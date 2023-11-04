دبي، الإمارات العربية المتحدة: ضمت الدورة الخامسة والعشرون من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) ودبي للطاقة الشمسية، شركة "داماك العقارية" إلى قائمتها الحافلة بآلاف الشركات العارضة المحلية والعالمية المتخصصة في الطاقة، والمياه، والاستدامة، والتقنيات الخضراء، والطاقة المتجددة والنظيفة، والمباني الخضراء، والمركبات الكهربائية، والمدن المستدامة وغيرها من القطاعات الحيوية.

وتنظم هيئة كهرباء ومياه دبي معرض "ويتيكس" ودبي للطاقة الشمسية 2023 بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في الفترة 15 إلى 17 نوفمبر 2023 في مركز دبي التجاري العالمي.

وتبرز "داماك العقارية" خلال "ويتيكس" ودبي للطاقة الشمسية أحدث تقنياتها وابتكاراتها وحلولها في مجال المباني الذكية، كما تستعرض جهودها لدمج أفضل الممارسات المستدامة في مشاريعها الحالية والمستقبلية، ومنها تركيب محطات "الشاحن الأخضر" للمركبات الكهربائية في مشاريعها بالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي، واستخدام أنظمة إعادة التدوير، وأنظمة الري المستدامة وأنظمة التهوية لاستعادة الطاقة، وأنظمة الألواح الشمسية الكهروضوئية. كما تسلط الشركة الضوء على مجمّعها السكني «داماك لاجونز»، المشروع الذي يسعى للحصول على التصنيف الذهبي- الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED) من مجلس المباني الخضراء في الولايات المتحدة الامريكية، ليصبح بذلك أول مجمّع سكني فاخر في دولة الإمارات يحصل على هذا التصنيف ضمن نظام تصنيف الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED) الخاص بالمدن والمجمّعات السكنية. ويشتمل المجمّع في كافة مراحله، ابتداءً من التصميم، مروراً بالبناء والتشييد والعمليات التشغيلية، على الكثير من المزايا الخضراء والمستدامة. كما تعرض الشركة أحد كبرى مشاريعها "صفا ون دي جريسوغونو".

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي رئيس ومؤسس معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية: "يسهم معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية، أكبر معرض في المنطقة في قطاعات الطاقة والمياه والتنمية الخضراء والاستدامة والقطاعات ذات الصلة، وأحد أكبر المعارض المتخصصة على مستوى العالم، من خلال دعمه للتقنيات والمبادرات والمشاريع الخضراء والمتجددة، في تحقيق خطة دبي الحضرية 2040 التي ترسم خريطة مستقبلية متكاملة للتنمية العمرانية المستدامة، يكون محورها الرئيس الإنسان والارتقاء بجودة الحياة في إمارة دبي، وتعزيز التنافسية العالمية للإمارة. ويسعدنا اختيار شركات التطوير العقاري المحلية والعالمية للمعرض ليكون منصتها المثالية لازدهار أعمالها، والالتقاء بآلاف الشركات والعارضين والمشاركين والمسؤولين وصناع القرار من مختلف أرجاء العالم، لعقد الصفقات وبناء الشراكات، فضلاً عن التعرف إلى احتياجات السوق، مما يبشر برؤية المزيد من المدن والمجمّعات السكنية المستدامة في المنطقة والعالم. وتكتسب هذه الدورة من "ويتيكس" ودبي للطاقة الشمسية أهمية بالغة، فهي تسبق بأيام قليلة استضافة دولة الإمارات للدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، في مدينة إكسبو دبي، حيث تتجه أنظار العالم نحو دولة الإمارات لتحقيق قفزة نوعية نحو مستقبل أكثر إشراقاً واستدامة للبشرية."

من ناحيته، قال السيد حسين سجواني، مؤسس ورئيس مجلس إدارة داماك العقارية حول مشاركة داماك الأولى في معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية: "يشكل هذا العام علامةً فارقة في تاريخ معرض ويتيكس، الذي يعزز من جهود دولة الإمارات العربية المتحدة الرامية إلى تحقيق أهدافها في مجال الاستدامة، ويدعم الرؤية المستقبلية لقيادتها الرشيدة في خلق مستقبلٍ أفضل. مع مرور السنين، تحول المعرض إلى منصةٍ عالمية تجمع أبرز صنّاع القرار في قطاع الطاقة، بهدف تبني أفضل الممارسات البيئية المستدامة التي تعزز من مكانة دبي ودولة الإمارات على الخارطة العالمية باعتبارهما مركزاً عالمياً للاقتصاد الأخضر. في داماك العقارية، نتحلى بمسؤوليات كبيرة فيما يتعلق بحوكمة الشركات في قطاع العقارات، ونتفهم الحاجة الملحّة إلى ضرورة تبني أفضل ممارسات الاستدامة والبناء المستدام في مشاريعنا الرئيسية. سنستعرض في معرض ويتيكس لهذا العام ممارساتنا المرتبطة بتوفير الطاقة وتصاميم المشاريع والمبادئ التي تتماشى مع أهداف الاستدامة في أنظمة البناء والتشييد لدينا، والتي ستعكس التزامنا بتطبيق الاستدامة في مختلف مشاريعنا، للوصول إلى مستقبلٍ أكثر استدامة."

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عن معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تنظم هيئة كهرباء ومياه دبي معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية سنوياً، ضمن جهودها لدعم رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة وسعيها للمساهمة في تعزيز التنمية المستدامة. وقد شهد المعرض، منذ انطلاقه في عام 1999، نمواً كبيراً وأصبح من أهم المعارض العالمية المتخصصة في مجالات المياه والطاقة والاستدامة والتقنيات الخضراء والطاقة المتجددة والنظيفة، والمباني الخضراء والمركبات الكهربائية وغيرها من القطاعات الحيوية.

تنظم الهيئة الدورة الخامسة والعشرين من المعرض تحت شعار "في طليعة الاستدامة " في الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر 2023 في مركز دبي التجاري العالمي. وتكتسب دورة عام 2023 من المعرض أهمية خاصة حيث تتزامن مع استعدادات دولة الإمارات لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ (كوب 28) في مدينة إكسبو دبي في 2023.

يوفر "ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية" منصة رائدة للمؤسسات والشركات العالمية لطرح أحدث حلولها ومنتجاتها، والتعرف على التقنيات المبتكرة من جميع أنحاء العالم في قطاعات الطاقة والمياه والاستدامة والتقنيات الخضراء والطاقة المتجددة والنظيفة وحلول التنقل الأخضر والتنمية المستدامة والمباني الخضراء. ويعزز المعرض العالمي، الأكبر من نوعه على مستوى المنطقة، سعي دبي ودولة الإمارات في دعم الجهود العالمية لتحقيق التنمية المستدامة، إضافة إلى ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للاقتصاد الأخضر.