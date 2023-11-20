مشاريع في الإمارات، السعودية، عمان، قطر، الكويت، أفريقيا، والهند تبرز الدور الرائد لـ لارسن آند توبرو في دفع عجلة التنمية الدولية.

دبي - أبرزت شركة لارسن آند توبرو، العملاقة الهندية متعددة الجنسيات، تأثيرها العالمي في مجالات البنية التحتية المائية والطاقة خلال مشاركتها في معرض المياه والطاقة والتكنولوجيا والبيئة (ويتيكس) ومعرض دبي للطاقة الشمسية لعام 2023، اللذين يستضيفهما مركز دبي التجاري العالمي. بتاريخ يمتد لأربع عقود من النجاح، قامت لارسن آند توبرو بدور فعال ومحوري في تطوير وتحديث البنية التحتية للطاقة والمياه في دول منطقة الخليج، وذلك يشمل السعودية، الإمارات، عمان، الكويت، وقطر.

خلال هذين المعرضين البارزين، استعرضت شركة لارسن آند توبرو تميزها وخبرتها الواسعة في تطوير البنية التحتية للطاقة والمياه، بالإضافة إلى مشاريع المباني الشاهقة، الملاعب، المطارات، المستشفيات، وشبكات النقل. وتجدر الإشارة خاصة إلى الدور الريادي الذي تقوم به الشركة في قطاع الطاقة المتجددة، والمتجسد بوضوح في مشاركاتها بمشاريع عدة في المملكة العربية السعودية.

وقد أشار السيد تي. مادهافا داس، المدير المتفرغ ونائب الرئيس التنفيذي الأول لقطاع المرافق بشركة لارسن آند توبرو، إلى البصمة الدولية القوية للشركة، التي تستمد أكثر من 30% من مبيعاتها من الأسواق العالمية، وبالأخص من منطقة الخليج. وخلال تصريحاته في معرض ويتيكس، عبّر السيد داس عن فخره بدور الشركة في دفع عجلة التنمية الشاملة في الشرق الأوسط، حيث تسجل لارسن آند توبرو تقدمًا ملموسًا ومؤثرًا.

أكد السيد تي. مادهافا داس أن معرض ويتيكس يعتبر المنصة الأمثل لشركة لارسن آند توبرو لعرض مهاراتها وإبداعاتها، مشيرًا إلى التزام الشركة بالابتكار والتميز في السياق الديناميكي لمنطقة الخليج. وبفضل سجلها الحافل بالمشاريع الرائدة والمبادرات المتواصلة، تجدد لارسن آند توبرو التأكيد على دورها الفعال في تشكيل مستقبل البنية التحتية والطاقة في المنطقة.

وفي المملكة العربية السعودية، تبرز مشاركة لارسن آند توبرو في قطاع الطاقة المتجددة من خلال مشروع طموح بقيمة 8.4 مليار دولار، تعاونت فيه مع شركة نيوم للهيدروجين الأخضر لإنشاء أكبر مصنع للهيدروجين الأخضر في العالم في منطقة أوكساجون. يتألف المشروع، الذي يدعمه عقد بقيمة 3 مليارات دولار من شركة إير برودكتس، من محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 2.2 جيجاوات، ميزان توليد طاقة الرياح بقدرة 1.65 جيجاوات، ونظام لتخزين الطاقة في البطاريات بسعة 400 ميجاوات/ساعة.

تتعدى مساهمات لارسن آند توبرو في المملكة العربية السعودية حدود مشاريع الطاقة المتجددة، لتشمل أيضًا تطوير مشاريع الطاقة الأساسية مثل إنشاء المحطات الفرعية وخطوط النقل للشركة السعودية للكهرباء وأرامكو السعودية، إضافةً إلى تطوير حقول الغاز الرئيسية ومرافق المعالجة، بما في ذلك مشروعات مثل حقل الغاز البحري في الحصبة ومرافق معالجة الغاز في مدين.

على الصعيد الدولي، تبرز شركة لارسن آند توبرو كرائدة في مجال خدمات الهندسة والتوريد والبناء في الشرق الأوسط. بتاريخ حافل شمل إنجاز أكثر من 317 محطة فرعية، ومد 4,901 كيلومتر من خطوط النقل، وتنفيذ 2,011 كيلومتر من مشاريع الكابلات، تستمر لارسن آند توبرو في إثبات كفاءتها وبراعتها في هذا المجال. وتجمع وحدة حلول الطاقة الرقمية ضمن أعمال النقل والتوزيع للطاقة بين أحدث التقنيات وأنظمة الطاقة، مما يوفر حلول طاقة ذكية، آمنة وفعالة. ويُلاحظ أيضًا التزامها المتواصل بمشاريع البنية التحتية للمياه في الإمارات العربية المتحدة وعمان وقطر، مما يعزز مكانة لارسن آند توبرو كفاعل مهم على الساحة العالمية في مجالي الطاقة والبنية التحتية.

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