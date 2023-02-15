"جي إم جي" تسلط الضوء على محفظتها المتنامية من العلامات التجارية في قطاع الأغذية، وتعرض استراتيجيتها لبناء أنظمة توريد غذائية مرنة لمواجهة تحديات قطاع الأغذية العالمي في أحد أهم معارض الأغذية والمشروبات

الإمارات العربية المتحدة: استعرضت "جي إم جي"، الشركة العالمية المتخصصة في قطاع جودة الحياة وبيع وتوزيع وتصنيع مُنتجاتٍ محفظة واسعة من العلامات التجارية المحلية والعالمية في قطاعات الرياضة والأغذية والصحة، اليوم طبيعة مشاركتها في معرض "جلفود"، أحد أكبر المعارض التجارية لقطاع الأغذية والمشروبات وأقواها تأثيراً على مستوى العالم.

وتشارك "جي إم جي" في المعرض بقسم "جي إم جي للمنتجات الغذائية" (GMG Food)، لتدعم تحقيق رؤيتها بمنح عملائها الحياة الصحية المثلى. وبرهنت "جي إم جي"، لأكثر من أربعة عقود أنها الشريك الموثوق به في قطاعي الخدمات الغذائية وتجارة التجزئة للتزود بالأغذية عالية الجودة والقيمة الغذائية. وخلال المعرض، سيسلّط قسم "جي إم جي للمنتجات الغذائية" الضوء على تشكيلة علاماته التجارية الشهيرة والمتبكرة في قطاع الأغذية، من أمثال "فارم فريش" و"اختيار الطاهي" "كلاسيك" و"سابورا" و"نور الإسلامي" و"روح" و"خيار الجودة الأول".

وتتيح مشاركة "جي إم جي للمنتجات الغذائية" في معرض جلفود للشركة فرصة ثمينة لتسليط الضوء على نموذجها في تطوير قطاع الأغذية، بالتركيز على إطلاق تجارب رقمية تعزز حضور العلامات التجارية، ودعم قطاع الصناعات الغذائية المحلي. تلتزم "جي إم جي للمواد الغذائية" بتوفير تشكيلة واسعة ومبتكرة من المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية بأفضل جودة وأعلى قيمة، وسيتمتع زوار معرض جلفود بعرض مميز ومبتكر عن تلك المنتجات بشاشة ضخمة ثلاثية الأبعاد.

وقال محمد باقر، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "جي إم جي": "حقق قسم جي إم جي للمنتجات الغذائية نمواً ملحوظاً خلال 45 عاماً الماضية منذ أن بدأ رحلته محل جزارة صغير في عام 1977 ليغدو اليوم موزعاً ومصنعاً رائداً للمواد الغذائية. جي إم جي تواصل النمو استناداً إلى رؤية تتطلع دائماً إلى التوسع والارتقاء بعلاماتها التجارية. وتشكل المعارض الكبرى، من أمثال جلفود منصة تدعمنا لتحقيق طموحاتنا والتفاعل مع النظراء في القطاع، بالإضافة إلى استكشاف التوجهات الجديدة في بيع المواد الغذائية، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص".

وتعتزم "جي إم جي" خلال مشاركتها في جلفود عرض محفظتها المتنامية من المنتجات الغذائية لتجارة التجزئة، وتسليط الضوء على استراتيجيتها التي تهدف إلى شمول سلسلة الاستهلاك الغذائي كاملة "من الحقل إلى المائدة" من أجل توفير قيمة مجزية ترضي العملاء. وسيكون "جلفود" منصة مهمة لشركة "جي إم جي" لمناقشة بناء أنظمة توريد غذائية مرنة مع ضمان الاستدامة والحفاظ على الموارد.

وقال عبدالله عبداللطيف، نائب الرئيس الأول لشركة "جي إم جي": "تشهد دولة الإمارات العربية المتحدة وعموم منطقة الشرق الأوسط تحولاً كبيراً في تفضيلات المستهلكين، حيث يتوجهون بشكل متزايد نحو المواد الغذائية الصحية وخيارات الأغذية المستدامة. وتسهم برامج السياسات العامة الطموحة مقترنةً بالابتكارات التي يقدمها القطاع الخاص بتعزيز جاذبية المنطقة في مجال الأغذية على مستوى العالم. ونحن فخورون بتوفير طعام صحي ذو قيمة غذائية عالية للجميع من خلال خط إنتاجنا الواسع والذي يشمل اللحوم، والمأكولات البحرية، وملح الهيمالايا الوردي، والأعشاب والتوابل، والنقانق واللحوم المبردة بما في ذلك اللحوم المقطعة والمنقوعة".

تواصل شركة "جي إم جي" تنويع علاماتها التجارية الغذائية وتقديمها بأساليب ترويجية مبتكرة مع تعزيز شبكتها من الموزعين وتطوير مساهمتها في تصنيع المنتجات الغذائية، ولا ريب أن هذا يجعل مشاركتها في معرض جلفود 2023 محط ترقب واهتمام كبيرين من أوسع قطاعات شركاء الأعمال والمستهلكين.

وسيشهد معرض "جلفود" في نسخته الثامنة والعشرين والمقرر عقدها في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة بين 20 و24 فبراير 2023، مشاركة ما يزيد عن 5000 جهة عارضة من أكثر من 120 دولة حول العالم.

يقع جناح "جي إم جي للمنتجات الغذائية" في معرض "جلفود" في القاعة 8، الجناح D10-8.

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