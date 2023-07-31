دبي، الإمارات العربية المتحدة: أسهم ثراء جمهورية بولندا بالتقنيات الخضراء في تعزيز مكانتها وحضورها في المشهد العالمي، وجعلها محط اهتمام المؤسسات العالمية الراغبة بتطوير الشركات البولندية، وتوفير الفرص أمامها لعرض أفكارها المبتكرة التي تؤدي دوراً جوهرياً في عملية تحول الطاقة حول العالم. وتستثمر بولندا بشكل فعال في تعزيز كفاءة الطاقة ودعم عجلة التنمية المستدامة، وتسعى الدولة إلى توسيع قدراتها في مجال الطاقة المتجددة، حيث تهدف إلى إنتاج 21% من طاقتها من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.

تشارك بولندا سنوياً بجناح كبير في معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) ودبي للطاقة الشمسية، الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي سنوياً في دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة، وسيتم تنظيمه هذا العام من 15 إلى 17 نوفمبر في مركز دبي التجاري العالمي.

ورحب معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، مؤسس ورئيس معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية، بمشاركة الشركات البولندية في المعرض، مشيراً إلى أن "ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية" يشهد نمواً سنوياً وحضوراً متزايداً من الشركات العالمية وأصحاب القرار والمستثمرين والمشترين، ما جعله المعرض الأضخم من نوعه في المنطقة، ومن أبرز المعارض العالمية المتخصصة في مجالات المياه، والكهرباء، والطاقة النظيفة، والمباني الخضراء، والاستدامة البيئية، ويوفر منصة مثالية لتطوير الشراكات، وعقد الصفقات والاطلاع على أحدث التقنيات العالمية في هذه المجالات.

وحول النجاح الذي يحققه المعرض السنوي، قالت ماغورتزاتا بانيك-كاشينسكا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "إم كيه بيزنس لينك": "بصفتنا الممثل الرسمي، نكثف جهودنا للترويج لمعرض "ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية" في بولندا. ويتجلى هدفنا الرئيس في الترويج للمعرض بين الشركات البولندية، وزيادة مشاركتها في المعرض، إضافة إلى المساهمة في دعم نمو مثل هذه المعارض المهمة. إلى جانب ذلك، فإننا ندعم شركاءنا في دولة الإمارات لإيجاد أفضل الحلول لبناء علاقات تجارية مستقبلية مع الشركات البولندية".

يتضمن حضور بولندا السنوي في "ويتيكس" مشاركة مجموعة من الجهات الحكومية والشركات الخاصة والمؤسسات البحثية والمتخصصين في هذا المجال. وتسعى بولندا من خلال هذه المشاركة إلى تبادل المعارف، وتوطيد التعاون والشراكات العالمية في مجال التقنيات المستدامة، وتسليط الضوء على أهم مبادراتها في مجال الطاقة المتجددة من خلال استعراض المشاريع والسياسات وفرص الاستثمار. وتتسم مشاركة بولندا في "ويتيكس" هذا العام بمشاركة المزيد من الشركات والمؤسسات والهيئات الإقليمية البولندية، بما في ذلك "مكتب المارشال" في منطقة سيليزيا.

يهدف الجناح الخاص بمنطقة سيليزيا في "ويتيكس" إلى تسليط الضوء على إمكانات وإنجازات هذه المنطقة في مجال التقنيات الخضراء والتنمية المستدامة، وسيوفر الجناح المساحة والفرصة المثالية أمام الشركات المتخصصة في هذه المجالات لعرض منتجاتها وخدماتها وابتكاراتها وحلولها على جمهور المعرض الواسع من مختلف دول العالم.

الجناح البولندي في "ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية"

يمكن الوصول إلى الجناح البولندي في معرض "ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية" 2023 في قسم المياه ومخلفات المياه ومعالجة النفايات والبيئة.

لمزيد من التفاصيل، يرجى التواصل مع كونستانجا كروتزيك، شركة "إم كيه بيزنس لينك"، ممثل "ويتيكس" في بولندا، عبر الهاتف +48797125755 أو البريد الإلكتروني k.krotzek@mkbl.eu

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عن معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، تنظم هيئة كهرباء ومياه دبي معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية سنوياً، ضمن جهودها لدعم رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة وسعيها للمساهمة في تعزيز التنمية المستدامة. وقد شهد المعرض، منذ انطلاقه في عام 1999، نمواً كبيراً وأصبح من أهم المعارض العالمية المتخصصة في مجالات المياه والطاقة والاستدامة والتقنيات الخضراء والطاقة المتجددة والنظيفة، والمباني الخضراء والمركبات الكهربائية وغيرها من القطاعات الحيوية.

تنظم الهيئة الدورة الخامسة والعشرين من المعرض تحت شعار "في طليعة الاستدامة " في الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر 2023 في مركز دبي التجاري العالمي. وتكتسب دورة عام 2023 من المعرض أهمية خاصة حيث تتزامن مع استعدادات دولة الإمارات لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ (كوب 28) في مدينة إكسبو دبي في 2023.

يوفر "ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية" منصة رائدة للمؤسسات والشركات العالمية لطرح أحدث حلولها ومنتجاتها، والتعرف على التقنيات المبتكرة من جميع أنحاء العالم في قطاعات الطاقة والمياه والاستدامة والتقنيات الخضراء والطاقة المتجددة والنظيفة وحلول التنقل الأخضر والتنمية المستدامة والمباني الخضراء. ويعزز المعرض العالمي، الأكبر من نوعه على مستوى المنطقة، سعي دبي ودولة الإمارات في دعم الجهود العالمية لتحقيق التنمية المستدامة، إضافة إلى ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للاقتصاد الأخضر.