وزير التسامح والتعايش: دعم وتمكين شباب الوطن هو أحد أهم أولوياتنا الوطنية

المعرض يشمل عدداً كبيراً من أجنحة الوزارات والمؤسّسات والقطاع الخاص ويركّز على برنامج التوطين والتوظيف إلى جانب الجلسات الملهمة التي تلبّي تطلّعات الشباب الإماراتي، وتساهم في تحقيق رؤية الدولة لتعزيز الاعتماد على الذات للموارد البشرية.

يستهدف هذا الحدث المواهب الشابة لدعم عملية تحقيق أهداف التوطين الطموحة في دولة الإمارات.

يمثل هذا الحدث المتميّز ذروة برنامج التوطين في الدولة وكمعرض توظيف بارز، ما يجعله أحد أبرز المحاور الشعبية الجاذبة بين الشباب الإماراتي.

يضمّ معرض توظيف × زاهب مجموعة متنوّعة من الجلسات الملهمة والتعليمية المُصمَّمة لتتماشى مع احتياجات المواهب الناشئة في البلاد.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: افتتح معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان، عضو مجلس الوزراء وزير التسامح والتعايش، نسخة العام 2023 من معرض توظيف × زاهب، الحدث الأبرز لتوطين الوظائف في دولة الإمارات في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدينك) يرافقه عدد كبير من القيادات بالمؤسسات الحكومية والخاصة.

وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان أن العمل على تمكين أبناء وبنات الإمارات هو أحد أهم أولويات قيادتنا الرشيدة ممثلة في صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، مؤكداً أن توجيهات سموه – حفظه الله ورعاه - لنا جميعا، تركز على توفير كل صور الدعم لشباب الإمارات وتوفير كافة الفرص الممكنة لتدريبهم وتمكينهم، لكي يكونوا قادة المستقبل في مختلف المجالات، مؤكداً أن معرض زاهب منصة رائعة لتوفير اللقاء بين المؤسسات الحكومية والخاصة وأبناء وبنات الإمارات الباحثين عن وظائف في مختلف التخصّصات، ومتمنياً التوفيق للجميع.

ويعد معرض توظيف × زاهب أحد أهم معارض التوظيف، الذي استطاع استقطاب الشباب الإماراتي، برعاية كريمة من معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، حيث أولت حكومة دولة الإمارات أهميّة كبيرة لتعزيز فرص العمل للشباب الإماراتي في القطاعين العام والخاص.

أثبت معرض توظيف × زاهب على الدوام أنّه الوجهة الأولى للشباب الإماراتي الطموح، فضلاً عن أصحاب العمل المحتملين الذين يسعون إلى توظيف المواهب الوطنية في مختلف القطاعات. يحظى هذا الحدث باهتمام واسع النطاق في العديد من المجالات، حيث يجذب الطلبة والخريجين الجدد الذين يسعون لمعرفة المزيد عن الفرص الوظيفيّة الجديدة والناشئة، بالإضافة إلى المهنيين في منتصف مسيرتهم المهنيّة والذين يتطلّعون إلى تغييرها أو تطويرها.

إنّ الاستجابة الإيجابيّة المتكرّرة لمعرض توظيف × زاهب من الباحثين عن عمل وأصحاب العمل المحتملين على السواء، هي تأكيد إضافي للسياسات الحكيمة لحكومة الإمارات التي تهدف إلى تعزيز المزيد من نسبة توطين الوظائف. في الآونة الأخيرة، حرصت الحكومة بشكلٍ خاص على تعزيز نسبة توطين الوظائف خارج القطاع العام، حيث وفّرت توظيف ما لا يقلّ عن 75,000 مواطن إماراتي في القطاع الخاص بحلول عام 2026. وتهدف هذه الخطوة الصادرة عن وزارة الموارد البشريّة والتوطين إلى مضاعفة عدد الإماراتيين العاملين حاليّاً في القطاع الخاص والبالغ عددهم 79,000 مواطن، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 57% عن أرقام 2022، والتي أظهرت أنّ 50,228 مواطناً إماراتيّاً يعملون في القطاع الخاص.

وفي معرِض حديثه حول الأهمية الكبرى لهذا الحدث، قال فادي حرب، مدير الفعاليات في شركة إنفورما الشرق الأوسط، الشركة المنظِّمة لفاعليّة توظيف × زاهب: "إنّ الزيادة في عدد الموظفين الإماراتيين في القطاع الخاص من عام 2022 إلى 2023 تُمثل رقماً قياسيّاً على الإطلاق، وهي أعلى معدل للتوطين تمّ تسجيله في القطاع الخاص في دولة الإمارات. ونظراً لذلك، فإنّ الخطوة الإيجابيّة التي اتّخذتها القيادة الرشيدة لدولة الإمارات التي تهدف إلى زيادة هذه الأرقام، هي مدعومة بعقوبات ماليّة على أصحاب العمل غير الملتزمين وتعزز التزامهم المطلق بأهداف التوطين، بما يتجاوز توقّعات الجميع. ويتشرّف معرض توظيف × زاهب بالمساهمة في هذه القضية بالغة الأهميّة التي ترعاها القيادة الوطنية والوزارات المختلفة، ونتطلّع إلى المكاسب الوفيرة التي سيحقّقها في السنوات القادمة حين يتولّى جيل جديد من الشباب الإماراتيين الطموحين والمطّلعين زمام الأمور".

وتعليقاً على ما قدّمه معرض توظيف × زاهب للشباب الإماراتي، أضاف حرب: "هدفنا واحد: وهو تمكين الشباب الإماراتي من الوصول إلى الفرص الوظيفيّة التي تتناسب مع مواهبهم وتطلّعاتهم، بالإضافة إلى تحقيق الهدف الوطني المتمثّل في زيادة الاعتماد على الذات للموارد البشريّة. ولتحقيق ذلك، قمنا بتنظيم مجموعة من الجلسات المُصمَّمة خصيصاً للشباب الإماراتي، حيث مكّنت الطلبة الزائرين من لقاء كبار المتخصّصين وقادة الأعمال ومدراء الموارد البشريّة والمسؤولين الحكوميين والتعرّف إليهم وعرض قدراتهم أمامهم، واكتشاف أحدث اتّجاهات سوق العمل، والوصول إلى الأدوات والمهارات والرؤى التي يحتاجونها لتحقيق النجاح الوظيفي، في كلّ من القطاعين العام والخاص".

شهد معرض توظيف × زاهب مشاركة متزايدة من أسماء بارزة من القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات وفي كلّ أنحاء العالم. ومن بين الشركات العالميّة المشاركة هذا العام شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والمقر الرئيسي للقوات المسلّحة، وشرطة أبوظبي، وجامعة العين، و اتصالات من إي آند، ووزارة الداخلية الإماراتية، وبنك أبوظبي التجاري، وشركات نستله، وبرايس ووترهاوس كوبرز، وشلمبرجير، وبيبسيكو، وسيمنز للطاقة، وشنايدر إلكتريك، وغيرها.

وتعليقاً على مشاركة برايس ووترهاوس كوبرز، قال خالد بن بريك، الشريك الاستشاري ومدير برنامج التوطين في بي دبليو سي الشرق الأوسط: "أسعدتنا المشاركة في معرض توظيف × زاهب لأنّه وفّر لنا منصّة تمكينيّة للتعرّف على المواهب الإماراتيّة المؤهلة والمصمِّمة. نحن ندرك مدى صعوبة البدء في توفير الوظائف. لذلك، قمنا بتأسيس برنامج التوطين الخاص بنا، "وطني"، بهدف تطوير الجيل القادم من القادة في البلاد. ونحن اليوم فخورون بوجود أكثر من 1,200 مواطن من دول مجلس التعاون الخليجي، منهم أكثر من 160 مواطناً إماراتيّاً، يعملون في مكاتبنا الـ 14 في دول مجلس التعاون. وقد قمنا حتّى الآن بتدريب أكثر من 6,000 مواطن إماراتي من خلال برامجنا وهدفنا مواصلة الاستثمار بشكلٍ كبير في الأجندة الوطنيّة لتحسين المهارات".

كما أعرب بن بريك عن تقديره لسياسات التوطين التي تنتهجها حكومة دولة الإمارات، قائلاً: "تستثمر دولة الإمارات في دعم المواهب الوطنيّة وتمكينها من اكتشاف الذات وإطلاق إمكاناتها. ونحن نعمل في بي دبليو سي الشرق الأوسط، على تعزيز التزامنا تجاه الدولة من خلال المشاركة في معارض التوظيف المحلية والعالمية كعامل تمكين رئيسي في تحقيق هدفنا المتمثل في أن نصبح جهة العمل المفضلة في القطاع الخاص للمواطنين والمواهب في دول مجلس التعاون الخليجي".

ومع تحوّل الاقتصاد العالمي بفعل التقدّم التكنولوجي، وتسريع حكومة الإمارات بتنفيذ خطط التوطين في خطوة مدروسة، ثمّة مجموعة كاملة من الفرص الجديدة أمام الشباب الإماراتي. وسيضمن معرض توظيف × زاهب أن يكون شباب الدولة في وضع فريد للاستفادة من هذه الفرص غير المسبوقة، بما يتماشى مع الأهداف الحكيمة للقيادة الرشيدة من أجل مستقبل مزدهر ومثمر لدولة الإمارات.

#بياناتشركات

- انتهى-

معلومات حول معرض توظيف × زاهب

تماشياً مع رؤية دولة الإمارات لعام 2021، يلتزم معرض توظيف × زاهب بدعم التطوّر الوظيفي للإماراتيين وزيادة أعدادهم بين القوى العاملة. كما يشجّع الهيئات العامة والشركات الخاصّة في الدولة على الاستفادة من الموارد المتاحة في المعرض لمواصلة تطوير خطط التوطين الخاصّة بهم.

للتواصل: lina@yondandbeyond.com

للاستزادة حول معرض توظيف × زاهب، نرفق لكم الرابط التالي:

https://informaconnect.com/tawdheef/