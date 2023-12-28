دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء اليوم اختتام فعاليات مخيم مستكشف الفضاء 2023، الذي امتد لمدة ثلاثة أسابيع خلال شهر ديسمبر 2023. حقق المخيم نجاحًا ملحوظًا في تحقيق هدفه، الذي يتمثل في تعزيز الفضول والاهتمام بعلوم الفضاء بين الشباب، وشهد المخيم حضور 40 طالبًا، تراوحت أعمارهم بين 7 و17 عامًا.

تم تقسيم المخيم إلى جلسات منفصلة للطالبات والطلاب، بالإضافة إلى جلسة للأطفال لأول مرة على الإطلاق. قُدِّمت برامج مبهجة للمشاركين الصغار للتعلم والنمو والتمتع بعجائب استكشاف الفضاء.

طوال فترة مخيم مستكشف الفضاء 2023، شارك الطلاب بنشاط في مزيج من ورش العمل والأنشطة والمسابقات النظرية والعملية. شمل جدول الأعمال بناء مهمات فضائية، واستكشاف الفضاء باستخدام الطائرات بدون طيار، والتعمق في أساسيات هندسة الفضاء، وبناء المركبات الجوالة، وإنشاء أقمار اصطناعية من طراز CubeSats، والتغلب على التحديات المثيرة لاستكشاف الفضاء باستخدام الروبوتات.

قاد المخيم فريقًا من مركز محمد بن راشد للفضاء، وصُمِّمَت هذه الأنشطة لتتجاوز التعلم التقليدي في الفصول الدراسية، حيث تقدم للطلاب خبرة عملية في مجال استكشاف الفضاء.

كما فتح المخيم، الذي أُقِيمَ في مركز محمد بن راشد للفضاء، أفقًا جديدًا للمشاركين من خلال جولات بين أقسام ومختبرات المركز، مما منحهم لمحة عن الواقع الحي لاستكشاف الفضاء.

قال عدنان الريس، مساعد المدير العام للعمليات الفضائية والاستكشاف: "كان مخيم مستكشف الفضاء 2023 رحلة رائعة للطلاب المشاركين. يُظهِر حماس وإبداع هذه العقول الشابة إيماننا بأهمية مثل هذه المبادرات، فمن خلال تجربتهم للجوانب العملية لعلوم الفضاء واستكشافها، نسهم في تشكيل جيل المستقبل من العلماء والمهندسين ورواد الفضاء، الذين سيلعبون دوراً محوريًا في تعزيز طموحات دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الفضاء".

يُعتبر مخيم مستكشف الفضاء 2023 شهادة على تفاني مركز محمد بن راشد للفضاء في تعزيز حب علوم وتكنولوجيا الفضاء لدى الأجيال الشابة. ويتواكب مع الهدف الشامل للمركز في تنمية قوة عاملة ماهرة ومتحمسة لدفع قطاع الفضاء المزدهر في دولة الإمارات العربية المتحدة.

مخيم مستكشف الفضاء، أحد المشاريع التي يديرها مركز محمد بن راشد للفضاء ضمن برنامج المريخ 2117، والممول من صندوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التابع للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية، والذي يهدف إلى دعم البحث والتطوير في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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