروفين في مجال الترفيه ومنهم، تيرانس جيه، نيني ليكس، سينثيا بيلي، وكانيلو ألفاريز، خلال حضورهم لفعالية " ستيف هارفي غولف كلاسيك 2023".

وخلال هذه الفعالية الحصرية، التي أقيمت في نادي السعديات للغولف في منتجع جميرا جزيرة السعديات بالتزامن مع جائزة أبوظبي الكبرى للفورميلا 1 ، نجحت شركة "مفتاح كونسيريج" في منح النجوم سلسلة من الخدمات الفاخرة منقطعة النظير، ومنها خدمات الاستقبال والنقل والخدمات اللوجستية، فضلًا عن تصميم رحلات ترفيهية مخصصة لكل نجمٍ من النجوم، ومرافقتهم إلى المطاعم المختارة بعناية، وأماكن الحياة الليلية، والمنتجعات الصحية، والتجارب الثقافية، وكانت خدماتها تجسيدًا للمعنى الحقيقي لخدمات نمط الحياة المترف.

وفي حديثه عن الخدمات التي قدمتها الشركة، قال السيد أوسكار كاتو، مؤسس شركة "مفتاح كونسيريج": " إن تحالفنا مع شركة "ميلت ميدل إيست" ما هو إلا دليلٌ على تفاني شركتنا في تقديم خدمات استقبال منقطعة الظير. فقد دأبنا على تطوير روح الفخامة والتفرد والاستجابة لمتطلبات العملاء، مما يضمن لكل ضيف تجربة مميزة قمة في التفرد على المستوى الشخصي أثناء إقامتهم في الإمارات العربية المتحدة".

ومن جانبه، قال السيد عويس زهران، المدير المفوض لشركة " "ميلت ميدل إيست"، معلقًا بهذا الصدد: " لطالما كانت ميلت في طليعة الشركات الرائدة في تقديم التجارب التي تربط بين الثقافات وترتقي بالعلامات التجارية. إن التعاون بيننا وبين "مفتاح كونسيرج" يجسد معيار التميز الذي نعد بتقديمه لضيوفنا الكرام، مما يضمن لهم خوض تجربة لا تضاهى على أرض الإمارات".

وأضاف: "تلتزم كل من "مفتاح" و"ميلت" بتعزيز سمعة دولة الإمارات العربية المتحدة بوصفها وجهة رائدة للرفاهية والضيافة والخدمة المتميزة. وقد وضع هذا التعاون معيارا جديدا في إدارة نمط الحياة الفاخرة، لا سيما في مجال الفعاليات العالمية رفيعة المستوى.

يتمتع أعضاء "مفتاح " بإمكانية الوصول إلى عدد من الفعاليات الأكثر تميزا، بما في ذلك تجارب "موني كانت باي" التي تعد جزءًا من فعالية "ستيف هارفي غولف كلاسيك 2023" وهي إحدى الفعاليات رفيعة المستوى المقامة في ابوظبي، وهي أحدث مشروع جدير بالملاحظة نفذته شركة "مفتاح كونسيرج، كما أشرفت مؤخرا على جميع الخدمات اللوجستية لحفل الزفاف الفخم الشهير الذي أقيم في الإمارات في عام 2023 ، والذي تصدر عناوين الصحف في جميع أنحاء آسيا.

وأضاف باسكالين نكوي وإلياس بافوري، العضوين المؤسسين في شركة "مفتاح كونسيريج":"نحن سعداء للغاية لأننا كنا جزءًا أساسيًا من هذا الحدث. وانطلاقنا من كوننا علامة تجارية محلية في الإمارات العربية المتحدة إلى هذه الدرجات المبهرة، إذ تعد مشاركتنا في فعاليات من هذا المستوى تجسيدًا لرؤيتنا وما بناه الفريق وحققه في مثل هذه الفترة الزمنية القصيرة. لقد كان التعاون مع ميلت، التي تعد لاعبا رئيسيا في مشهد الفعاليات الإقليمية، متعة مطلقة، ويسعدنا العمل جنبا إلى جنب مع الأفضل في مجالنا، ونتوقع استمرار النجاح في الفعاليات المستقبلية".

للمزيد من المعلومات حول شركة "مفتاح كونسيرج" يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://www.miftah-concierge.com/

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