بن شعفار: تبريد المناطق يساهم في تطوير عقارات أكثر استدامة

دبي – الامارات العربية المتحدة: أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع «إمباور»، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم عن رعايتها الاستراتيجية لمعرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة "ويتيكس 2023" في نسخته الخامسة والعشرين الذي ينعقد في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر 2023، تحت شعار "في طليعة الاستدامة"، برعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم ، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي.

يعد معرض "ويتيكس" حدثاً رئيسياً في جدول فعاليات الاستدامة العالمية والأكبر من نوعه على مستوى المنطقة، حيث يدعم الشركات والمؤسسات الهادفة الى تسريع وتيرة العمل المناخي، ودفع عجلة تحول الطاقة، وإحداث قفزة نوعية على طريق تحقيق مستقبل أكثر استدامة وإشراقاً لأجيالنا القادمة.

وقال سعادة أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»، أن رعاية المؤسسة الاستراتيجية المتواصلة للحدث قائمة على التزامها بالمساهمة الفاعلة لفعاليات وأنشطة المعرض الذي ذاع صيته عالمياً لتفرده وتميزه في نشر التقنيات العصرية وتوسيع رقعة ثقافة حماية البيئة وزيادة الوعي المجتمعي والمؤسساتي حول أهمية ترشيد استهلاك الطاقة والمياه، فضلاً عن استعراضه للحلول المبتكرة في صناعة التبريد وتعزيز الوعي بضرورة تبني خدمات أنظمة تبريد المناطق الموفرة للطاقة والصديقة للبيئة، ومكاسب توسيع نطاق المباني الخضراء، والتعريف بعناصر التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، واستخدام الطاقة الشمسية، الى جانب النقاشات المعمقة ووضع الحلول اللازمة لمواجة تحديات القطاع واستثمار الفرص الواعدة.

وأكد بن شعفار على أن "ويتيكس" الذي تنظمه "ديوا" سنوياً بتوجيهات كريمة من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وتحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم ، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، رسخ مكانته كأحد أكبر وأهم المعارض العالمية الرائدة في قطاعات المياه والبيئة والطاقة مشيراً الى ما ينتظر المشاركين والزوار للمعرض من تميز وتفرد لاسيما وأنه يرسخ المعرض مكانته الدولية كونه منصة فريدة تستهدف تحقيق التكامل بين جميع شرائح قطاع الطاقة، الى جانب ما يمثله من فرص جديدة للتعاون بين القطاعات التجارية والفنية، واتاحت الفرص للمستثمرين وصناع القرار والمؤسسات المحلية والعالمية لعقد الصفقات المثمرة، وبناء الشراكات الاستراتيجية، و تبادل الخبرات والوقوف على أحدث التقنيات في هذه القطاعات الحيوية، وتحديد احتياجات السوق.

وأوضح بن شعفار أن المؤسسة حريصة كل الحرص على المشاركة الفاعلة في معرض "ويتيكس" وفي العديد من المعارض والمؤتمرات الدولية للطاقة والبيئة بغية عرض أحدث التقنيات والابتكارات في مجال حلول تبريد المناطق. ونحن بدورنا كمؤسسة نشجع جميع القطاعات وخاصة القطاع العقاري على تبني حلول تبريد المناطق الذي يساهم في تطوير عقارات أكثر استدامة وهذا ما يدعم رؤية قيادتنا الرشيدة، التي تولي اهتمامًا كبيرًا للاستدامة وتحديات التغير المناخي التي تشكل عقبة حقيقية أمام النمو والازدهار فمن المهم توحيد جهود جميع الجهات لتعزيز مفهوم الاستدامة والتركيز خلال السنوات المقبلة على إقامة مدن مستدامة.

وأضاف ككل عام تحرص «إمباور» مشاركة زوار المعرض نموذج لأحدث محطاتها الصديقة للبيئة والتي يتم بناؤها وفقاً لأعلى المعايير العالمية للاستدامة.

ولفت بن شعفار الى تزايد الطلب على أنظمة وخدمات تبريد المناطق على خلفية ازدياد الطلب على المنتج المستدام والأقل تكلفة من جانب الشركات التي تبحث عن حلول جديدة لخفض التكاليف، الى جانب رغبتها في أن يكون لها بصمة واضحة في الحفاظ على البيئة وتقليل انبعاثات الكربون على المستوى المحلي والعالمي.

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