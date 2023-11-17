دبي: أعلنت تايوان اكسلنس، الشركة الرائدة التي تقف وراء أبرز المنتجات التايوانية المبتكرة، مشاركتها البارزة مع 10 شركات تايوانية متميزة في معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) 2023 في دبي، الذي أُقيم في الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر 2023. ركزت "تايوان اكسلنس" جهودها في المعرض على تعزيز تأثيرها في سوق إدارة المياه والطاقة في منطقة الشرق الأوسط من خلال عرض منتجاتها وتقنياتها المبتكرة.

ومن أجل تقديم حلول تايوانية مستدامة للشرق الأوسط، قدم برنامج تايوان اكسلنس لأول مرة في معرض "ويتيكس"، بهدف تقديم حلاول مستدامة للمنطقة. شمل الجناح عروضًا من 10 عارضين بارزين، من بينهم FENRI، وROCKER، وHCP PUMP، وFine-Tek، وCTCI، وACUO، وPlainLiv، وLOF SOLAR، وICP DAS، وSauberair، الذين قدموا حلول مستدامة ومتميزة من تايوان. داخل الجناح، قدمت "تايوان اكسلنس" مجموعة واسعة من 18 منتجًا تايوانيًا مبتكراً للمشترين في المنطقة، وتشمل حلول إدارة المياه، وتنقية المياه، ومضخات مياه الصرف الصحي، ومقاييس التدفق، والألواح الشمسية، وإدارة الطاقة، والكشف عن الطقس والهواء، وأجهزة تنقية الهواء.

في اليوم الأول للمعرض، نظمت "تايوان اكسلنس" حفل إطلاق للمنتجات المعروضة بعنوان "بناء مستقبل مستدام"، مما فتح الباب أمام المشاركين والزائرين لاستكشاف أحدث التقنيات التايوانية في مجالات معالجة المياه وإدارة الطاقة وتنقية الهواء. لقد جذب هذا الحدث عددًا كبيرًا من الزوار والعملاء المحتملين.

خمسة من فائزي جائزة تايوان للتميز قد قدموا أحدث منتجاتهم وحلولهم في حفل الإطلاق، حيث قدمت FENRI نظام إدارة المياه معتمدًا على الإنترنت للأشياء (IoT)، في حين قدمت Rocker حلاً لتصفية مياه المختبر يوفر المساحة، وقدمت CTCI حلاً متكاملاً لمعالجة مياه الصرف الصحي، وعرضت ICP DAS منتجاً لجمع البيانات الفورية للطاقة وإدارة النسخ الاحتياطي، وكشفت Sauberair عن منقي هواء فعال من حيث استهلاك الطاقة ويتمتع بتصميم أنيق.

في تعليقه على حفل الإطلاق، أكد "فو تاي وي" مدير مركز التجارة التايواني في دبي، على التركيز المتزايد في منطقة الشرق الأوسط على الاستدامة، مع دور بارز لدبي والإمارات العربية المتحدة في الريادة في تعزيز إعادة تدوير المياه، واستخدام الطاقة المتجددة، والتخلي عن الاعتماد الكامل على المصادر التقليدية للتصدي لأزمة الندرة في المياه. تايوان، المعروفة بريادتها في التكنولوجيا البيئية، قامت بتحقيق تقدم كبير في إدارة المياه والطاقة المتجددة ومراقبة الانبعاثات، مسهمة بشكل كبير في تحول المنطقة نحو الطاقة الخضراء وتحقيق أهداف الاستدامة العالمية.

مدير مركز التجارة في تايوان، فو تاي وي، كان برفقة عدد من الشخصيات المهمة بما في ذلك علي تشاي، مدير الإدارة في المكتب التجاري لتايبيه، في دبي، وعبد الله المعيني، المدير التنفيذي لشركة بيزنس بوينت للاستشارات، ولاعب الكريكيت الإنجليزي السابق شون موريس.

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حول تايوان اكسلنس:

تعد جوائز تايوان للتميز "تايوان اكسلنس" هي أعلى وسام يُمنح للمنتجات التي تجسد التطور. تم إطلاق جوائز تايوان للتميز في عام 1993. لا تمثل المنتجات الحائزة على وسام تايوان للتميز المنتجات الأكثر ثورية والأعلى جودة وأعلى قيمة مضافة التي تصنعها تايوان فحسب، بل يجسدون أيضًا عبقرية تايوان الفريدة في استخدام الابتكار لخلق قيمة مضافة في تصميم وتصنيع منتجات رائدة. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة https://www.taiwanexcellence.org/en