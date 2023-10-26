دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت فورس بوينت، الشركة العالمية الرائدة في مجال حلول الأمن الإلكتروني، عن فوزها بجائزتين مرموقتين قبيل انطلاق وخلال جيتكس جلوبال 2023، الفعالية التي اختتمت أعمالها الأسبوع الماضي في مركز دبي التجاري العالمي. واغتنمت الشركة الرائدة فرصة مشاركتها في المعرض البارز لتقدم بدورها مجموعة من الجوائز تكريماً لسبعة من شركائها المهندسين.

واستهلت فورس بوينت، الشريك الموثوق لمختلف المؤسسات لحماية ودعم مساعيها في التحول الرقمي والنمو، رحلتها في حصد الجوائز بفوزها بلقب "أفضل مزود لخدمات حماية البيانات في البيئات السحابية الهجينة" ضمن حفل جوائز أبطال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الذي أقيم في 12 أكتوبر 2023. وتسلط الجائزة الضوء على سجل فورس بوينت الحافل بالإنجازات في مجال تعزيز البيئات الآمنة والموثوقة عن طريق الحلول الأمنية القادرة على فهم الهويات الرقمية وإمكاناتها الإلكترونية لحماية الموظفين والبيانات الحساسة.

وتابعت الشركة إنجازاتها مع الفوز بالجائزة الثانية عن فئة "إطلاق المنتج / الخدمة الجديدة" ضمن جوائز مجلة إم إي إيه بيزنس، التي أقيمت الأسبوع الماضي بالتزامن مع جيتكس جلوبال، وذلك تقديراً لخبراتها والتزامها بطرح أحدث الحلول الأمنية في السوق.

وقلبت فورس بوينت الأدوار لاحقاً لتبدأ بدورها بتكريم شركائها المهندسين، حيث منحت سبعة منهم جائزة "التميّز" لدورهم البنّاء في استكمال برنامج منصة فورس بوينت وَن للتمكين المكون من أربع مراحل.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال تيري بيدوس، النائب الأول للرئيس لشؤون المبيعات في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى فورس بوينت: "عززت الجوائز التي فزنا بها حضور فورس بوينت في المنطقة، بينما شكّل تكريم شركائنا المهندسين إنجازاً رائعاً للشركة، لا سيما وأنّ البرنامج يفسح المجال لشركائنا لتقديم المفاهيم القابلة للتطبيق واستعراضها وتنفيذها بنجاح، فضلاً عن نشر الإمكانات الهائلة لمنصة فورس بوينت وَن في المنطقة".

وينطلق البرنامج من تمكين الشركاء ليكونوا "جاهزين لطرح الحلول"، إلى جانب تعزيز ثقتهم فيما يتعلق بالقيمة التي تقدمها منصة فورس بوينت والتعامل مع مواضع الشكوى والمزايا التنافسية لدى العملاء. وأمّا في المرحلة الثانية، يجري تزويد الشركاء بما يلزم لاستعراض مزايا المنتج ووظائفه وفوائده بكل كفاءة. وفي المرحلة الثالثة التي تتمحور حول طرح المفاهيم القابلة للتطبيق، يطور الشركاء حالة استخدام مشتركة للعملاء على منصة فورس بوينت وَن، بينما تغطي مرحلة "الجهوزية للنشر"، وهي الرابعة والأخيرة من البرنامج، حالات الاستخدام المتقدمة وسبل حل المشكلات.

ومن جانبه، قال سامر ضيا، نائب الرئيس لشؤون المبيعات في الأسواق الناشئة لدى فورس بوينت: "مثلت نسخة هذا العام من جيتكس جلوبال خطوة هائلة نحو تعزيز نشر الحلول السحابية، فضلاً عن استعراض الطموحات التكنولوجية المستقبلية في دولة الإمارات والمنطقة. وسلطت الفعالية الضوء على جميع التحديات والفرص الماثلة أمام المؤسسات الطامحة لرسم ملامح مستقبل أكثر تفاعلية، ودور فورس بوينت الريادي في التعامل معها".

واستعرضت فورس بوينت في جناحها الخاص ضمن جيتكس جلوبال 2023 أحدث ابتكاراتها في مجال الأمن الإلكتروني، وأطلعت الحضور على آخر التطورات والمستجدات المتعلقة بحلولها المتطورة. ووفر جناح الشركة مساحة متميزة لتسليط الضوء على التزام الشركة بالتميز التكنولوجي والريادة في مجال الأمن الإلكتروني القائم على البيانات أولاً.

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لمحة حول فورس بوينت

تهدف شركة فورس بوينت إلى تبسيط الحلول الأمنية للشركات والحكومات في مختلف أنحاء العالم. وتساهم منصة فورس بوينت السحابية الموحدة والشاملة في تبسيط اعتماد نماذج أمان الثقة الصفرية ومنع سرقة أو فقدان البيانات الحساسة والملكية الفكرية لجميع المستخدمين أينما كانوا. وتتميز الشركة، التي تتخذ من مدينة أوستن في ولاية تكساس مقراً لها، بتوفير بيئاتٍ آمنة وموثوقة للعملاء وموظفيهم في أكثر من 150 دولة. يمكنكم التواصل مع فورس بوينت على الموقع الإلكتروني www.forcepoint.com، وعلى حساباتها على تويتر ولينكد إن.