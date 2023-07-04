البنك يحصد 6 جوائز مرموقة ضمن 9 فئات في خطوة أخرى تعكس التزامه الراسخ بدعم جهود التمويل المستدام في المنطقة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: حصد بنك أبوظبي الأول، أكبر بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة وأحد أكبر وأأمن المؤسسات المالية في العالم، مجموعة من أبرز جوائز جلوبال فاينانس في الشرق الأوسط، وهي:

الإدارة المتميزة للتمويل المستدام في الشرق الأوسط: (الفائز الإقليمي)

التمويل المستدام المتميز في الأسواق الناشئة: (الشرق الأوسط)

الريادة المتميزة في مجال السندات المستدامة: (الشرق الأوسط)

الريادة المتميزة في القروض المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات: (الشرق الأوسط)

الريادة المتميزة في التحول/ القروض المرتبطة بالاستدامة: (الشرق الأوسط)

أفضل بنك للتمويل المستدام: (الإمارات العربية المتحدة)

وللسنة الثانية على التوالي، حصل بنك أبوظبي الأول على جائزة الريادة المتميزة في التحول/القروض المرتبطة بالاستدامة، بالإضافة إلى جائزة أفضل بنك للتمويل المستدام.

وتختار جلوبال فاينانس الفائزين بجوائزها استناداً إلى عدد من العوامل الموضوعية مثل حجم المعاملات، والحصة السوقية، والأسعار التنافسية، ومدى التغطية العالمية، وذلك وفقاً لوثائق الشركة العامة وتقاريرها الإعلامية.

وبهذه المناسبة، قال مارتن تريكود، رئيس الخدمات المصرفية للاستثمار لدى بنك أبوظبي الأول: "خطى بنك أبوظبي الأول خلال السنوات القليلة الماضية خطوات كبيرة لترسيخ مكانته الرائدة في مجال الاستدامة في القطاع المصرفي على مستوى المنطقة. وإدراكاً منه للتحديات الكبيرة التي يفرضها تغير المناخ، وآثاره السلبية على كوكب الأرض والمجتمع والاقتصاد، فإن البنك يؤكد التزامه بالقيام بدور رئيسي وفاعل لمواجهة هذا التحديات، ويعكس فوزنا بهذه الجوائز المرموقة هذا الالتزام، ويبرز قدراتنا المتميزة في مجال التمويل المستدام، ودعم جهود تحول عملائنا نحو الخيارات والبدائل الصديقة للبيئة. سنواصل في بنك أبوظبي الأول التعاون مع عملائنا وشركائنا، ودعمهم في توظيف أحدث الحلول التي تمكنهم من مواكبة متطلبات واقع الأعمال الجديد، وتجسيد أهدافهم بتحقيق النمو والنجاح".

ويعد بنك أبوظبي الأول من المؤسسات المالية الرائدة في جهود مكافحة التغير المناخي بما يقدمه من حلول وخدمات استشارية مبتكرة في مجال التمويل المستدام، ويستهدف البنك توفير تمويلات مستدامة بقيمة 75 مليار دولار أمريكي خلال الفترة ما بين 2022 حتى 2023، منها 15 مليار دولار قدمها البنك بحلول الربع الأول من عام 2023. ويواصل بنك أبوظبي الأول ريادة هذه الجهود من خلال الشراكات الفعالة مع العملاء والهيئات الحكومية والجهات التشريعية في دولة الإمارات العربية المتحدة بهدف تمكينهم من تسريع وتيرة التحول والانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون.

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نبذة عن بنك أبوظبي الأول:

يعدّ بنك أبوظبي الأول أكبر بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويتميز بعلاقاته الدولية من خلال شبكة فروعه التي تتوزع في خمس قارات، يعرض من خلالها خبراته الواسعة وقوته المالية لدعم الشركات المحلية والإقليمية والدولية التي تسعى لإدارة أعمالها محلياً وعالمياً. تواصل تصنيف بنك أبوظبي الأول كأحد أكبر البنوك وأكثرها أماناً والتزاماً بالمسؤولية الاجتماعية في العالم. ويعدّ بنك أبوظبي الأول كذلك من المؤسسات المالية العالمية المرموقة وقوة مصرفية إقليمية رائدة، إذ تنشط أعماله في 20 سوقاً من الأمريكيتين إلى آسيا، ويشتهر بقدرته على تحقيق أفضل النتائج والعائدات وتحقيق القيمة المستدامة.

يهدف بنك أبوظبي الأول لرسم ملامح المستقبل انطلاقاً من أهداف واضحة لتحقيق النمو المستدام. وقد بلغ إجمالي أصول بنك أبوظبي الأول أكثر من 1.2 ترليون درهم (323 مليار دولار أمريكي) حتى نهاية شهر مارس 2023. ويتمتع البنك بتصنيف Aa3 وAA- وAA- من وكالات موديز، وستاندرد آند بورز، وفيتش على التوالي، ما يجعله يحظى بأقوى تصنيف مجمّع للبنوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقد تم تصنيف بنك أبوظبي الأول كأعلى علامة تجارية من حيث القيمة بين العلامات التجارية المصرفية في دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن تصنيف مؤسسة "براند فاينانس" لأقوى 50 علامة تجارية مصرفية في دولة الإمارات العربية المتحدة وأقوى 500 علامة تجارية عالمية لعام 2023. كما حصل على تصنيف البنك الأكثر أماناً في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط منذ عام 2011، وتصنيف 31 ضمن قائمة البنوك الأكثر أماناً على مستوى العالم لعام 2022. وصنف بنك أبوظبي الأول كأكبر بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة والثالث في الشرق الأوسط والمركز 91 في العالم من حيث قوة "رأس المال – الشق الأول" ضمن تصنيف مجلة ذا بانكر لعام 2021 والخاص بأقوى 1000 بنك في العالم. كما يتمتع بنك أبوظبي الأول بمكانة رائدة في مجال الاستدامة على الصعيد الإقليمي؛ حيث حصل على تصنيف A ضمن مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال (MSCI)، وهو جزء من مؤشر MSCI ESG Leaders، وFTSE4Good EM.