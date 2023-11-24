المبادرة تتواجد في ثلاث مراكز تجارية بمدينة العين من 15 إلى 28 نوفمبر الجاري

العين، الإمارات العربية المتحدة: ضمن فعّاليات مهرجان العين للكتاب 2023، الذي ينظّمه مركز أبوظبي للغة العربية، تستمر المراكز التجارية في مدينة العين باستضافة مبادرة "خزانة الكتب"، التي تهدف إلى تعزيز الوعي الثقافي والمعرفي وتسهيل وصول أفراد المجتمع إلى الكتاب واقتنائه.

تُقام "خزانة الكتب" في ثلاثة مراكز للتسوّق وهي: العين مول، والفوعة مول، والبراري مول، وتستمر في استقبال زوّارها من العاشرة صباحاً إلى العاشرة مساءً، وفي أيام إجازات نهاية الأسبوع تُمدد ساعات العمل حتى منتصف الليل.

المبادرة تتيح لزوّار مراكز التسوّق اقتناء مجموعة كبيرة من الكتب بعناوين متميّزة وحصرية. وتشهد "خزانة الكتب" اهتمام زوّار المراكز لاقتناء المزيد من العناوين، إذ تُوفّر أكثر من 350 عنوان تتناول شتى المجالات، ومن ضمنها كتب للأطفال والناشئة، وأدب الرحلات والتراث والتاريخ والجغرافيا وكتب السيرة والأدب والفنون والألعاب الرياضية والعلوم الطبيعية، إضافةً إلى كتب العلوم الاجتماعية والفلسفة وعلم النفس والمعارف العامة.

وتشهد المبادرة إقبالاً متزايداً من الزوّار أيام الإجازات الأسبوعية من المهتمّين والقرّاء، خاصة كتب الأطفال والناشئة، إذ يبادر كثير من الزوار إلى اقتناء مجموعات كاملة من أدب الأطفال، وغيرها من التصنيفات.

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