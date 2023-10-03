تقنيات كلاوديرا تستعرض آفاق مُستقبل الذكاء الاصطناعي بما في ذلك الذكاء الاصطناعي التوليدي وتعيد تعريف الثقة بالبيانات والاستدامة والابتكار بالتعاون مع دُبي الرقمية

دُبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت كلاوديرا، الشركة المتخصصة في البيانات ومنصات الذكاء الاصطناعي التي يثق بها العديد من الشركاء حول العالم، عن مشاركتها في معرض ومؤتمر جيتكس 2023 بالتعاون مع شريكتها، دُبي الرقمية، وهي هيئة حكومية تكرس كل مجهوداتها لتعزيز الابتكار والتحول الرقمي. وتشارك كلاوديرا هذا العام في معرض ومؤتمر جيتكس في دبي للعام الثالث على التوالي لتركز على الذكاء الاصطناعي والاستدامة، مع تسليط الضوء على التزامها بدعم الابتكار والتعاون مع مختلف الهيئات والشركات من القطاعين الحكومي والخاص.

الثقة في البيانات من أجل تحقيق النجاح في الذكاء الاصطناعي

تدرك كلاوديرا أهمية الذكاء الاصطناعي الذي يُعتبر حجر الأساس للتحول العصري لكافة الشركات. وتنشر كلاوديرا الوعي بين الشركات بأهمية الوثوق في بياناتهم لتحقيق النجاح من خلال الاعتماد على الذكاء الاصطناعي، والثقة في الذكاء الاصطناعي تبدأ بالثقة في البيانات. كما تدعم كلاوديرا كافة الشركات والهيئات في استخدام بياناتها، سواء كان ذلك عن طريق التكنولوجيا السحابية أو مراكز البيانات الخاصة بهم مع ضمان مرونة نماذج الذكاء الاصطناعي لتقديم قيمة كبيرة للشركات والمؤسسات.

وفي جيتكس 2023، تستعرض كلاوديرا تقنيات نماذج اللغات الضخمة المُعززة بتقنية بيانات المؤسسات، مما يتيح للشركات فرصة الحصول على قيمة كبيرة من البيانات المتوفرة لديهم من خلال الذكاء الاصطناعي، وبأسلوب يتسم بالثقة والأمان والمسؤولية. وتتمحور خطط كلاوديرا حول توفير الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي يعتمد على نماذج اللغات الضخمة للشركات للاستفادة من تلك الإمكانيات الهائلة. وفي حين يمكن للشركات الاستعانة بخدمات الذكاء الاصطناعي المتاحة لعامة الناس، لكن يجب على الشركات بناء تلك الخبرات التفاعلية حسب بياناتهم الخاصة في السياق الصحيح بدون نشر تلك البيانات مع أي خدمات خارجية. ويُمكن للشركات من خلال الخدمات المتطورة التي تقدمها كلاوديرا، تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها بدعم من نماذج اللُغات الضخمة مفتوحة المصدر التي يفضلون استخدامها، مما يدعم كل المطورين ومختلف أنشطة الشركة، ليس فقط العلماء وفرق عمل تعلم الآلات، ويسمح للجميع بالاستفادة من الذكاء الاصطناعي.

الحصول على القيمة من أصول البيانات

تحتاج أغلب المؤسسات للمساعدة في استخراج القيمة الكاملة لأصول البيانات الخاصة بها والتي تتواجد في العديد من الأماكن عبر التقنيات السحابية أو داخل الشركات أو الهيئات نفسها. وتساعد منصة البيانات المفتوحة من كلاوديرا العملاء في إطلاق العنان للإمكانيات الهائلة لبياناتهم بغض النظر عن مكان تلك البيانات. تتيح هندسة البيانات الحديثة للشركات والمؤسسات القدرة على خفض تكاليف التكنولوجيا السحابية، وفي نفس الوقت إعداد البيانات من أجل التطورات الحالية والمستقبلية للذكاء الاصطناعي.

أظهرت دراسة جديدة أجرتها شركة كلاوديرا أن 86% من متخذي القرار في مجال تكنولوجيا المعلومات في الشرق الأوسط يخططون إلى نقل المزيد من البيانات عبر التكنولوجيات السحابية خلال الثلاثة أعوام القادمة، ولكن 90% منهم ينوون إعادة بعض البيانات إلى مراكز البيانات الخاصة بها خلال نفس الفترة. وهذا التغير من أسلوب "التكنولوجيات السحابية أولاً" إلى طريقة "مهام العمل أولاً" تؤكد أهمية تحليلات مهام العمل في تحديد وتوضيح البيئة الأكثر توافقاً مع كل شركة أو مؤسسة.

الاستفادة من البيانات للوصول لمستقبل أكثر استدامة

تخطو منطقة الشرق الأوسط خطوات جدية نحو الاستدامة، مع زيادة انتشار حلول تحليل ورؤى البيانات والحلول التي تعتمد على التقنيات السحابية الهجينة كأدوات ضرورية وهامة للوصول لمستقبل أكثر استدامة. وتدرك كلاوديرا إمكانيات التحول للأساليب التي تعتمد على البيانات في العديد من المجالات بما في ذلك الطاقة وإدارة سلاسل التوريد وخفض النفايات والتنقل.

تعتبر مبادرات مثل القياس الذكي في دبي والمباني التي توفر الطاقة في المملكة العربية السعودية، وتتبع سلاسل التوريد الذكية في الإمارات العربية المتحدة نماذج على قدرة البيانات على إحداث تأثير ملحوظ على البيئة مع زيادة الكفاءة وتوفير النفقات. تدعم كلاوديرا المؤسسات والشركات في تجميع البيانات وتحليلها واتخاذ الإجراءات طبقاً للآراء والرؤى التي تحصل عليها من تحليل تلك البيانات مما يزيد من الشفافية والمسؤولية، ويتيح للعملاء اتخاذ المزيد من القرارات والاختيارات المستدامة.

كما تطلق كلاوديرا أثناء الفعالية الجزء الثاني من دراسة تطور البيانات التي أجرتها في مايو 2023، والتي تكشف الدور الهام للبيانات في مشاريع التحول الرقمي، وكيف يُمكن للشركات والمؤسسات الحصول على ميزة تنافسية من خلال الاستفادة من البيانات بأسلوب يسهم في خفض النفقات والتكاليف.

وقال كريم عازار نائب الرئيس الإقليمي في شركة كلاوديرا، "يُقدم جيتكس فرصة رائعة لكلاوديرا لتسليط الضوء على اهتمام الشركة والتزامها الشديد بالابتكار، حيث تقدم لنا مثل هذه المعارض الفرصة للتفاعل المباشر مع مختلف شرائح المجتمع وعرض الإمكانيات التي تقدمها كلاوديرا، وتُعزز أيضاً من علاقاتنا مع شركائنا وعملائنا، فضلاً عن تعزيز الابتكار في المجال التكنولوجي في معرض ومؤتمر جيتكس 2023."

وتدعو كلاوديرا جميع الحضور في معرض جيتكس 2023 لزيارة جناحها في القاعة 16، منصة رقم H17-B30/H16-B10 والتفاعل مع خبراء الشركة ومعرفة المزيد حول تلك القضايا والمواضيع الهامة.

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معلومات عن كلاوديرا

نؤمن في كلاوديرا بأن البيانات قادرة على أن تجعل ما هو مستحيل اليوم ممكناً بالغد. تفخر كلاوديرا بأنها من علمت العالم قيمة البيانات، لتخلق بدورها صناعة ومنظومة مدعومتين بالابتكار المستمر لمجتمع المصادر المفتوحة. نعمل على تمكين عملائنا والقادة في مجالاتهم من تحويل البيانات المعقدة إلى رؤى واضحة وقابلة للتصرّف وفقاً لها. من خلال منصتنا السحابية الهجينة للبيانات، يمكن للمؤسسات بناء مستقبلها المعتمد على البيانات من خلال وضع البيانات - بغض النظر عن مكان وجودها - في أيدي من يحتاجون إليها. لمعرفة المزيد، يُرجى زيارة Cloudera.com.

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