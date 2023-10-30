أكبر حضور لمجموعة "ايدج" خلال المعرض كشريك رسمي لتكنولوجيا الدفاع

عرض ما يقرب من 60 منتجاً وحلاً مع التركيز على الأنظمة المتقدمة الدقيقة وذاتية التوجيه

أبوظبي: تشارك مجموعة "ايدج" في معرض دبي للطيران 2023 باعتبارها الشريك الرسمي لتكنولوجيا الدفاع، مما يعكس مكانتها كواحدة من مجموعات التكنولوجيا المتقدمة الرائدة عالمياً في قطاع الدفاع والطيران المدني والصناعات الفضائية.

وستعرض "ايدج" خلال الحدث أكثر من 60 من المنتجات والحلول والخدمات المتطوّرة، تشمل الأنظمة المستقلّة والأسلحة الذكية والحرب الإلكترونية والاتصالات الآمنة والاستجابة لحالات الطوارئ والهندسة الدقيقة، مما يسلط الضوء على التزام المجموعة المستمر بالتقنيات المبتكرة، ويؤكد على إمكانية التشغيل البيني لمنتجاتها ذات القدرة التنافسية العالية عبر مجالات متعددة.

وقال منصور الملا، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة ايدج: "تفخر ايدج بمشاركتها مرة أخرى في معرض دبي للطيران كشريك لتكنولوجيا الدفاع. كما يؤكد وجود المجموعة هنا كشريك رسمي وعارض رئيسي على الرؤية الوطنية التي تهدف إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي للتقنيات المستقبلية والمصنّعة محلياً في قطاعات الدفاع والطيران المدني والفضاء. كما أنها بمثابة شهادة دامغة على التطور السريع الذي حققته ايدج منذ مشاركة المجموعة الأولى في معرض دبي للطيران، مما يعكس قدراتها السيادية الكبيرة وحضورها العالمي المتنامي".

وأضاف: " نتطلع إلى عرض مجموعتنا من المنتجات المبتكرة والحلول الفريدة للمرة الثالثة. وباعتباره الحدث الأبرز في مجال الطيران على مستوى العالم، يُوفر معرض دبي للطيران فرصة مثالية لـ ايدج لعرض منتجاتها وحلولها عالية الجودة في مجال الطيران، مع تركيز واضح ومستمر على الأنظمة المستقلة وغير المأهولة، والأسلحة الذكية، والحرب الإلكترونية".

وبالإضافة إلى إطلاق المنتجات والخدمات الجديدة، ستركز "ايدج" على الأنظمة المتطورة المستقلة وغير المأهولة، ولا سيما مجموعتها الواسعة من الذخائر الموجهة بدقّة. وسيكون لدى "ايدج" هذا العام منطقة عرض خارجية، حيث سيتمكن الزوار من مشاهدة العديد من المنتجات الجديدة لأول مرة، كما سيتم عرض نظام الدفاع "سكاي نايت" وسلسلة "راش" الحالية من الذخائر الموجهة بدقة.

وستعرض "ايدج" مجموعة QX من الذخائر الجوالة المستقلة، والمركبة الجوية بدون طيار ذات الأجنحة الدوارة "قرموشة"، والطائرة بدون طيار "جنية". وسيتم أيضاً عرض سلسلة "هنتر" من الذخائر الجوالة، بما في ذلك الطائرة بدون طيار "هنتر 2-إس" المعززة بتكنولوجيا ذكاء اصطناعي متقدمة لأداء مهام منسقة ضمن أسراب.

وفي مجال الأسلحة الذكية، ستعرض "ايدج" مجموعة "الطارق" من الذخائر الموجهة بدقة بعيدة المدى، ومجموعة "ديزرت ستينغ" من الأسلحة الانزلاقية الموجهة بدقة جو-أرض، ومجموعة أدوات التوجيه "ثندر".

وسيتم كذلك عرض مجموعة شاملة من حلول الحرب الإلكترونية، بما في ذلك نظام تحديد المواقع "أكتيف سيل" ACTIVECELL، ونظام "سكاي شيلد" SKYSHIELD المضاد للطائرات بدون طيّار، وحلول حماية القوافل، وحلول الأمن الوطني. كما تشمل حلول الاتصالات الآمنة، تطبيقات "كاتم" للاتصالات فائقة الأمان والهواتف الذكية وأجهزة تشفير الشبكات "جيت واي" GATEWAY.

وسيتم أيضاً عرض قدرات التدريب والخدمات عبر مجموعة متنوعة من نماذج وحلول المرافق، بما في ذلك مجموعة كاملة من استشارات المجال الجوي، وحلول التدريب على مكافحة الحرائق والاستجابة لحالات الطوارئ، بالإضافة إلى مجموعة حلول تدريب طياري طائرات الهليكوبتر من "هورايزن". كما سيتم عرض مجموعة واسعة من الحلول الهندسية الدقيقة لصناعات الطيران والتصنيع والمعالجة والتجميع.

ويمكن لزوار معرض دبي للطيران زيارة شركة "ايدج" ومجموعة شركاتها في الجناح رقم 520 في مركز دبي للمعارض في الفترة من 13 إلى 17 نوفمبر.

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نبذة عن ايدج

تم إطلاق "ايدج" في نوفمبر 2019 وهي واحدة من أكثر المجموعات التكنولوجية تقدماً وجاء تأسيسها بهدف تطوير حلول مرنة وجريئة ومبتكرة في مجال الدفاع وغيره من المجالات ولتكون حافزاً للتغير والتحول، حيث تكرّس "ايدج" جهودها لتقديم ابتكارات وتقنيات وخدمات فائقة التطور في السوق بسرعة وكفاءة أكبر لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي رائد لصناعات المستقبل وخلق مسارات واضحة ضمن القطاع للجيل التالي من المواهب عالية الكفاءة بما يمكنها من تحقيق النجاح والازدهار.

ومن خلال تركيزها على اعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، تقود "ايدج" تطوير القدرات السيادية للتصدير العالمي والحفاظ على الأمن الوطني، حيث تتعاون مع مشغلي الخطوط الأمامية، والشركاء الدوليين، بالاعتماد على التقنيات المتقدمة، مثل القيادة الذاتية، والأنظمة السيبرانية الفيزيائية، وأنظمة الدفع المتقدمة، والروبوتات، والمواد الذكية. وتجمع "ايدج" بين البحث والتطوير والتقنيات الناشئة والتحول الرقمي وابتكارات السوق التجارية مع القدرات العسكرية لتطوير الحلول المبتكرة والمصممة وفقاً للمتطلبات المحددة لعملائها.

يقع المقر الرئيسي لـ "ايدج" في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع أكثر من 25 كيان ضمن أربع قطاعات أساسية، تشمل المنصات والأنظمة، والصواريخ والأسلحة، وتكنولوجيا الفضاء والأمن السيبراني، والتجارة ودعم المهام، وقطاع حلول الأمن الوطني.