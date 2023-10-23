تستهدف المُقّيّمين من الدوائر الحكومية لإمارة الشارقة

الشارقة، أعلنت غرفة تجارة وصناعة الشارقة عن فتح باب التسجيل للمُقّيّمين من الدوائر الحكومية لإمارة الشارقة للمشاركة كمُقّيّمين متدربين ضمن لجان التقييم لجائزة الشارقة للتميز لعام 2023، التي تنظمها الغرفة سنوياً تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، في إطار حرصها على تعزيز ثقافة الجودة والتميز المؤسسي وتبني أفضل الممارسات في القطاع الخاص الإماراتي والخليجي.

وأوضحت غرفة الشارقة آلية التسجيل والمشاركة وذلك من خلال البريد الإلكتروني الخاص بالجائزة award@shjseen.org، ووفقاً لعدد من التصنيفات أولها رئيس فريق المُقَيِّمين، وثانياً مُقَيِّم خبير، ومُقَيِّم جديد، وأخيراً مُقَيِّم متدرب، مبينة شروط المشاركة والمتمثلة بحضور المُقَيِّمين اجتماعات الفريق والعمل على زيارة موقع المنشآت الاقتصادية المشاركة بالجائزة وكتابة التقرير والنتائج، والالتزام بإكمال التقييم بمستوى عالٍ من جودة الأداء والنزاهة.

تفعيل دور الموارد البشرية

وأكدت ندى الهاجري المنسق العام لجائزة الشارقة للتميز، أن فتح باب المشاركة للمُقّيّمين من الدوائر الحكومية لإمارة الشارقة كمقيمين متدربين ضمن جائزة الشارقة للتميز لعام 2023، يأتي في إطار حرص غرفة تجارة وصناعة الشارقة على تحقيق مستهدفات الجائزة على صعيد الاستثمار في رأس المال البشري، وتفعيل الدور المحوري للموارد البشرية والارتقاء بقدراتها التنافسية باعتبارها محور التنمية وهدفه الأساسي في دولة الإمارات وثروتها الواعدة، مشيرةً إلى أن الجائزة تستقطب سنوياً نخبة من المقيمين المتخصصين في مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية والإدارية، وهو ما يتيح الفرصة للمتدربين لاكتساب الخبرات والتجارب والاطلاع على أفضل الممارسات المعتمدة في عمليات التقييم.

وأشارت الهاجري إلى أهمية وحيوية الدور الذي تقوم به فرق التقييم منذ انطلاق الجائزة في العام 1990، مؤكدة أن جائزة الشارقة للتميز جعلت من معايير الشفافية والموضوعية في التعامل مع الجهات المشاركة ركيزة أساسية لتقييم أعمالها وهو ما يرسخ لدى جميع المرشحين من المؤسسات الثقة تجاه معايير التحكيم المعتمدة من قبل الجائزة والتي تستهدف في المقام الأول إثراء التنافس الإيجابي بين المنشآت الاقتصادية المشاركة، وخلق بيئة قادرة على تعزيز الإنتاجية والإبداع والابتكار، ونشر أفضل ممارسات التميز المؤسسي، وهو ما كان له أكبر الأثر في الإقبال على المشاركة بالجائزة.

وتتميز كل فئة من جائزة الشارقة للتميز بمعايير ومنهجية تقييم خاصة بها، وتشتمل الجائزة على ثماني فئات تنقسم إلى (جائزة الشارقة للتوطين الخليجية، وجائزة الشارقة للتميز الخليجية، وجائزة الشارقة للتميز، وجائزة الشارقة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وجائزة الشارقة لرواد الأعمال، وجائزة الشارقة للمسؤولية المجتمعية، وجائزة الشارقة لأفضل منشأة مطابقة للمعايير الأمنية، وجائزة الشارقة لرواد الأعمال ذوي الإعاقة).

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