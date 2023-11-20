الدوحة، قطر: نظمت جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا معرضها المهنيّ 2023 على مدى يومين في الحرم الجامعي. وقد حضر حفل الافتتاح سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، رئيس مجلس أمناء الجامعة ووزير الطاقة والصناعة السابق، الدكتور محمد يوسف الملا نائب رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة قطــر للبتروكيماويــات (قابكـــو)؛ الدكتور سالم بن ناصر النعيمي، رئيس جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا؛ وسعادة السيّدة إيزابيل ماري كاترين مارتن، سفيرة كندا لدى الدولة. وقد شهد المعرض زيارة من سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي.واستقبل المعرض الذي ساهم في تنفيذه قسم الخدمات المركزيّة الطلاّبيّة حضورًا كثيفًا من طلاّب الجامعة والخريجين وطلاّب المدارس الثانوية المقبلين على التخرّج. وفر المعرض للحضور فرصًا قيمة للتواصل واستكشاف مسارات مهنية مختلفة، والتواصل مع أصحاب العمل، ومنح المؤسّسات المشاركة فرصة فريدة للوصول إلى الطلاب المتميّزين في الجامعة.

وتعليقاً على هذا الحدث قال الدكتور سالم بن ناصر النعيمي، رئيس جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا: " تعمل الجامعة على تحقيق التميّز في المجال التعليميّ، وهذا الالتزام تجاه طلاّبنا وخرّيجينا يتخطّى الصفوف الدراسيّة ليشمل مختلف أوجه مساراتهم المهنيّة. ومثال على ذلك معرض الجامعة المهنيّ 2023، الذي يشكّل محطة مهمّة لدعمهم وتحقيق نجاحهم في المستقبل. يسرّنا أن نوفّر منصة مهمّة للتفاعل مع قادة الصناعة من خلال هذا المعرض الذي يفتح الأبواب أمام فرص مهنية واعدة، ويساهم في بناء شراكات قيّمة."

ضمّ المعرض أكثر من 80 شركة ومؤسسة، بما في ذلك الهيئات الحكومية وشبه الحكومية والمنظمات الخاصة، والتي تشمل مجموعة متنوعة من الصناعات بما في ذلك الطاقة والبنوك والتمويل والتكنولوجيا. يعكس الحدث التزام الجامعة الراسخ بتعزيز العلاقات بين طلابها وروّاد الصناعات، وتمكين المجتمع الجامعي بشكل أوسع من خلال بناء الجسور بين التعليم والتوظيف.

وتحضيراً للمعرض، وبهدف دعم المشاركين لتحقيق الاستفادة القصوى من الفرص المتاحة والتواصل واستكشاف المهن، أقامت الجامعة سلسلة من ورش العمل والجلسات التحضيرية المهنيّة في الحرم الجامعي خلال الثلاثة أسابيع التي سبقت المعرض. وقد تم تيسيرها بالتعاون مع أبرز الجهات المشاركة، لتزويد الطلاب بالمهارات والمعرفة اللازمة للتفاعل مع أصحاب العمل وتحقيق أهدافهم المهنيّة.

سهّل الحدث التواصل المهنيّ ورفع الوعي بالوظائف الجديدة المطروحة، ولم يكن النجاح هذا العام في عدد الشركات المشاركة فحسب، بل أيضًا في استدامة الحدث وشموليته واستخدامه المبتكر للتكنولوجيا. كان المعرض المهنيّ خاليًا من الورق، مما عزّز التزام الجامعة بالمسؤولية البيئية، وضمن لكل طالب وخريج وطالب ثانوي الوصول إلى فرص التواصل والموارد نفسها. كما قدمت الجامعة منصة مبتكرة تعمل بالذكاء الاصطناعي لمساعدة الحضور في استكشاف الخيارات المهنية المتاحة. وقد عكست المنصة الأهميّة التي توليها الجامعة للتكنولوجيا المتطورة وساعدت المشاركين في إيجاد الفرص التي تحاكي اهتماماتهم.

تقدم جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا لطلابها 64 برنامجًا في مجالات الأعمال والحوسبة وتكنولوجيا المعلومات والهندسة والتكنولوجيا والعلوم الصحية. وقد خرّجت آلاف الطلاب الذين يساهمون في تلبية احتياجات الاقتصاد المتنامي في قطر. يتم تطوير جميع البرامج في جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا بالتعاون مع مختلف الشركاء في الصناعة والأعمال، ويتم تدريسها من قبل أكاديميين من ذوي الخبرة الواسعة في المجال.

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نبذة حول جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا:

أنشئت جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا بقرار أميري رقم 13 لسنة 2022، وهي أوّل جامعة وطنيّة تقدّم تعليماً أكاديمياً تطبيقيّاً وتقنياً ومهنياً في دولة قطر. توفر جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا أكثر من 60 برنامجاً تطبيقياً يشمل مؤهلات الماجيستير والبكالوريوس والدبلوم والشهادات. وتضمّ الجامعة خمس كليات هي: كليّة الأعمال، كليّة الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات، كليّة الهندسة والتكنولوجيا، وكليّة العلوم الصحية، وكلية التعليم العام، إضافة إلى العديد من المراكز التدريبيّة المهنيّة الخاصة بالأفراد والشركات. تتميز الجامعة بمقاربتها التعليميّة المميّزة التي تضع الطلبة في صلب اهتماماتها، وبمرافقها التدريبيّة المتطوّرة والفريدة من نوعها. يعمل الأكاديميون في الجامعة والباحثون المتميزون على تطوير مهارات الطلبة، وتأهيلهم ليصبحوا كوادر متخصّصة تعمل على خدمة المجتمع ومختلف القطاعات، بما يحقّق أهداف التنمية البشريّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة في دولة قطر وعالمياً.

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