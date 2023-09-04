هواوي تستضيف تحت مظلة البرنامج الأسبوع الافتتاحي لمسابقة Tech4Good”" الإقليمية في الدوحة، والتي تستهدف الشباب ذوي الأفكار الخلّاقة في معالجة القضايا الاجتماعية بالاستفادة من أحدث تقنيات المعلومات والاتصالات

نظام التعليم في قطر شهد استثمارات قوية على مدار العقود الماضية، حيث تقدم العديد من الجامعات المعترف بها عالمياً برامج البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في مجالات متنوعة.

[ الشرق الأوسط] تحت رعاية هيئة تنظيم الاتصالات في قطر، أطلقت شركة هواوي برنامج "بذور من أجل المستقبل 2023" ضمن حفل افتتاح رسمي أقيم اليوم في مركز قطر الوطني للمؤتمرات بالدوحة. ويهدف هذا الحدث الإقليمي - الذي يجمع 175 طالباً من نخبة جامعات الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لأول مرة في قطر - إلى تنمية المواهب المحلية، وتبادل المعرفة، وزيادة مستوى الوعي بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبناء مجتمع رقمي مزدهر للمواهب الشابة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ألقى نخبة من كبار المسؤولين وقادة القطاع كلمات رئيسية في حفل الافتتاح؛ ومنهم ريم عبد العزيز المقبل، القائم بأعمال نائب المحافظ للتخطيط وتطوير الأعمال في "المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني" في المملكة العربية السعودية؛ وعمر عبد العزيز النعمة، وكيل وزارة التربية والتعليم العالي المساعد لشؤون التعليم الخاص في قطر؛ وجواد عباسي، مدير "رابطة مشغلي الهواتف النقالة" (GSMA) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ والدكتور جاسم حاجي، رئيس "المجموعة العالمية للذكاء الاصطناعي". وحضر حفل الافتتاح أيضاً كريمجونوف رستم، نائب وزير التقنيات الرقمية في جمهورية أوزبكستان؛ وكامل أكاتوف، نائب وزير العلوم والتعليم العالي في كازاخستان.

وسيشارك طلاب من 15 دولة في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في المرحلة الأولى من برنامج "بذور من أجل المستقبل" في الدوحة خلال الفترة بين 2-9 سبتمبر 2023. ويشمل ذلك دولة قطر والمملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة والبحرين وكازاخستان وباكستان وعمان وأوزبكستان والأردن ولبنان والعراق وأذربيجان ومنغوليا وقرغيزستان. ويمثل الطلاب القطريون المشاركون جامعات مرموقة في الدولة بما فيها جامعة قطر، وجامعة حمد بن خليفة، وكلية المجتمع في قطر، وجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا.

وبهذه المناسبة، قال المهندس/ حسين صلات، مدير العلاقات العامة والاتصال بهيئة تنظيم الاتصالات: "سعدنا بتواجدنا اليوم في حفل تدشين برنامج "بذور من أجل المستقبل" بنسخته الجديدة لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، حيث ترعى هيئة تنظيم الاتصالات هذا البرنامج للسنة الرابعة على التوالي. فالهيئة تحث على تنمية المهارات وتشجيع الابتكار، وذلك نحو المساهمة في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، والذي يتمثل أحدها في إيجاد توازن بين الاقتصاد القائم على النفط، وبين اقتصاد أكثر اعتماداً على المعرفة. وأود أن أشكر شركة هواوي على احتضان هذه البادرة النيرة، كما أود أن أشكر الداعمين لهذا البرنامج، متمنياً للمشاركين الحظ الوفير."

ومن جهته، قال شونلي وانغ، نائب رئيس هواوي في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى: "تلعب المواهب المتميزة والمهارات المتخصصة دوراً محورياً في الحفاظ على وتيرة تنمية متسارعة في الحقبة الرقمية، فضلاً عن اغتنام الفرص وتحقيق التقدم الاقتصادي. ونحن في هواوي فخورون بكوننا من أوائل شركات التكنولوجيا العالمية التي تسخر تقنياتها وخبراتها لردم فجوة المواهب من خلال برامج مثل ’بذور من أجل المستقبل‘. ويسرنا استضافة المرحلة الأولى من البرنامج في الدوحة، ونتطلع قدماً إلى توظيف عدد من أفضل المواهب الإقليمية في مجال تقنية المعلومات والاتصالات".

ومن جانبه، قال عمر عبد العزيز النعمة، وكيل وزارة التربية والتعليم العالي المساعد لشؤون التعليم الخاص في قطر: "يعد تعليم مواهب تقنية المعلومات والاتصالات أحد أهم ركائز رؤية قطر لبناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة. وتلعب المواهب الماهرة دوراً أساسياً في ازدهار اقتصادنا الرقمي، ولذلك نعمل على تدريب وتزويد شبابنا الموهوبين بالمهارات اللازمة لدعم رؤية قطر الطموحة 2030 واستراتيجية تقنية المعلومات والاتصالات، وذلك من خلال شراكاتنا مع رواد القطاع العالميين - مثل هواوي - في برامج متميزة على غرار ’بذور من أجل المستقبل‘".

مع تركيزها على بناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة، استثمرت قطر بقوة في نظام التعليم الخاص بها على مدى العقود العديدة الماضية. على سبيل المثال، يتواجد في الدوحة في المدينة التعليمية التابعة لمؤسسة قطر ست من أشهر الجامعات العالمية بما في ذلك جامعة كارنيغي ميلون وجامعة جورجتاون وجامعة وايل كورنيل للطب. وتأتي جامعة إتش إي سي باريس في قطر في المرتبة الأولى على مستوى العالم وتقع في مشيرب داون تاون في الدوحة وتقدم درجة الماجستير في إدارة الأعمال التنفيذية. وقد أسست مؤسسة قطر أيضًا جامعة حمد بن خليفة. وبشكل عام، تقدم هذه الجامعات مجموعة متنوعة من الاختصاصات التي تنافس عالمياً تتراوح من الهندسة الكيميائية إلى الصحافة ومن البكالوريوس إلى برامج الماجستير والدكتوراه. بالنسبة لطلاب الجامعات الحاليين والمستقبليين، تؤمن قطر بيئة ممتازة لمتابعة التعليم العالي. تقع قطر بشكل ملائم عند تقاطع الشرق والغرب، مع شركة طيران ومطار دولي حائز على جوائز، مما يتيح للطلاب وعائلاتهم السفر إلى قطر بكل سهولة في بداية العام الأكاديمي وخلال فصل العطلات. بالإضافة إلى ذلك، تمتاز قطر بخليط متنوع بين المحافظة على تراثها الأصيل وثقافتها، واستقبالها لمستقبلها الحديث.

بدوره قال جواد عباسي، مدير "رابطة مشغلي الهواتف النقالة" GSMA في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "تُحدث التقنيات المتقدمة - مثل الذكاء الاصطناعي، وشبكات الجيل الخامس 5G، والحوسبة السحابية - تغييراً جذرياً في أسلوب حياتنا العلمية والعملية. ومع تسارع مسار التحول الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوتيرة غير مسبوقة، من الضروري أن نعمل على ردم فجوة مواهب تقنية المعلومات والاتصالات عبر تزويد الطلاب بمهارات القرن الحادي والعشرين. ويعد تمكين الطلاب من الارتقاء بمهاراتهم التقنية والمعرفية واكتساب مهارات جديدة أمر بالغ الأهمية".

يندرج برنامج هواوي "بذور من أجل المستقبل" في إطار المسؤولية الاجتماعية للشركات ويجسد الجهود التي تبذلها الشركة بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية والأكاديمية الخاصة والعامة في دول المنطقة للإسهام في تعزيز دور المواهب التقنية في بناء الاقتصاد الرقمي وتطوير النظام الإيكولوجي حول العالم. وفي ضوء التركيز المتنامي على الابتكار والتقدم التكنولوجي، تزود هذه المسابقة العقول الشابة بمنصة مميزة لتبادل الأفكار والتواصل مع أقرانهم حول العالم، واكتساب رؤى قيّمة حول قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لرسم مستقبلهم وحفز مشاركتهم في المجتمع الرقمي. وشارك في البرنامج، منذ إطلاقه عام 2008، ما يزيد على 15,000 طالب من 139 دولة حول العالم بدعم من أكثر من 450 من كبار المسؤولين وقادة الدول.

وستقام مسابقة Tech4Good الإقليمية، التي دخلت الآن عامها الثالث، خلال برنامج "بذور من أجل المستقبل" بغية تمكين الشباب وحفز مشاركتهم في إحداث تأثير إيجابي في مجتمعاتهم والمساهمة في مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية لبلادهم. وستستضيف نسخة هذا العام من البرنامج جلسات وورش عمل تدريبية مكثفة على مدار 8 أيام حول أحدث تقنيات الاتصالات والمعلومات، ومفاهيم الريادة العلمية والتكنولوجية، فضلاً عن حوارات تتناول موضوعات عالمية ومجموعات مسابقة Tech4Good. وسيتاح للمشاركين التعليم والتدريب على أحدث التقنيات مثل تقنيات الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية بشكل أعمق، وتعزيز مهاراتهم لتحقيق النمو المستقبلي والارتقاء بمزاياهم التنافسية في سوق العمل من خلال التعلم والتبادل المشترك. وسيتاح للطلاب أيضاً زيارة قاعة العرض في مقر هواوي الرئيسي بقطر، والمدينة التعليمية، واستاد لوسيل، فضلاً عن القيام بجولة في الدوحة.

سيعرض الطلاب المشاركون في مسابقة Tech4Good مشاريعهم أمام لجنة التحكيم، حيث يتم اختيار أفضل ثمانية فرق مكونة من 40 طالباً للانتقال إلى المرحلة الثانية من المسابقة التي ستستضيفها دبي خلال الفترة 10-16 سبتمبر 2023. وسيتأهل الفائزون إلى المنافسة في المسابقة العالمية النهائية في الصين ضد فِرق أخرى من جميع أنحاء العالم. وسيستكشف الطلاب معاً الإمكانات الهائلة لتقنية المعلومات والاتصالات في دفع عجلة التنمية المستدامة. وسيتم دعوة الفائزين في المسابقة العالمية إلى برنامج "Tech4Good Startup Sprint" في الصين، حيث سيزورون شنجن وبكين ومدن أخرى لاختبار بيئات ريادة الأعمال على أرض الواقع والتنافس على تمويل لدعم الشركات الناشئة بقيمة 100,000 دولار.

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