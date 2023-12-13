عرضت المضخات الحرارية وحلول تسخين المياه بالطاقة الشمسية تسليطًا على التزام علامة أريستون تجاه السوق وتجاه الاستدامة.

دبي: جذبت حلول الراحة المستدامة من أريستون، مع إعادة تأكيد التزامها واتجاهها الجديد للعلامة التجارية 'بيت الراحة المستدامة'، مئات المحترفين في صناعة البناء على مدى أربعة أيام في بيغ فايف 2023(Big 5 2023).

وقال كوزيمو كورسيني – الرئيس التنفيذي الاستراتيجي ونائب الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وروسيا وآسيا في مجموعة أريستون: “نحن معجبون بالوعي البيئي في صناعة البناء والتشييد في الشرق الأوسط. قدم لنا معرض بيغ فايف 2023 (Big 5 2023) منصة لعرض نتائج استثماراتنا في البحث والتطوير على مر السنين والتي أدت إلى مجموعتنا الرائعة من المضخات الحرارية وسخانات المياه بالطاقة الشمسية وتوفير ما يصل إلى 80% من الطاقة لعملائنا. وباعتبارنا متخصصين عالميين يتمتعون بمكانة قيادية في أكثر من 40 دولة وتاريخ يمتد إلى 90 عامًا، فمن واجبنا أن نقود المحادثة حول هذا التحول."

وللغرض نفسه، تمت دعوة كوزيمو كورسيني أيضًا من قبل سي إن إن (CNN) لقيادة محادثة جانبية بعنوان "تحول الطاقة والتأثير على الصناعة" في مؤتمر الأطراف كوب الثامن والعشرين (COP28) الذي تزامن مع بيغ فايف 2023 (Big 5 2023).

تمثل المضخات الحرارية، التي تسحب الحرارة من الهواء وتحولها إلى ماء، نموذجًا للتكنولوجيا الصديقة للبيئة حيث يمكنها خفض استهلاك الكهرباء في دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط بأكمله. وفي الواقع، تمثل المباني ثلث الاستهلاك العالمي النهائي للطاقة. وبالنظر إلى أن الطلب على الكهرباء في الشرق الأوسط ينمو بنسبة تتجاوز 2% سنويا -مدفوعًا في المقام الأول بتزايد عدد السكان، وارتفاع الطلب على التبريد وتحلية المياه -فإن هذه التقنيات يمكن أن تخفض حقا من متطلبات إنتاج الطاقة.

وأضاف كوزيمو:"علينا أن نشيد بحكومات المنطقة، وخاصة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، اللتين وضعتا معايير عالية لتعزيز الطاقة النظيفة والنمو الأخضر. لدينا العديد من المضخات الحرارية وسخانات المياه بالطاقة الشمسية التي تم تنفيذها وقيد التنفيذ. والذين قد تم منحهم بجوائز على مدى السنوات الماضية."

وتهدف رؤية الإمارات 2021، تليها استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 والخطة الوطنية لتغير المناخ 2017-2050، إلى رفع حصة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة من 25% إلى 50% بحلول عام 2050، وخفض البصمة الكربونية لتوليد الطاقة بنسبة 70%، مما يؤدي إلى تحقيق وفورات بقيمة 700 مليار درهم بحلول عام 2050. وتؤدي استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف كوب الثامن والعشرين (COP28) هذا العام إلى تعزيز الأهمية التي توليها الدولة للطاقة الخضراء.

واختتم ألبرتو تورنر، رئيس مجموعة أريستون في الشرق الأوسط وتركيا والقوقاز، قائلاً: "تقدر أريستون الشرق الأوسط الاستجابة التي تلقيناها في معرض بيغ فايف 2023 Big 5 2023)). ونحن نتطلع إلى اتخاذ مكانتنا الرائدة في مجال الحلول المستدامة بشكل أكبر في عام 2024."

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