بمشاركة أكثر من 600 من الخبراء والباحثين المتخصصين،

شارك في الحدث 600 مؤسسة ومنظمة وطنية ودولية بارزة من 70 دولة

تقديراً لجهودها في مجال الاستدامة حصلت جامعة أبوظبي على التصنيف العالمي 359 للجامعات "UI GreenMetric" لعام 2023

أعلنت جامعة أبوظبي عن إطلاق معهد جامعة أبوظبي للبحث العلمي للمستقبل المستدام

وقعت جامعة أبوظبي خمس مذكرات تفاهم مع سبع مؤسسات دولية مرموقة

تم خلال المؤتمر الإعلان عن أفضل 15 ورقة بحثية في المسارات الخمسة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: اختتمت جامعة أبوظبي بنجاح "المؤتمر الدولي لمستقبل أكثر استدامة 2023" الذي نظمته بالتعاون مع "منظمة الصحة العالمية" و"الجمعية الدولية للتقنية الجيولوجية البيئية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ومؤسسة أدفانس للتعليم العالي (AdvanceHE) وهيئة البيئة – أبوظبي. بالإضافة إلى الشبكة الإيطالية للجامعات من أجل التنمية المستدامة، وغرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وعدد من الجامعات الرائدة على مستوى العالم.

وقد استُهل الحدث بكلمة افتتاحية مهمة ألقاها معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش ونائب رئيس مجلس أمناء جامعة أبوظبي. وشكل المؤتمر، الذي أُقيم برعاية الهلال الأحمر الإماراتي وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم ومجموعة أديب، منصة بارزة للباحثين والخبراء المتخصصين لمناقشة التحديات المُلحة في مجال الاستدامة واقتراح حلول فاعلة في هذا المجال.

شهد المؤتمر، الذي استضافه فندق والدورف أستوريا نخلة جميرا بدبي يومي 5 و6 ديسمبر، مشاركة 600 من الأكاديميين والخبراء والباحثين الوطنيين والدوليين في مجال الاستدامة من 70 دولة، بما فيها المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، إيطاليا، كندا، أستراليا، البرازيل، إسبانيا، إندونيسيا، بالإضافة إلى طلبة البكالوريوس والدراسات العليا في جامعة أبوظبي.

وأُعلن خلال المؤتمر عن قائمة الفائزين بجائزة التصنيف العالمي للجامعات "UI GreenMetric" لعام 2023 في مجال الاستدامة، والتي ضمت أسماء أفضل الجامعات العالمية، حيث حصلت جامعة أبوظبي على التصنيف الـ 359 كواحدة من أفضل الجامعات المُستدامة في العالم، وذلك بحضور معالي د. حسين باجيس، سفير جمهورية إندونيسيا لدى الدولة. كما تم الإعلان عن أفضل 15 ورقة بحثية في المسارات الخمسة خلال المؤتمر، بالإضافة إلى 3 فائزين لأفضل ورقات بحثية قدمها طلبة الدكتوراه في إدارة الأعمال.

كذلك شهد "المؤتمر الدولي لمستقبل أكثر استدامة 2023" توقيع جامعة أبوظبي لـ 5 مذكرات تفاهم مع سبعة شركاء دوليين مرموقين، والإعلان عن إطلاق معهد جامعة أبوظبي لأبحاث المستقبل المستدام. واستضافت كلية إدارة الأعمال بجامعة أبوظبي وجامعة غلاسكو الاحتفال بذكرى مرور 300 عام على رحيل آدم سميث، الاقتصادي والفيلسوف والسياسي الإسكتلندي البارز.

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نبذة عن جامعة أبوظبي

تُعد جامعة أبوظبي إحدى المؤسسات الأكاديمية الرائدة في المنطقة، وتتماشى استراتيجية عملها مع الأجندة الوطنية لدولة الإمارات عبر تقديم برامج أكاديمية ومشاريع بحثية وفق أفضل المعايير العالمية.

تأسست جامعة أبوظبي في عام 2003، ويزيد إجمالي عدد الطلبة المسجلين في الجامعة عن 8,000 طالب وطالبة، ينتمون إلى حوالي 100 جنسية مختلفة، في مقراتها في أبوظبي ودبي والعين. وتضم الجامعة خمس كليات: الآداب والعلوم، وإدارة الأعمال، والهندسة، والقانون، والعلوم الصحية. وتقدم الجامعة لطلبتها أكثر من 50 برنامج بكالوريوس ودراسات عليا، تغطي مجموعة واسعة من التخصصات.

وتتبوأ جامعة أبوظبي المرتبة الثانية على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة في تأثير وتوثيق المراجع البحثية، وذلك وفق "تصنيف التايمز للجامعات العالمية"، الذي وضعها أيضاً ضمن أفضل ثلاث جامعات في دولة الإمارات، والأولى في محور التدريس. كما صنف "التايمز للجامعات العالمية" كلية إدارة الأعمال بالجامعة كأفضل كلية في دولة الإمارات العربية المتحدة من حيث التخصص.

وفي مشاركتها الأولى في "تصنيفات التايمز للتعليم العالي للجامعات العالمية الناشئة 2023"، حلّت الجامعة في المرتبة الـ 58 في قائمة ضمّت أفضل الجامعات العالمية التي لا يزيد عمرها على 50 عاماً. كما تبوأت المركز 59 بين أفضل الجامعات المرموقة في قارة آسيا، وفقاً لتصنيف التايمز للتعليم العالي للجامعات في آسيا، وتُصنف الأولى في دولة الإمارات من حيث فرص التوظيف بين خريجيها وفق لتصنيفات التايمز.

وصُنفت الجامعة ضمن أفضل 580 جامعة على مستوى العالم وفق «تصنيف كيو اس للجامعات العالمية 2024»، وحصلت على 5 نجوم في تصنيف «كيو إس ستارز» 2022، لأفضل الجامعات العالمية.

تمضي جامعة أبوظبي قدماً في تطوير إمكانات هيئتها التدريسية ورفد طلبتها بأحدث الموارد والمرافق وتعزيز فرصهم في التعلم والبحث وتحفيزهم على الابتكار ودعمهم لإطلاق حلول قائمة على البحث العلمي للعديد من التحديات. ونجحت الجامعة في نسج علاقات تعاون دولية قوية مع مؤسسات أكاديمية رائدة وكيانات بارزة في القطاعين العام والخاص، وتحظى الجامعة باعتماد أكاديمي من «هيئة الاعتماد الأكاديمي العالمي لجامعات غرب الولايات المتحدة الأمريكية» في كاليفورنيا (WASC).

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