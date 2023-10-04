استعرضت منتجات قطاع الصيد والآفاق الاستثمارية

مسقط، عُمان: عادت شركة تنمية أسماك عُمان - المؤسسة الرائدة في قطاع الثروة السمكية في سلطنة عُمان - بعد مشاركتها المُثمرة في المنتدى العالمي لمصائد الأسماك ومعرض المأكولات البحرية - روسيا ٢٠٢٣، الذي أُقيم في الفترة من ٢٧ إلى ٢٩ سبتمبر في مدينة سانت بطرسبرغ، في جمهورية روسيا الاتحادية. وقد حظيت الشركة في هذا الحدث بتقدير واهتمام عدد كبير من الزوار، الذين أعجبوا بتنوع المنتجات والفرص الاستثمارية الجذابة في قطاع الثروة السمكية المزدهر في سلطنة عُمان. كما عززت المنتجات عالية الجودة التي عرضت في ركن الشركة مكانتها كمساهم رئيسي في صناعة الصيد العالمية.

جذب هذا المعرض العالمي الضخم أكثر من مائة ألف زائر، وشهد مشاركة نشطة من أكثر من ٤٠٠ شركة، و١٣٩ متحدثًا مرموقًا، حيث جمع بين أبرز المؤسسات في المجال، إضافة إلى العديد من التجار والموزعين. وقد أبدى زوار المعرض إعجابهم بالفرص الاستثمارية المتنوعة التي يقدمها قطاع الاستزراع السمكي التجاري والثروة السمكية في سلطنة عُمان عند زيارتهم لجناح تنمية أسماك عُمان. حيث أكدت الشركة على التزامها الراسخ بممارسات الصيد المستدام، الذي يضمن استدامة وحماية الثروات البحرية العمانية الوافرة. كما تضمن الجناح عرض التقنيات المتطورة للاستزراع السمكي والبنية التحتية، مما يعكس حرص تنمية أسماك عُمان على تعزيز الإنتاج والحفاظ على مستويات جودة عالية في كل مراحل سلسلة الإنتاج.

وحول هذه المشاركة، علّقت نادية الحمزية، مدير التواصل والتسويق في تنمية أسماك عُمان، قائلة: "حققت مشاركتنا في المنتدى العالمي لمصائد الأسماك ومعرض المأكولات البحرية في روسيا ٢٠٢٣ نجاحًا باهرًا، إذ أتاح لنا هذا الحدث الفرصة لتسليط الضوء على إمكانيات قطاع الصيد في عُمان أمام جمهور دولي. ولاقت مُنتجاتنا وخدماتنا إقبالًا واهتمامًا من قبل الزوار الذين تعرفوا على الفرص الاستثمارية التي نقدمها. ونحن على ثقة أن التواصل والتفاعل الذي تحقق سيمهد الطريق لشراكات مستقبلية تُسهم في تطوير ونمو واستدامة قطاع الثروة السمكية في سلطنة عُمان".

خلال المعرض، عرضت تنمية أسماك عُمان مجموعتها المتنوعة من المنتجات، التي تضم الأسماك الطازجة والمجمدة، إضافةً إلى منتجات المأكولات البحرية ذات القيمة المضافة. كما قدمت نظرة على منشآتها المتطورة لإنتاج الأسماك وأحدث تقنيات الاستزراع السمكي، مُشددةً على التزامها بممارسات الصيد المستدامة. وأكدت هذه المعروضات مكانة تنمية أسماك عُمان كواحدة من الشركات الرائدة في مجال الثروة السمكية في العالم.

تعكس المشاركة الفاعلة لتنمية أسماك عُمان في المنتدى العالمي لمصائد الأسماك ومعرض المأكولات البحرية في روسيا ٢٠٢٣ التزام الحكومة بتنويع اقتصاد عمان واستغلال الإمكانيات الهائلة لقطاع الاستزراع السمكي التجاري والثروة السمكية. فبفضل الموقع الاستراتيجي لسلطنة عُمان، وبيئتها التجارية المُواتية، ومواردها الطبيعية الوفيرة، أصبحت وجهة جذابة للمستثمرين المحليين والدوليين الباحثين عن فرص النمو في قطاع الاستزراع السمكي التجاري والثروة السمكية.

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حول شركة تنمية أسماك عُمان:

مجموعة تنمية أسماك عُمان هي الذراع الاستثماري لجهاز الاستثمار العماني في قطاع الثروة السمكية، حيث تم تأسيس المجموعة بهدف تطوير قطاع الثروة السمكية في سلطنة عمان من خلال الاستثمار في مشاريع تجارية مربحة تعزز من القيمة الاقتصادية لقطاع الثروة السمكية في السلطنة. تهدف تنمية أسماك عُمان إلى المساهمة في الاقتصاد العماني عن طريق الاستثمار في فرص استثمارية محلية وعالمية تستهدف الوصول بالقطاع السمكي إلى العالمية، عن طريق الاستفادة من الميزة التنافسية لسلطنة عمان في الأسواق العالمية.

تتبوأ الاستدامة موضعًا جوهريًّا في استراتيجية أعمال شركة تنمية أسماك عُمان. وتركز الشركة بقوة على الاستخدام المسؤول للموارد المتجددة، مثل الكتلة الحيوية والأسماك الصغيرة، لضمان استمرارية صناعة الثروة السمكية على المدى الطويل. وتواصل تنمية أسماك عُمان التزامها بدفع عجلة التنمية الاقتصادية مع الحفاظ على البيئة، بما يتماشى مع التزامها تجاه المجتمع والمساهمين.