يقام في أكتوبر المقبل بمشاركة 300 عارض من 50 دولة

أحمد بن سعيد:" نعمل لبناء مجتمع دامج ومستدام لتمكين أصحاب الهمم في الامارات "

توفير طرح أفضل التقنيات لخدمة 50 مليون نسمة من أصحاب الهمم في الشرق الاوسط

دبي - الامارات العربية المتحدة: تستضيف دبي فعاليات معرض (اكسبو أصحاب الهمم الدولي) في دورته الخامسة للعام 2023 تحت رعاية سمو الشيخ احمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الامارات والمجموعة.

وبناء على النجاح الباهر الذي حققه المعرض في دورته السابقة، من المتوقع ان يشارك اكثر من 300 عارض دولي ومركز لإعادة التأهيل من اكثر من 50 دولة في دورة المعرض الحالية، ولالتقاء مجددا تحت سقف واحد لعرض مبادراتهم وخططهم وتقنياتهم الحديثة لتحسين جودة حياة اكثر من 50 مليون نسمة من أصحاب الهمم في الشرق الأوسط.

وأكد سمو الشيخ احمد بن سعيد راعي المعرض، ان دولة الامارات تحقق نجاحات كبرى على طريق بناء مجتمع دامج ومستدام يلبي احتياجات وتطلعات أصحاب الهمم، وضمان حصولهم على أفضل الخدمات والتقنيات المساعدة التي تعزز جودة حياتهم.

وقال سموه:" ضمن هذا الإطار تستضيف دبي معرض (اكسبو أصحاب الهمم الدولي) في دورته الخامسة للعام 2023 وهو ما يشكل فرصة للقطاعين العام والخاص في الامارات، للتعرف على أفضل التقنيات الحديثة والحلول والمبادرات والالتقاء مع نظرائهم الدوليين لتشارك الأفكار والمبادرات وتعزيز التعاون المشترك من اجل بناء مستقبل مستدام يلبي طموحات أصحاب الهمم".

الذي يعتبر الاضخم من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وشمال المعرضيقام التجاريمركز دبي ) في 7-6-5القاعات ( اكتوبر المقبل في 11 – 9الفترة ما بين في افريقيا والمنظمات الحكومية المحلية والدولية ومراكز رعاية بمشاركة قوية من الجهات والهيئاتالعالمي، والعارضين الدوليينوتأهيل أصحاب الهمم

وتتوقع شركة ند الشبا للعلاقات العامة وتنظيم المعارض المنظمة للحدث، ان يرتفع عدد الشركات والمراكز المشاركة في المعرض الى 300 عارض من اكثر من 50 دولة وان يستقطب اكثر من 12 آلاف زائر مختص من مختلف دول العالم.

ويقام على هامش المعرض العديد من الفعاليات والأنشطة المتخصصة في مجالات إعادة التأهيل، والرياضة، والفنون، والصحة والتعليم والسفر والسياحة الميسرة.

وحسب منظمة الصحة العالمية يشكل أصحاب الهمم 10 – 15 % من اجمالي عدد السكان من كل دولة وهم يعانون من نوع من أنواع الإعاقة. ويصل اجمالي عدد ذوي الاحتياجات الخاصة في الوقت الراهن الى مليار نسمة سيتضاعف الى 2 مليار نسمة في العام 2050 نتيجة التقدم في السن والاعتلال الصحي والحروب والفقر وغيرها من المسببات.

#بياناتحكومية

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